El TSJ de Castilla y León rechaza la petición de la hostelería de la suspensión cautelar de las restricciones por la Covid-19

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con sede en Valladolid, ha rechazado el recurso interpuesto por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería contra el acuerdo adoptado el pasado 27 de agosto por la Junta para mantener las restricciones en la lucha contra el COVID, en el que se solicitaba también la suspensión cautelar de las medida.

La Sala no encuentra en la solicitud de los hosteleros ningún argumento especifico que justifique que ahora, “de no adoptarse de manera inmediata la medida cautelar sin oír a la parte contraria, los perjuicios serían ya irreparables y, por lo tanto, carecería de sentido adoptar una medida cautelar, cuando las mismas medidas han estado vigentes desde el 19 de julio”.

Además, el TSJ argumenta que la urgencia debe sustentarse en circunstancias específicas de protección del derecho o interés invocado y que no deban ceder a otros intereses superiores, “lo que en este momento no se aprecia teniendo en cuenta que la medida solicitada se ampara en los intereses económicos afectados por las medidas sanitarias excepcionales adoptadas en el Acuerdo recurrido y que estas persiguen la protección de la salud de toda la población, cuyo resarcimiento no es susceptible de reparación económica a diferencia de los intereses comprometidos por las medidas cuya suspensión se interesa”.

Los empresarios argumentaron que las restricciones suponen un perjuicio económico muy grande para un sector que viene siendo perjudicado desde hace casi 20 meses y “al que siempre se le ha considerado, injustamente, a tenor de las medidas aplicadas, responsable de la incidencia de los contagios”.