«La economía de Castilla y León necesita cambios estructurales urgentes». Una afirmación tajante que ha realizado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo en Burgos, con motivo del I Congreso Iberoamericano de Estudiantes de Economía y Empresa. Entre ellos, citó la apuesta por la innovación, favorecer el emprendimiento en Castilla y León por llevar a cabo medidas que mejoren la financiación de la empresa «y que no hagan más sostenibles en el mercado financiero».

«Tenemos que hacer cambios para ser más competitivos a nivel global y se seguirá basando en exportaciones e importaciones y para ser una Región de éxito tenemos que se competitivos», indicaba.

Por su parte, el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, definía este Congreso como «una nueva red de jóvenes economistas, que son el futuro de nuestra sociedad», a la vez que insistía en la necesidad de la economía de mirar a las universidades, por lo que pedía incrementar la financiación del sistema.

A juicio del rector esta cita cumple dos objetivos como fomentar la participación de los estudiantes en actividades complementarias a su formación y la internacionalización.

Mientras, el coordinador general del Congreso, Rubén Monar, quien lamentaba que «es recurrente escuchar que la juventud de hoy no tiene ganas de trabajar, que es conformista, que no se implica en los problemas e incluso que carece de valores, pero desde aquí queremos demostrar que no es cierto».

En este foro participarán más de un centenar de inscritos en modalidad presencial y 20 ponentes, procedentes de México, Colombia, Venezuela, Perú, Paraguay y España, además de las ponencias on line.