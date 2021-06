El Beato de Liébana y El Roto, unidos por su intento de clarificar la realidad

El escritor y periodista Jesús Ruiz Mantilla y el dibujante satírico y humorista gráfico Andrés Rábago El Roto han llevado el Beato de Liébana a la contemporaneidad para explorar la obra del humorista y conectar el intento de ambos de clarificar la realidad en mitad del ruido, mediante una imagen y una frase.

Un debate que han hilado en una conversación titulada ‘El dibujo. Del Beato de Liébana a los grandes creadores gráficos en la prensa actual’ que se ha celebrado este viernes en el exterior de la Biblioteca Pública de Palencia en el marco del Festival Internacional de Literatura en español de Castilla y León y a la que ha asistido el consejero de Cultura, Javier Ortega, informa EFE.

El diálogo ha tenido como punto de partida el Medievo, como uno de los orígenes que fundamentan Castilla y León, según ha explicado minutos antes en declaraciones a Efe el escritor y periodista Jesús Ruiz Matilla.Y dentro de ese medievo, se ha elegido el Beato de Liébana, una iconografía medieval que han llevado hasta la contemporaneidad, para explorar la obra de Andrés Rábago El Roto.

”Una obra fundamental para entender hoy este país”, ha afirmado Jesús Ruiz Mantilla, asegurando que las viñetas de El Roto “nos aclaran muchas cosas mediante la imagen y sus aforismos contundentes y claros, que son una condensación de pensamiento poético muy profundo y muy grande con múltiples significados”.

”Uno se levanta por la mañana, ve su viñeta y ya tiene ahí unas cuantas ideas claras y mas en este periodo de confusión y de incertidumbre”, ha añadido el escritor y periodista insistiendo en que el trabajo de El Roto “nos ayuda a comprender el pálpito del tiempo que muchas veces pasa desapercibido por el ruido que hay alrededor”.

En cuanto a la relación entre el dibujante y el Beato de Liébana, Ruiz Matilla ha afirmado que “todo está conectado”, y haciendo suya la afirmación de Umberto Eco de que “el Beato es el primer cómic contemporáneo” ha explicado que la fuerza del texto del Beato estaba en que intentaba “clarificar”, algo que El Roto también hace en mitad del ruido, mediante una imagen y una frase.

Al respecto el dibujante ha querido puntualizar que el verdadero autor de El Beato de Liébana es el autor del texto, aunque, después, lo que ha permanecido son las imágenes porque “tienen una vivencia que nos es completamente contemporánea” y porque “la imagen atraviesa mejor el tiempo que el texto”.

Sin embargo, ha puntualizado que el autor de los dibujos de El Beato fue un artista de la época que reproducía modelos preestablecidos y en ese sentido, ha afirmado que “no hay nada más alejado de lo que yo hago ya que en cada momento me invento algo”.

”El Beato es un elemento iconográfico muy elaborado pero muy establecido porque reitera modelos anteriores mientras que la sátira es la elaboración más espontáneo, nuevo en cada momento”, ha insistido. En cuanto a su trabajo, el humorista gráfico ha defendido los textos cortos porque los humoristas, ha dicho, “no hacemos discursos, resumimos ideas” y los dibujos con el menor número de elementos superfluos. ”Cuando más sucinto y más claro se exprese uno más fácil es llegar al lector y que su mensaje tenga cierto efecto porque la dispersión lleva a una mayor confusión y confusión ya tenemos bastante”, ha asegurado.

Sobre los temas elegidos ha explicado que el se ocupa “del ahora, de lo que está pasando” y que no le interesa la actualidad porque “la actualidad tiene un sentido casi administrativo y yo lo que intento es llevarlo a un territorio más poético, más sustancial”.

”La actualidad no me importa lo más mínimo, lo que me interesa es la experiencia que tengo de lo que estoy viviendo, estando abierto a la percepción del ambiente, de lo que está impregnado en el aire y que si mantenemos cierto silencio”, ha añadido.

”Eso es lo que estoy buscando y la lectura del periódico, los libros o una conversación con otra persona es lo que te dice en qué realidad estás viviendo, lo otro es propaganda y hoy casi todo es propaganda y manipulación”, ha añadido.

Por último ha señalado que no hay una fórmula para vivir y que a veces hay que alejarse y otras acercarse a la realidad, pero si ha afirmado que “el trabajo cuando es sincero es una forma de vida y de ser, es una profesión y a la vez algo más profundo, es lo que eres, un ser pensante, no un ser que solo absorbe lo que se le da.