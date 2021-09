Zamora visibiliza el alzheimer y da voz a los enfermos y sus familiares: “Mi madre es feliz allí”

Coronavirus

El próximo martes, la vida en Castilla y León será lo más parecida que la que había antes de la pandemia, ya que se abandona el nivel 1 de peligro frente al virus y se pasa a una situación de riesgo controlado. No es la normalidad, pero casi, ya que se eliminan los aforos y la actividad comercial y social será la más normal en más de un año y medio.

Pero, además, este próximo martes, 21 de septiembre, es un día especial para miles de familias, ya que se celebra el Día Mundial del Alzheimer bajo el lema “Cero omisiones. Cero Alzheimer” que tendrá a la importancia del diagnóstico precoz como protagonista y punto de partida básico e imprescindible para llegar a tiempo no sólo en la detección de casos, sino, sobre todo, para poder poner en marcha los necesarios procesos de intervención terapéutica, según apuntan desde la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA), donde estiman en un 30 por ciento el número de casos de esta enfermedad neurodegenerativa que están sin diagnosticar, y advierten que, en estos momentos, alrededor de un siete por ciento de las personas mayores de 65 años y la mitad de los mayores de 85 años sufren algún tipo de demencia.

Y con motivo de esta efeméride, las entidades que se encargan de cuidar y atender a los afectados de alzheimer y sus familias ya preparan actividades para hacer visible la enfermedad y reivindicar la importancia del movimiento asociativo en su calidad de vida.

Es el caso de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Zamora (AFA), siempre activa y dinámica en la atención de estas personas, donde han elaborado un audiovisual de algo más de seis minutos de duración, con testimonios de usuarios y familiares, en los que se pone de manifiesto la importante pero, sobre todo, necesaria labor que allí se lleva a cabo en favor del bienestar de estas personas y sus familiares.

“La memoria es la que peor anda de mi cuerpo, pero gracias a Dios creo que poco a poco estoy consiguiendo recuperarla con la ayuda de los profesionales.. Esto es el paraíso terrenal”, señala en este vídeo Luz, una usuaria de AFA, mientras que Jacinto, otro usuario, resalta el trabajo de las personas que le atienden y que, además, se lo pasa muy bien.

Talleres de movilidad y juegos con los usuarios de Alzheimer Zamora FOTO: AFA La Razón

Otros como Jorge o Eufemia recomiendan a aquellas familias que puedan tener miedo a llevar a su padre o madre afectado por alzheimer a un centro de atención a que no se preocupen y den el paso. “Yo les contaría mi propia historia, que no me gustaba la idea al principio, que prefería quedarme en casa leyendo porque pensaba que era mejor, y que al final me he dado cuenta que el contacto con la gente es más importante que leer un libro”, asegura Jorge, para quien su objetivo cada día es buscar más de lo que es la vida y vivir. “En mi caso, yo les diría que no tengan miedo y que tiren para adelante porque no se arrepentirán”, apunta, por su parte, Eufemia.

Y es que dar el paso de llevar a un familiar afectado por esta enfermedad tan cruel no es fácil. Lo cuenta en este documental Marta, hija de una usuaria de AFA. “Cuando llevé a mi madre por vez primera pensé que era la peor hija y una mala persona por condenar a mi madre a estar encerrada, pero es todo lo contrario”, señala, mientras afirma, contundente, que la Asociación le ha ayudado a hacer frente a la enfermedad de su madre pero también a entenderla y asumirla. Y apunta, “mi madre está feliz allí”.

También María del Carmen reconoce que su marido, afectado de alzheimer, no quería ir a la asociación y ahora señala que es lo que más le gusta. “Le veo más activo, sobre todo de lunes a viernes, que es cuando acude al centro que echa de menos los fines de semana cuando no puede ir. ha pasado de ser reticente a ir a ser una adicción”, asegura Jorge, que tiene a su padre con alzheimer.

Tranquilidad es otra palabra que sale de la boca con asiduidad de los familiares de personas con alzheimer que son tratados en AFA. “Estoy muy tranquila porque sé que allí cuidan y protegen a mi padre, y solo con eso ya vale lo que que se paga”, apunta Montse.. “Son una maravilla, y han conseguido que mi marido haya espabilado porque en casa estaba muy torpe”, afirma, por su parte, Maruji, otro familiar.

Y es que el paso por esta entidad está cambiando a los usuarios, como reconoce Rosa. “Estoy conociendo gente y me encuentro muy a gusto porque trabajo la memoria que es lo más interesante y noto que mejoro”.

“Hay que adaptarse, concentrarse en lo que se hace y abrir la mente”, explica Felisa, quien también asegura sentirse mejor desde que acude l centro de AFA en Zamora.

Y otro familiar, Ruth, corrobora la mejoría de su ser querido a pesar de la pandemia. “esta crisis sanitaria ha provocado que mi padre haya caído en picado pero la enfermedad se le ha ralentizado”, dice.

En definitiva, una audiovisual con el que AFA quiere dar voz a los protagonistas que luchan cada día contra esta enfermedad neurodegenerativa, que no son otros que los enfermos y sus familias.