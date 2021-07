Dos hospitalizados por Covid-19 en Zamora con la pauta vacunal completa

Dos personas permanecen ingresados en el hospital de Zamora por Covid-19, un total 23 en planta y sólo uno en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), habían recibido la pauta vacunal completa y pese a ello se han contagiado, según los datos facilitados por la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora.

Con esa advertencia sobre el hecho de que dos de los 24 hospitalizados estaban vacunados, la gerencia de Asistencia Sanitaria ha querido poner de relieve la importancia de continuar con el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias, aún cuando las personas han completado su pauta vacunal.

La gerente de Atención Sanitaria de Zamora, Montserrat Chimeno, ha pedido no confiarse y ha subrayado que aunque hay mucha población vacunada protegida eso no significa que no pueda registrase entre ella algún caso de contagio del coronavirus.

Por ello, ha recordado que el hecho de estar vacunado no exime de guardar las medidas de seguridad. En ese sentido, la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián, ha solicitado a la población a no se relaje ante las noticias de vacunación y que siga adoptando las medidas sanitarias recomendadas. San Damián ha pedido paciencia porque el momento es “complejo” y hay muchos brotes activos.

La representante de la Administración autonómica en la provincia ha precisado que hasta este martes se habían administrado en Zamora 206.818 vacunas, lo que supone que el 68 por ciento de la población ya ha recibido la primera dosis y unas 98.000 personas han completado el ciclo vacunal.

También ha anunciado que la próxima semana se administrará la primera dosis de la vacuna, entre el 20 y el 22 de julio, a las personas nacidas entre 1986 y 1990 y se administrará la segunda dosis a los nacidos en 1955 vacunados con Astrazeneca.

La provincia de Zamora mantiene una tasa de incidencia acumulada de 956 casos por cada 100.000 habitantes a catorce días, la segunda más alta de Castilla y León tras Burgos, tras registrar 128 nuevos casos de Covid-19 en la última jornada, informa Efe.