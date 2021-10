La Imagen internacional de España

Nadie puede dudar ya de la nefasta imagen que España está dando todos los días.

En el Senado de Estados Unidos, los senadores demócratas, muy preocupados, acaban de acusar al presidente del Gobierno de " estar fuera de la democracia " y esperar mucho más en lo que significan los derechos humanos en relacion a la política con Iberoamérica y piden a la nueva embajadora en Madrid que este muy encima de esta situación... una auténtica indignidad y vergüenza para todos los españoles. Es de no poder dar crédito.

Mientras, aquí, la vicepresidenta económica es ninguneada de un día para otro sin saber ella nada, ni ser convocada, y esta semana en veinticuatro horas declarar que no habría regulación en los precios de alquiler, y al terminar el día, quedarse en cuadro y salirse con la suya el partido que forma también gobierno, transigiendo nuevamente el jefe del ejecutivo para que le apoyen los presupuestos .

Pero en esto, pasando muy poco tiempo, a finales de julio, promete en Estados Unidos ‘estabilidad” y “certidumbre” a los principales inversores americanos, y poco más de dos meses después incumple su palabra y en este caso a tan alto nivel internacional. De no creer, o parecer una broma.

Mientras, esta semana, también el Tribunal Constitucional sentencia que el cierre del Congreso vulneró el derecho al control parlamentario dejando sin razón al gobierno y desde luego a la presidenta del Congreso por incumplimiento de un precepto democrático básico. Así mismo, también esta semana el Tribunal Constitucional avalando la prision permanente revisable desestimando el recurso que interpuso el hoy presidente del Gobierno.

Por si faltara algo hace dos días en Barcelona los jóvenes de S’ha acabat! son agredidos en la universidad y destrozado su puesto por radicales independentistas . No hemos escuchado al presidente del Gobierno condenar estos hechos. Si proferir los independentistas consignas al uso de los terroristas.

¿Y los nueve millones, que también nos enteramos estos últimos días, que recibe de Venezuela el amigo de la fiscal general para " coordinar con la fiscalía y tribunales de España” ? . Impresentable en democracia.

¿Y la confirmación del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional avalando que la euroorden para detener al prófugo Puigdemont está en vigor, dejando al pie de los caballos a la abogacía del estado que dijo que no era así , e impidiendo a la justicia italiana actuar con plena seguridad, por el ignominioso enredo desde el propio gobierno para confundir la verdad?

¿Y la vicepresidenta solidarizándose con un diputado tras la sentencia del Supremo por agredir a la policia ?

¿Y la ministra de igualdad en vez de condenar una violacion de una simpatizante de Vox, decir que condena " el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación?

Imaginemos en Portugal, Francia o Alemania que sus primeros ministros prometan a inversores americanos seguridad jurídica y credibilidad institucional y dos meses después les mientan a los inversores y además esos primeros ministros engañen a sus vicepresidentes económicos para apoyar exigencias comunistas. Inimaginable .

Imaginemos a esos primeros ministros de Portugal, Francia o Alemania que sean reprendidos en el Senado de Estados Unidos por estar fuera de la democracia y no proteger los derechos humanos en países donde se conculcan . Es no inimaginable, es imposible de imaginar siquiera el supuesto.

Imaginemos que en Portugal, Francia o Alemania, unos independentistas tomen la universidad y amenacen, insulten y violenten a jóvenes que quieren hablar de Europa

en la universidad y que son estudiantes que respetan la constitución y la ley, y del otro lado solo la conculcan y desprecian pero además están apoyados por las instituciones de esas regiones de Portugal, Francia o Alemania, que impiden que la policia defienda a los estudiantes agredidos por los radicales xenófobos. Inimaginable, ¿ verdad ?. Pues aquí las instituciones apoyar y consentir ataques de terrorismo callejero contra quien cumple la ley y el Presidente del Gobierno no decir esta boca es mía pues tiene que aprobar presupuestos con esos mismos que amparan el terror en la universidad.

Imaginemos en Portugal,Francia o Alemania vicepresidentes y ministros de sus gobiernos no denunciar una violacion, y calificar de fascistas a los medios que lo dan a conocer, o respaldar solidariamente a un diputado sentenciado por el alto tribunal de esas naciones por agredir a la policia .... ¿inimaginable verdad?

El pasado domingo volví de París y en Francia no dan crédito del relato de hechos de la semana pasada similares a la de esta y cuando embarcamos, además, los empleados de la compañía francesa no daban crédito tampoco a las exigencias españolas desde hace una semana para hacer un QR electrónico o no poder volar de vuelta a España, dado el complejo sistema para rellenar, y muy diabólico, pues la confusión es permanente al ser un sistema tipo sajón donde las fechas se ponen al revés y lógicamente tener que repetir varias veces por dar error. Lo logramos in extremis previo aviso de multa muy alta si volábamos sin ello, y que aunque la asumiéramos tampoco lo podríamos hacer por recibir entonces la compañía francesa denuncia de España. El pasaje español estábamos indignados y catorce personas fueron obligadas a no poder volar dadas las exigencias españolas; y si no es por la diligencia de una de ellas al pedir al Comandante del avión amparo y este finalmente asumir la decisión por mandar en la aeronave, finalmente lograr también ellas volar a España . El vergonzoso espectáculo y el retraso de más de una hora fue justificado por el anuncio del Comandante pidiendo excusas dadas las " novedades burocráticas que exige España “... año y medio después del comienzo de la trágica pandemia, tras no haber hecho ningún control con manifiesta culpa y negligencia dolosa, añado yo ...

Todo lo aquí expuesto es símbolo y prueba inequívoca y palmaria del desaprensivo e irresponsable comportamiento de nuestro gobierno día a día, que ha logrado hundir la imagen y buen nombre de España . La democracia española y su sociedad civil de base, independientemente de ideologías, no permite un abuso más y un desprecio permanente a todos los españoles .

La magnífica y gran noticia: Cataluña va a celebrar en Barcelona como nadie la fiesta nacional de España y de la Hispanidad. Un verdadero ejemplo para todos los españoles y todos estamos con los catalanes el próximo día del Pilar, como buque insignia de lo mejor de todos los españoles. Muchísimas gracias por este ejemplo de toda la sociedad civil catalana que vais a representarnos a toda España, y vais a representarnos por ello a los