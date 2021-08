La solidaridad del campo no tiene límites

La solidaridad del campo castellano y leonés con los ganaderos afectados por los incendios de la provincia de Ávila, en especial el de Navalacruz, que ha arrasado más de 22.000 hectáreas, no tiene parangón, y el sector siempre está ahí para echarse una mano cuando se le necesita.

Y es que agricultores de cuatro municipios de las provincias de Zamora y Valladolid situados en la comarca de Tierra de Campos han entregado este sábado 67 toneladas de paja a los ganaderos damnificados por las llamas del considerado como cuarto incendio más grave de la historia de España.

La donación se ha entregado en cinco camiones que han partido a primera hora de la mañana de las provincias de Zamora y Valladolid, de los que tres han descargado la paja en el municipio abulense de Solosancho y los otros dos en Sotalbo, según uno de los donantes, Juan Fernández. “Cuando pasa una debacle de éstas hay que intentar ayudar lo mejor posible”, ha declarado este agricultor que no dudó en donar la paja que tenía empacada”, señala en declaraciones recogidas por Efe.

Este agricultor de Manganeses de la Lampreana comunicó el pasado lunes su intención de donar paja a través de la red social Facebook y realizó un llamamiento por si había otros profesionales del campo que quisieran colaborar en la entrega desinteresada.

Lo hizo tras ver las consecuencias devastadoras del incendio que se originó el pasado sábado entre los municipios abulenses de Navalacruz y Cepeda de la Mora y empatizar con los afectados. La donación se sumaron otros agricultores de la localidad zamorana de Belver de los Montes y las vallisoletanas de Villanueva de los Caballeros y Urueña, todos ellos con empacadora y con paja de trigo, cebada y avena lista para su transporte.

Hasta Sotalbo se han llevado y entregado al ayuntamiento para su reparto entre los ganaderos afectados dos camiones de 63 y 51 paquetes que suman unas 28 toneladas de paja y hasta Solosancho otros tres camiones, uno de 63 y los otros dos de 48 paquetes cada uno, que transportaban conjuntamente otras 39 toneladas.

Juan Fernández ha admitido que los 273 paquetes, con un peso conjunto de unas 67 toneladas de paja, no representan mucho para las necesidades del ganado de la zona afectada pero al menos sirven para aliviar algo la situación de los damnificados.

Este agricultor ha reconocido que al llegar a Sotalbo se ha quedado impresionado con la imagen que ha visto, con todo el monte quemado, ya sin llama, pero aún echando mucho humo. Además de realizar la donación, los agricultores han corrido también con los gastos del transporte de la paja en los camiones, ya que aunque han contactado con la Junta de Castilla y León por si pudiera asumir el coste del traslado, la Administración regional no ha accedido a ello.

Al respecto, otro de los donantes, Víctor Asensio, lamenta que al final sean los propios agricultores y ganaderos los únicos que muestran su solidaridad y los que luego encuentran numerosas trabas administrativas en su trabajo. También ha criticado las subvenciones que se conceden a asociaciones animalistas porque parte de ese dinero se podría destinar a las ganaderías afectadas por el incendio