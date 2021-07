El alcalde de Valladolid vuelve a la carga contra Ciudadanos: “Algún día se estudiará en las universidades el daño que ha hecho a la política española”

Prosigue en su actividad twittera el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en relación a los últimos movimientos que se están produciendo en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, de la popular Isabel Díaz Ayuso. Si ayer calificaba a Toni Canto de “un mierda que va a vivir a costa de los españoles”, sentenciando a continuación que “va a cobrar 75.000 euros por rascarse los huevos a dos manos, en las últimas horas se ha hecho eco del nuevo fichaje de CS, Patricia Reyes, exdiputada en el Congreso y que se convertirá en la directora general de Servicios Sociales, dependiente de la Consejería de Familia.

Puente lanzaba un nuevo tweeT, indicando que “algún día se estudiará en las universidades el daño que le ha hecho Ciudadanos a la política española. Sin precedentes”.

Pero también ha querido lanzar un mensaje a los simpatizantes del PP, argumentando que “veo a muchos de los que jalean a Casado cuando llama felón al presidente del Gobierno, muy ofendiditos con que se llame mierda a un mierda. La Ley del embudo de la derecha patria. En lo que a mí respecta pierden el tiempo”.

Unas palabras las pronunciadas por Óscar Puente que han tenido bastante repercusión entre las filas del PP de Valladolid y de Ciudadanos, donde ayer el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, censuraba esas palabras.

Desde el PP vallisoletano se lamentaba que “esa es la educación y saber estar que demuestra el alcalde de Valladolid en sus declaraciones y lo defiende diciendo que es castellano puro y duro” para censurar al alcalde “que es el representante de los vallisoletanos y que vuelve a dejar la imagen de nuestra ciudad por los suelos. ¡Vergüenza!”

Unas declaraciones que recogía Pilar del Olmo indicando “me he quedado sin palabras. Qué soez. No nos representa. Los vallisoletanos no somos así y no insultamos gratuitamente. Vaya ejemplo y vaya ejemplar”.