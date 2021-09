Coronavirus

Casado pide paciencia y un voto de confianza ante la reforma sanitaria: “Reordenar algo no es malo”

Este domingo se ha convocado en Segovia por parte de varias plataformas sanitarias y ciudadanas una macro manifestación, que saldrá a las once de la mañana de la Plaza del Azoguejo para continuar por el Acueducto y finalizar en el Hospital General, que tiene como finalidad defender una Sanidad pública digna y de calidad así como para reivindicar una Atención Primaria fuerte y bien financiada. También mostrar su rechazo contra la reorganización en marcha de la asistencia sanitaria rural; exigir la reapertura de todos los Consultorios sin excepción con los niveles previos a la pandemia así como el blindaje de las Urgencias; o que el Centro de Salud de Cantalejo mantenga especialidades como Pediatría y se mejore el Hospital General de Segovia.

Una protesta que preocupa a la Junta y especialmente a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien ha pedido este viernes a los ciudadanos, en general, y los segovianos, en particular, que tengan paciencia y la den un voto de confianza “porque nos lo merecemos”.

Tras mostrar su respeto al derecho de reunión y manifestación, Casado asegura que reordenar algo no es malo y que tampoco hay que tener resistencia al cambio, mientras apuntaba que están trabajando para mejorar la Atención Primaria. Si bien, la consejera reconocía que le “da pena” lo que está ocurriendo y que le gustaría llegar a los ciudadanos para trasladarles un mensaje claro y de “tranquilidad”.

En ese sentido, explica que su departamento plantea una estrategia que supone mejorar la calidad y la incorporación de 1.500 profesionales -en su mayoría del ámbito de la enfermería, el trabajo social y la fisioterapia-, y recuerda que Segovia cuenta con un médico por cada 700 habitantes. “Es el momento de hacer cosas porque nos quedamos sin profesionales y vacíos”, advierte Verónica Casado, convencida de que si no se modernizan las estructuras y se trabaja en red, el sistema correría peligro en unos años. Además, asegura que le da “mucha rabia” esta situación, porque indicó ha demostrado toda su vida su implicación para mejorar el sistema sanitario y la Atención Primaria pública. De hecho, recuerda que como presidenta de la comisión nacional ya pidió aumentar las plazas de médicos de familia.

La consejera se expresaba de esta forma tras reunirse en Valladolid con representantes de los colegios autonómicos de Veterinarios, Enfermería, Farmacéuticos, Diplomados en Trabajo Social y Fisioterapeutas, y el de Médicos de Valladolid, de quienes aseguraba sentirse entendida en su intención para con la reordenación del sistema sanitario de la Comunidad. Al respecto, Casado decía tras el encuentro que estos seis colegios profesionales se han mostrado dispuestos a colaborar en esos cambios y aportar soluciones.

En este sentido, todos los colegios han recordado el papel que pueden tener esos profesionales, como los 3.000 farmacéuticos o los 2.000 diplomados en trabajo social, a la hora de aportar en la mejora de la Atención Primaria. Desde el gremio de los fisioterapeutas, el presidente de su colegio, José Luis Morencia, agradecía a la Consejera, en declaraciones recogidas por Efe, que haya “cogido el toro por los cuernos”, sin intentar “poner parches o dando una patada para adelante”, apostando por la innovación.

Y preguntada por la atención presencial en los consultorios de la Comunidad, la consejera defendía que lo importante no son los consultorios como edificio sino garantizar la atención de los pacientes, por lo que hasta que se organice el modelo de cita previa, el mismo que ya rige en el medio urbano, habrá un modelo mixto en el que convivan lo presencial, con esas frecuencias de asistencia previstas por ley, con la atención a la demanda.