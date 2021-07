El socialista Óscar Puente carga contra Toni Cantó: “Es un mierda que prefiere seguir comiendo la sopa boba”

Castilla y León

La expresión “se puede decir más alto, pero no más claro” adquiere en determinados momentos un significado especial. Pues bien, este es uno de esos momentos. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, no h a tenido reparos en decir claramente lo que opina del señor Toni Cantó y su nuevo puesto como director de la recién creada Oficina del Español en la Comunidad de Madrid. Y tan claramente lo ha hecho que ha dejado patente el “mal rollo” existente entre ambos desde hace tiempo. “Toni Cantó es simplemente un mierda que no te llega a la suela del zapato. Si tuviese un gramito de vergüenza y de decencia se habría ido ya a trabajar de lo suyo. Pero prefiere seguir comiendo la sopa boba que es a lo que se ha dedicado en política, además de a emponzoñar”.

Así de tajante se mostraba el dirigente socialista en sus redes sociales. Pero ese mensaje iba dirigido a alguien muy concreto, su hermana Sofía. Y es que la historia, como ya hemos dicho, viene de antiguo.

En enero de 2020, Sofía Puente era nombrada directora general de Seguridad Jurídica en el Ministerio de Justicia. Sobra decir que tras conocerse de quién era hermana se produjo la esperada oleada de críticas. El dirigente socialista lo achacó al “tufillo machista que” impera en la sociedad, pero Toni Cantó, por aquel entonces azote de los chiringuitos, aseguró que eso era “nepotismo puro y duro” y que “el género da igual”.

Toni Cantó carga contra Óscar Puente, alcalde de Valladolid, y su hermana Sofía

Ayer, después de la férrea y abnegada campaña que Toni Cantó ha ejercido siempre contra los chiringuitos, su nombramiento hacía saltar todas las alarmas y era la propia Sofía Puente quien recordaba las palabras pasadas del valenciano y su capacidad para “enmierdarlo todo”. Y al igual que su hermano, recurría a las redes sociales, allí donde empezó todo. “Toni ha tuiteado sin piedad, fue el primero y de los pocos, que sin conocerme de NADA, se atrevió a opinar guiado por su necesidad constante de enmierdarlo todo. Recuerdo este tuit (desafortunado y errado como es costumbre en él).