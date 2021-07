Continuo desprecio y traicion a la Nación

Jamás pensé que un presidente de Gobierno pudiera estar todo el día maquinando subterfugios y estrategias para rodear la constitución y la ley, y lo que es aún mucho más grave, y más aún que un delito, en su caso, y con su responsabilidad, querer todos los días violar el espíritu de concordia y de unidad de todos los españoles. Violar y pervertir también el espíritu de la constitución, de las sentencias y de las leyes, y maniobrar para legislar atacando diariamente el verdadero espíritu de concordia y de perdón que nos dimos todos los españoles. Desoír infamemente la memoria y el dolor de las victimas del terrrorismo, jugando a no se que .... ¿ o si sabe a qué ?..., una vergüenza y una ignominia

Desoír a la justicia , no aceptar su dictamen inapelable con los indultos y querer acabar con la división de poderes, despreciando todos los días la labor del poder judicial

Esta semana desoír al Tribunal de Cuentas, además, amenazarle, y no denunciar sobre la marcha a la Generalidad en los juzgados y un minuto antes en " la política " - ya que presume que está antes la política que la ley-, no diciendo alto y claro que las sentencias se cumplen, se paga lo robado a todos los españoles hasta el último céntimo y queda esta parte saldada . Eso es “política” en defensa de las sentencias y de la igualdad de todos los españoles ante la ley Sr. Sánchez. A los abogados del Estado no se les retira del procedimiento, al Fiscal General del Estado no se le nombra desde el anterior cargo de su gobierno. Eso no lo hace un presidente de Gobierno.

En estos últimos días, y ultimas horas, un gobierno no debe promover una ley trans, que es una aberración, no debe aprobar la eutanasia que es un atentado contra la vida, no debe permitir abrir más puertas al aborto que es un atentado a la humanidad, si, un atentado a la humanidad, no se hace un anteproyecto de libertad sexual, mientras no se denuncian “otras” violaciones en grupo, pero que no salen en los medios por ser “extranjeros” los delincuentes - perversa manipulación-, no se aprueban leyes de educación perversas donde la libertad, la lengua española o la calidad de enseñanza se cercena, tampoco se propone eliminar el requisito de ser catedrático para situar más rectores afines... un despropósito... Y todo lo anterior sin consultar a nadie , ni dialogar con las muchas instituciones y " verdaderos expertos” que saben de todas esas importantísimas cuestiones , y para colmo siendo el gobierno más exiguo en respaldo social de nuestra historia democrática, apoyado por el principal partido ganador de las elecciones. ¿Es esto normal ? Un presidente de Gobierno no hace eso.

Pero también en estas últimas horas, la Generalidad dice que va a avalar el dinero malversado, es decir más malversación y prevaricación añadida, y el presidente del Gobierno calla. Cómplice. Un robo añadido a todos los españoles . Un presidente de Gobierno nunca hace eso.

Mientras, los delincuentes indultados viajan al Parlamento europeo y después a visitar a un huido de la justicia española. El presidente del Gobierno callar y aceptar - corrupcion política antidemocrática plena -, toda esta parodia, aunque si fueran actores de teatro y se pagaran ellos los gastos, nos reiríamos mucho, pero resulta que son representantes del Estado que han delinquido y además han robado dinero de todos los españoles y encima les mantenemos en sus ilegalidades también con dinero se todos . Todo ello auspiciado por el presidente del Gobierno. Cómplice de un plan de sediciosos en este caso vilipendiando la buena imagen de España.

Para más ínri, también en estas últimas horas, el Ministro de Consumo monta un lío monumental promoviendo no tomar carne, para dejarle poco después el Ministro de Agricultura a los pies de los caballos, - no digamos al conjunto de ganaderos - y el presidente del Gobierno decir que el toma una buena carne al punto, pero no destituir a quien ha provocado la mentira entre los dos ministros. Así no se gobierna.

