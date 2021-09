Valladolid rescata el idilio entre The Beatles y la India

El viaje que en 1968 emprendieron a la India The Beatles, a los pocos años de la formación del cuarteto, supuso una conexión filosófica, un encuentro espiritual del que se han cumplido más de cincuenta años y que ahora evoca una exposición que ya puede verse en la Casa de la India de Valladolid.

El concierto que organizaron George Harrison y Ravi Shankar en Nueva York, el 1 de agosto de 1971 para recaudar fondos a favor de los refugiados del entonces Pakistán del Este, hoy Bangladesh, ocupa parte de esta exposición coordinada por Blanca de la Torre, que podrá visitarse hasta el 7 de noviembre, y en la que pueden verse programas, libros, discos, poster, cartas y fotografías configuran este muestrario cedido para la ocasión por numerosas entidades públicas y privadas, pero también personas como Pattie Boyd, primera esposa de George Harrison.

El muestrario se estructura en torno a tres partes, la primera de ellas dedicada al viaje que The Beatles realizó a un ‘ashram’ (casa de retiro espiritual) en Rishikesh para iniciarse en la meditación trascendental, un apartado donde se pueden escuchar canciones del cuarteto de Liverpool en versiones de músicos actuales indios.

La segunda parte refleja la estrecha relación ente George Harrison y el sitarista Ravi Shankar, clave para interpretar la fascinación del grupo británico por la espiritualidad del país asiático, mientras que la tercera se centra en el conocido como Concierto por Bangladesh de 1971 en el Madison Square Garden neoyorquino, considerado el primer concierto benéfico internacional de la historia.

Producida por la Fundación Casa de la India, con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, la exposición tendrá como complemento la celebración de un maratón cinematográfico el 26 de octubre, dentro de la programación de la 66ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

El festival de cine de Valladolid se anticipa así a la celebración, el próximo año, de los sesenta años desde la constitución de la banda en Liverpool (1962-2022) formada por John Lenon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison.Consistirá en cuatro documentales, el primero de ellos el estreno en España de “The Beatles and India” (2021), con la presencia de sus dos directores: el periodista indio Ajoy Bose y Peter Compton.

A través de testimonios, imágenes de archivo y fotografías, entre otros materiales, el largometraje recordará la estancia en India del cuarteto británico en 1968 para asistir a sesiones de meditación y contactar con la espiritualidad hindú.

El maratón continuará con la proyección de una copia restaurada del clásico “A hard day’s night”/”¡Qué noche la de aquel día!” (1964), de Richard Lester, autor también del documental “Get back” (1991) con actuaciones de la gira desplegada ese año por la banda de Paul MC Cartney.

A esas tres cintas se unirá “The Beatles: eight days a week. The touring years” (2016), de Ron Howard, un repaso al grupo a través de entrevistas más intimistas, con música e imágenes inéditas. Como colofón a las proyecciones se celebrará u concierto con versiones de temas de The Beatles por parte de los músicos indios Malavika Manoj, Tejas Menon y Neil Mukherjee.

“The Beatles and India” se inauguraba este miércoles pasado con la presencia del alcalde de Valladolid, Óscar Puente; la ministra de Estado de Asuntos Exteriores y Cultura de India, Meenakashi Lehki; el director del festival de cine de Valladolid (Seminci), Javier Angulo; y el director general de Políticas Culturales de Castilla y León, José Ramón González.