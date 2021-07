Más ignominia, desprecio y ataque al Estado

Tras la traicion del Liceo la semana pasada, el presidente del Gobierno enreda aún más su apuesta y recibe al presidente de la Generalidad en Moncloa. El presidente del Gobierno, que considera un " conflicto " la situación- perverso , pues lo mismo dicen los golpistas-, dice que solo han hablado de temas de trámite , que por otro lado debieran ser los asuntos habituales en democracia, pero el presidente de la Generalidad le desmiente y dice que han hablado de lo de siempre, de amnistía, referéndum e independencia. Vuelve a mentir y tan gravemente el presidente del Gobierno.

Ministros del Gobierno empiezan a decir que habrá que lidiar con las piedras del camino y desde los filogolpistas les contestan que piedras o rocas, habra que hacer lo que proceda para eliminarlas. El presidente del Gobierno habla ya el mismo de bloquear el Tribunal de Cuentas, por aquello de las piedras, y el Tribunal le dice que le admiten, pues son elegidos por tres quintos del Congreso y que son un órgano constitucional.

En el Congreso humillan al presidente del Gobierno sus propios socios por no fiarse de el y por aclamación esos socios le dejan en evidencia.

Ayer el presidente del Gobierno traslada los últimos presos terroristas sin inmutarse, culminando una ignominia

El presidente del PNV , también socio gubernamental inmediatamente esta semana dice que no se van a quedar atrás y que quieren ser nación y los socios filoterroristas ya no digamos .... la independencia .

¿Cuál es la actitud del presidente del Gobierno? Pues habla de " conflicto " en vez de exigir a los golpistas que la " concordia” es pedir perdón y tener propósito de la enmienda y que no hay “conflicto” sino incumplimiento de la ley, y también carecer de la mínima decencia quien reta al estado de derecho.

En vez de cortar de raíz una propuesta golpista en la Moncloa, en sede del presidente del Gobierno, este aceptar hablar de dicha propuesta golpista.

En vez de amparar al Tribunal de Cuentas y decir que se siente por las piedras y rocas, y que los golpistas han de pagar lo que han robado y ha sido sentenciado, presionar rastreramente a un órgano constitucional.

En vez de defender la dignidad de la presidencia del Gobierno en el Congreso, agachar la cabeza y soportar el desprecio, mofa y escarnio de sus socios de gobierno, que tampoco le creen.

En vez de oponerse a traslados humillantes de presos convictos y confesos y con delitos de sangre, anteponiendo antes de nada, y sobre cualquier cosa, la dignidad y el honor de las victimas del terrorismo, y rendirles permanente agradecimiento; mancillar a las victimas, a sus familias y a los españoles de bien, deshonrarlos y vilmente olvidarlos, haciendo dejacion obscena de lo que debiera ser su única responsabilidad y obligación.

En vez de cortar por lo sano a quienes están agazapados en el país vasco, pero también en Navarra, Valencia o Mallorca, anticipándose inmediatamente sus socios de gobierno, de derecha nacionalista xenofobia e irracional, y extrema izquierda radical y filoterrorista vasca, para pretender también la independencia, se supone que un presidente de Gobierno ha de cortar cualquier aspiracion nacionalista y extremista, proponiéndoles " diálogo” pero para que de inmediato vuelvan a la lealtad institucional de sus autonomías, y por tanto al cumplimiento estricto en espíritu y letra de la Constitución y de la ley, por cierto, recordando sin contemplaciones en ese " diálogo " que es igual para todos.

No cabe en democracia otra situación, y también de paso anunciándoles con muchísimo " diálogo”, " comprensión” " concordia " y todo lo que queramos añadir, que a partir de ahora , quieran compartir o no su puesta en marcha, el estado va a reimplantar la educación para todos en lo principal y esencial se nuestra historia, geografía , cultura etc... y que por supuesto se va a hablar español, si o si en toda España . Se van a reimplantar servicios estatales o reimpulsarlos y que por supuesto la guardia civil y la policia nacional van a disfrutar de las primeras inversiones para hacerles infraestructuras modernas y dignas, y dotarles de las máximas compensaciones económicas. Esto como primera medida, para seguir con planes completos y dotados antes que a nadie para reunificar los derechos de todos los españoles por igual. Por supuesto, no se va a permitir dividir una sociedad, con mentiras, no se va a permitir la desigualdad de trato a todos y tampoco acoso o amenaza alguna , y claro, los medios de comunicación públicos y las subvenciones van a estar dirigidas con muchísimo más peso a los ciudadanos que cumplen todos los días la ley para recuperar el tiempo perdido ya que los que incumplen la ley habrán de ponerse a la cola y cumplir exactamente igual que el resto de catalanes, vascos, navarros, valencianos o mallorquínes....

Que si con todo el " diálogo " del mundo no se está de acuerdo, que se siente mucho y que con una sonrisa se les invita exclusivamente a cumplir la ley, anunciandoles de paso que se va a legislar activamente para recuperar la racionalidad en todos los órdenes y lógicamente pensando primero en quien cumple la ley y sus obligaciones y esta pisoteado infamemente todos los días por instituciones, partidos, medios de comunicación y grupos asociativos que malversan el dinero de todos los españoles, y solo persiguen la desunión y la desaparición de España .

Nada de lo que hace cualquier presidente de Gobierno, hace el nuestro. Todas las sensibilidades políticas normales y constitucionales no dan crédito y Europa tampoco.

Desactivada la abogacía del Estado, la fiscalía ...” pues eso” ... la justicia acosada y vilipendiada , el Tribunal de Cuentas ya en la mira amenazado , la libertad de prensa insultada, la libertad de expresión vigilada según para que .... claro.... , los medios públicos teledirigidos. Esto es la acción diaria del Gobierno.

Los sediciosos indultados, recibidos en sede de todos los catalanes y por tanto de todos los españoles y recibidos por el Presidente de la institución que existe gracias a la constitución pero quien la preside mofarse e incumplirla .

El Rey que es el Jefe del Estado, menospreciado en Cataluña en sus viajes de estos días . El Presidente de la Generalidad no recibirle institucionalmente y graduar en cambio cuando se hace la foto . El presidente del Gobierno, no decir ni palabra y no exigir a un representante del Estado en Cataluña, la inmediata reparación y obligación de no incumplir la mínima obligación y por supuesto admitir y no denunciar públicamente tal afrenta para el Rey y para todos los españoles pues es el Rey de todos los españoles y Jefe del Estado .

Como no es la primera vez que el presidente del Gobierno, más bien son muchas veces, la que está admitiendo esta indigna situación de relevancia máxima nacional e internacional, su viciada actitud es reiterativa, e insisto, de máxima gravedad, insulto, desprecio y vileza. Un presidente de Gobierno no hace jamás eso y ha de pedir perdón a todos los españoles y dar inexcusables explicaciones a Europa .

Por último hemos de recordar todos los días que en medio de una pandemia como en la que aún estamos, es inadmisible aprobar leyes contra natura, y sin consultar a

los expertos, como la eutanasia, todo lo que gira alrededor del aborto o la que se propone trans... e inmoral e indigno engañar en el número de fallecidos y tapar todos los días una información que debiera ser transparente. Una sola persona que siga muriendo, tal y como ha ocurrido desde el principio, por engaño, negligencia u ocultación del Gobierno, es lo más abyecto e infame que existe, y en medio, además, de la tragedia y dolor que vivimos, actuar en los asuntos de estado de esta forma tan antidemocratica todos los días, una verdadera perversion y aniquilacion de los fundamentos más elementales de nuestra democracia, y por tanto, de las exigencias que Europa tiene para estar dentro de ella.