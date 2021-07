El PP de Valladolid critica que cuando gobierna el PSOE lo pagan los castellanos y leoneses y ahora con Pedro Sánchez “se multiplica por diez”

El Partido Popular (PP) de Valladolid criticó que siempre que gobierna el PSOE en España lo pagan los castellanos y leoneses pero, ahora, esa regla matemática “se multiplica por diez” con Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo nacional. De ahí que el diputado nacional del PP por Valladolid, José Ángel Alonso, pidiera la disolución de las Cortes generales y la convocatoria urgente de las elecciones por que, a su juicio, Castilla y León y Valladolid no pueden continuar con un Gobierno que tanto daño hace a la Comunidad y la provincia. “Es la manera de salvar a España del precipicio por el que nos quieren empujar”, subrayó.

Además, la formación ‘popular’ cargó contra los “secuaces” del presidente del Gobierno en la Comunidad como son Luis Tudanca (secretario autonómico del PSOE) y Óscar Puente (alcalde de Valladolid). “Mientras Pedro Sánchez riega de soterramientos España, aquí Puente nos lo niega. Quieren un Valladolid fracturado, simplemente por un rancio y vergonzoso interés electoral”, expuso Alonso En su opinión, ambos, “por decencia”, deberían decir “basta” a los movimientos del presidente del Gobierno.

En la misma línea, la senadora del PP por Valladolid, Mercedes Cantalapiedra, aseguró que Pedro Sánchez organiza la “fiesta” de los catalanes a costa de los castellanos y leoneses y vallisoletanos. Lamentó, según recogió la Agencia Ical, que la ciudad ha tenido demasiados ministros “de pasarela” ya que han venido a hablar del “cuento de la lechera”. Y es que afirmó que “hablan pero luego se les derraman las propuestas que venían a traernos”.

En una convocatoria ante los medios de comunicación, que tuvo lugar frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Valladolid, los parlamentarios nacionales del PP realizaron una valoración del curso político para criticar la deriva del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusaron de pretender aplicarse a sí mismo la ley Celaá para “pasar de año con un montón de asignaturas suspensas”. Unas materias que, recordaron, son “esenciales” para los vallisoletanos y españoles. “Hay muchos vallisoletanos que no quieran vivir dos años más de legislatura como los tres que han pasado”, sentenció Alonso.

No en vano, precisó que los datos del desempleo son “demoledores”, con 5,3 millones de personas que no tienen un trabajo; el cierre de 110.000 empresas; la destrucción de 55.000 empleos privados y el paro juvenil ha subido un 34 por ciento desde que gobierna la izquierda.

El diputado nacional del PP también se refirió al “escudo social” que propugna el Gobierno de Sánchez, con el “absoluto fracaso” del Ingreso Mínimo Vital, que solo llega al 20 por ciento de los solicitantes. “Mientras se despilfarra el dinero público en colocar a amiguetes, movilizar el Falcon para ir a un concierto en Benicassim y la compra de nuevos coches oficiales, organizaciones como Oxfam dicen que una buena gestión de esta prestación habría permitido sacar de la pobreza a 277.000 españoles”, aseveró.

También se refirió a la subida del precio de la bombona de butano, la gasolina y la electricidad y el anuncio del aumento de impuestos como los peajes en las autovías, el diésel y las bebidas azucaradas, entre otros. En todo caso, Cantalapiedra mencionó las últimas encuestas electorales que recogen que España, “más pronto que tarde”, será gobernada por el Partido Popular y así traer la “prosperidad” al país, como siempre lo ha hecho. “Sánchez, Tudanca y Puente tienen los días contados y los españoles se lo vamos a agradecer”, significó.

La también secretaria general del PP de Valladolid preguntó al alcalde de Valladolid dónde está el dinero previsto para el Parque Agroalimentario, el Plan de Excelencia Turística y el Campus de la Justicia que ha prometido. “El PSOE vende proyectos pero sin proyección mientras que el dinero de los fondos europeos va a Cataluña”, declaró.

También, recordó las numerosas preguntas parlamentarias del PP de Valladolid al Gobierno de la Nación en este curso político en cuestiones tan variadas como los Talleres de Renfe, las infraestructuras viarias, el Archivo General de Simancas y el Centenario de Miguel Delibes. “Hemos presentado unas 300 iniciativas relacionadas con la provincia y sorprende que Tudanca y Puente no las hayan apoyado”, concluyó. De cara al próximo curso político, Cantalapiedra anunció que el Partido Popular trabajará para revertir los Presupuestos Generales del Estado de 2021 para que las partidas “testimoniales” para la provincia de Valladolid sean “reales”. No en vano, la senadora recordó que la mayor parte de los proyectos tenía asignado 50.000 euros, que solo busca no cerrar la inversión pero sin interés en sacarlo adelante.