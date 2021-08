Ana Pastor reclama al PSOE que “apueste por León” y ponga en marcha “proyectos prometidos”

“Le pedimos al Partido Socialista que defienda los intereses de la provincia de León y que apuesten por ella y que no miren para otro lado cuando se ve que no llega el presupuesto y no se ejecuta nada de lo prometido”, señaló hoy la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor, durante su visita a la localidad de Villafranca del Bierzo.

Una visita en la que la ‘popular’ abogó por “apoyar a todos los municipios que necesitan recursos para poner en valor toda la riqueza que tienen”, así como por poner en marchar “proyectos que se han prometido, como Torneros o el ferrocarril, de los que nunca más se supo”.

Ana Pastor aprovechó la ocasión para recordar al PSOE que la defensa de León “se hace en el Parlamento”, donde “compañeros senadores y la diputada el PP han llevado iniciativas importantes para que toda la provincia tenga recursos para ser abierta y competitiva”, mientras que lo único que han hecho los socialistas ha sido “encargar proyectos, sin saber para cuándo”.

Pastor insistió el solicitar a los socialistas que “apuesten por León, la provincia y comarca del Bierzo” y por “fijar población, para lo que hay que tener buenos servicios”, para lo que afirmó que el Partido Popular presentará una enmienda a la Ley de Patrimonio Histórico con el objetivo de que “no se cargue cada vez más a los municipios”.

La ‘popular’ estuvo acompañada en su visita por el presidente del Partido Popular de León, Javier Santiago Vélez, quien reivindicó “la fijación de la población en el medio rural” no solamente a través del sector servicios, sino también “todo lo que mueve el Camino de Santiago y lo que lleva consigo”.

Para Vélez, es “una pena” que el Gobierno de España solo haya invertido cuatro millones de euros en León con el “famoso” Plan para potenciar el Camino de Santiago, a pesar de ser “la provincia con más kilómetros jacobeos”, lo hace que sea “la provincia peor parada”.

Por ello, el presidente de los ‘populares’ leoneses reclamó que “se revise el Plan” para que “León tenga la misma importancia y el mismo poder que tiene en el Camino en kilómetros y albergues”.

Además, Pastor anunció que el Partido Popular presentará en el Congreso de los Diputados una propuesta “muy trabajada y que cuenta con el apoyo de la sociedad civil y asociaciones” para que todos los proyectos de los Fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea destinen un diez por ciento de los mismos a la accesibilidad, con el objetivo de que sea transversal en todos los proyectos del país.

Un anuncio que hizo durante su visita la localidad leonesa, donde acudió a la iglesia de Santiago y mantuvo un encuentro con representantes de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, a los que reconoció su “esfuerzo impresionante por la integración de las personas con movilidad reducida”.

Un encuentro en el que los representantes de Predif le entregaron a la ‘popular’ una guía accesible de la ruta jacobea realizada por la asociación, ante lo que puso de relieve que “las personas con movilidad reducida tienen derecho, en igualdad de condiciones, de acceder al turismo, a las rutas y especialmente al Camino de Santiago”.

En este sentido, Ana Pastor expuso que el objetivo de la propuesta que presentará el PP es “que no haya lugares en España a los que no puedan acceder las personas que tienen disminuida su movilidad”.