Nos perdona el Gobierno y nos levanta la obligación de la mascarilla - en un momento dado era ridiculo ponersela - , cuando es desaconsejado por Europa, pero mientras no pone controles rigurosos en Barajas, llamado la atención para ello constantemente por la Comunidad de Madrid. Es una secuencia de máxima irresponsabilidad dolosa, y provocadora de una inseguridad superlativa para la protección de la salud, rayando en lo criminal, y no habiendo hecho la mínima previsión, con toda la información en su poder, ni aviso serio de la gravedad de la quinta ola ya entre nosotros. Más bien hacer lo contrario animando a la sonrisa y felicidad, lo mismo que hizo en Julio pasado, proclamando haber vencido al virus, y a pasarlo bien .... .Recordemos que se nos dijo que esta ola de mutación del virus, sería una anécdota y que apenas había algún caso...

La lastimosa gestión de la pandemia, además, está provocando ayer mismo que Francia o Bélgica desaconsejen viajar a España. Una auténtica losa para nuestra recuperación económica justo en este momento. Un gobierno normal dimite. Por dignidad.

Para continuar verdaderos hechos insólitos en estos últimos pocos días y horas, resulta que al Rey se le veja en Cataluña tres veces en pocos días, y además no puede ir a Gerona, sin que el presidenta del Gobierno diga una sola coma, ni ponga en su sitio a quien es un irrespetuoso y falto de la mínima educación, además de provocador inconstitucional quien siendo presidente de la Generalidad , no recibe la exigente vuelta a la constitución en espíritu y letra por parte del presidente del Gobierno. Cómplice. Y cómplice de una inmoralidad y perversion de muy alto voltaje.

Y también cómplice de un trabajo antidemocrático hace pocas horas, queriendo avanzar en la ley de Seguridad Nacional, pretendiendo que los resortes del Estado dependan del presidente del Gobierno, eliminando el mínimo control y transparencia. Muy peligroso. Un indiscriminado y arbitrario proceso, todo ello, de creación de leyes habilitantes de las que en su día se dotaron Hitler y Chávez.

Muy preocupantes noticias también en las últimas horas acerca de la oscura tramitación de la llegada de Gali a España, al que se le trató con identidad supuesta. ¿Por que no se nos informa de los avances con Marruecos tras los gravísimo ataques a nuestras fronteras en Ceuta y Melilla? ¿ Por qué tampoco se nos dice que se está haciendo con la presión de miles de inmigrantes ilegales llegados a Canarias y a nuestras costas peninsulares?¿Que pasa con los abusos a menores de Mallorca en residencias públicas ? ¿Que pasa de las navajas y balas tan peligrosamente amenazantes, que por supuesto es así, en los días previos a las elecciones en Madrid ? ¿Y con los detenidos por atacar con piedras y ladrillos a un partido constitucional, en un mitin electoral en Madrid, descubriéndose que eran personas de la seguridad del partido imputado que es socio del Gobierno, y cuyos ministros se sientan en el Consejo?

Por cierto, estando con el presidente de Lituania, lo que hay que hacer es mantener la posición y estar con el. Jamás se va uno dejando al anfitrión, pase lo que pase. Un presidente de Gobierno ha de dar ejemplo.

Todo lo anterior son hechos de los últimos días y horas. Cualquier persona de cualquier ideología constitucional y democrática no da crédito a todo lo que ocurre cada minuto en España y no digamos en Europa.

Un presidente de Gobierno ha de trabajar solo para el bien de todos los españoles y no para enfrentarles. Ha de trabajar para la sociedad entera de cada rincón de España que cumple la ley y muy especialmente para los que son pisoteados todos los días en Cataluña, Pais Vasco , Navarra , Baleares o Valencia. Ha de llamar a la justicia para imputar a los que transgreden la constitución y la ley todos los días y " políticamente” ha de desautorizarles todos los días, ponerles sin contemplaciones en su sitio, y " dialogar " con ellos con luz y taquígrafos para que vuelvan a la ley, tantas veces como sea necesario, pero lógicamente, solo y exclusivamente para ello, y por supuesto no dejando un milímetro de tomadura de pelo y chantaje, así como cortando de raíz la imagen denigratoria de España que están estos mismos días los indultados, causando en Europa. Eso es lo que hace un presidente de Gobierno y es su obligación absoluta. No hacerlo es ser cómplice pleno del ataque a España. La sociedad civil de base de cualquier ideología y de toda la nación, se lo exige de forma inmediata, sin ambages, firmemente y con todo el derecho democrático, pues de no hacerlo está siendo traidor a su mandato, a su cargo, a la constitución, al estado de derecho, a la democracia y a España.