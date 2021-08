CirCo apuesta para su nueva edición por entradas “online” a precios populares de dos euros y aforos limitados

La novena edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León, ‘Cir&Co 2021’, apuesta por un protocolo de seguridad para el correcto desarrollo de la cita que contempla aforos reducidos, distancia de seguridad, uso de mascarillas, limpieza y desinfección, más señalización y la venta de entradas ‘online’ a precios populares de dos euros para evitar el contacto físico y las aglomeraciones en la adquisición de entradas en taquilla.

Para su nueva edición, ‘Cir&Co 2021’, que se celebra en Ávila del 24 al 29 de agosto, cuenta con 84 espectáculos a desarrollar en 15 espacios de la ciudad que estarán acotados y con aforo reducido, atendiendo las normas establecidas por las autoridades sanitarias para minimizar el riesgo de contagios de COVID-19. De esta forma, todos los espectáculos se celebrarán en espacios limitados y será necesario adquirir previamente la entrada a través de la web del festival www.circocyl.es hasta quince minutos antes del comienzo de los espectáculos

El precio de las entradas de todos los espectáculos será de 2 euros, siendo la entrada gratuita para los menores de 3 años siempre y cuando no ocupen una localidad. Además, en el Centro de Recepción de Visitantes estarán a la venta un número limitado de entradas para personas que no tengan acceso a medios digitales. El punto de información estará abierto del 24 al 29 de agosto de 11.00 a 13.00 y de 16.30 a 20.00 horas. Debido a la situación sanitaria y para evitar aglomeraciones, en esta edición no habrá punto de venta de entradas en los accesos a los diferentes espectáculos.

La programación de ‘Cir&Co 2021’ se ha diseñado dentro de la estrategia de la Consejería de Cultura y Turismo, que apuesta por la cultura segura con medidas concretas acorde a las directrices marcadas por las autoridades sanitarias, según informó a través de un comunicado remitido a Ical la propia Consejería.

Protocolo de seguridad

La promoción del Festival abandona en esta edición el tradicional programa de mano en papel y se adapta a los nuevos dispositivos, con posibilidad de descarga online a través de códigos QR que se distribuirán por diferentes puntos de la ciudad y una mayor promoción a través de todos los canales ‘online’ (página web y redes sociales del Festival), donde se podrá descargar el programa de actuaciones, así como información de las compañías participantes.

La organización del Festival recomienda no acceder a los espectáculos en caso de tener síntomas y recuerda la obligación de uso de la mascarilla durante todo el espectáculo, además será obligatorio el uso de gel hidroalcohólico al acceder a los espectáculos. El público asistente no podrá introducir comida ni bebida, así como otros materiales peligrosos a los recintos.

El acceso a los espectáculos se organizará de forma ordenada y progresiva. Para el buen desarrollo de las actuaciones, la apertura de puertas se realizará 30 minutos antes de cada función, con el objetivo de garantizar una entrada escalonada del público. Los asistentes serán acompañados por personal del Festival hasta la localidad que se le asigne, según establece la normativa actual de espectáculos artísticos, garantizando los aforos establecidos por las autoridades sanitarias.

Además, el público asistente deberá permanecer en su asiento durante toda la función y no podrá estar de pie. Los menores de edad accederán acompañados de un adulto y no se permitirá la interacción entre el público y los artistas, que guardarán las necesarias distancias de seguridad. Una vez finalizado el espectáculo, la salida también se realizará de forma ordenada siguiendo las indicaciones del personal.

Festival seguro

Como ya ocurrió en la pasada edición de 2020, a través de estas actuaciones concretas, desde la Consejería de Cultura y Turismo se trabaja en garantizar todas las medidas de seguridad necesarias para el correcto desarrollo de los espectáculos, por lo que solicita a todos los asistentes el cumplimiento de las normas establecidas.

Toda la información de ‘Cir&Co 2021’ está disponible en la página web del Festival, www.circocyl.es, desde donde se pueden conseguir las entradas para los diferentes espectáculos. Además, toda la información, novedades y el seguimiento del Festival se puede realizar a través de los perfiles en redes sociales: @CircoFestival en Twitter e Instagram.