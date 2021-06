Cargos políticos de Ciudadanos han protestado a las puertas de la Delegación del Gobierno de España en Castilla y León contra los indultos anunciados por el Ejecutivo central a los presos del procés, lo que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha tachado de “traición” al Estado de derecho y lo ha asociado a la “vanidad” del presidente, Pedro Sánchez.

Medio centenar de personas, la mayor parte cargos autonómicos, provinciales y locales de Ciudadanos, han criticado los indultos y han portado banderas de España y de Europa, con proclamas de “Sí a la justicia” o “Indultos, no en nuestro nombre”. ”Lo que propone el Gobierno es una traición a los principios elementales del Estado de derecho y además es ilegal”, ha denunciado Igea, quien ha definido la democracia como “imperio de la ley” y ha criticado los indultos por ser “atentados contra los pilares del Estado democrático y de las libertades”.

El vicepresidente ha advertido que el Gobierno de España pretende “engañar” a los españoles cuando dice que se realiza en favor de la convivencia, pues ha argumentado que en realidad es por “tener un Ejecutivo cobarde que se deja chantajear” y “un presidente que no antepone nada a su vanidad y a su deseo de permanecer en el poder”.

Cargos públicos de Ciudadanos, acompañados por afiliados y simpatizantes del partido, muestran su rechazo al indulto de los presos del 'proces', en las puertas de la Delegación del Gobierno. Asisten, Francisco Igea, Gema Villarroel, Luis Fuentes, Ana Carlota Amigo, Javier Ortega y Marta Sanz, entre otros

En este sentido, ha defendido la figura del indulto, pero cuando el afectado se arrepiente, acepta su sentencia, no tiene propósito de reincidir y cuando el tribunal informa en su favor, circunstancias que considera que con los presos del procés no se cumple ninguna. ”Lo más inverosímil es decir que quienes no queremos estos indultos queremos venganza. La venganza es justo lo contrario de la justicia: es donde no hay justicia donde se alienta la venganza”, ha señalado.

Preguntado sobre la decisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), de no acudir el domingo a la protesta en Madrid contra los indultos por “motivos personales”, Igea ha defendido la voluntad de “defender el imperio de la ley” de su compañero de gobierno y ha mostrado su “malestar y disgusto” con la decisión del Gobierno de Sánchez.

A la protesta han acudido cargos de Cs como el presidente de las Cortes regionales, Luis Fuentes; la coordinadora autonómica del partido, Gemma Villarroel, consejeros como Ana Carlota Amigo y Javier Ortega, el delegado de la Junta en Valladolid, Augusto Cobos, o cargos provinciales y municipales, como Martín Fernández o Gema Gómez.

Villarroel ha recordado al PSOE que en un principio exigieron el cumplimiento íntegro de las penas y denunciaron como muy graves los delitos cometidos, por lo que les ha invitado a “volver a buscar sus principios”. ”Ciudadanos lo ha pasado muy mal en Cataluña”, ha lamentado la coordinadora autonómica, quien ha considerado que “el gobierno de Sánchez está arrastrando por el suelo la ilusión y esperanza de muchísimos catalanes y de muchos españoles”.