El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, reiteró, durante una comparecencia ante los medios de comunicación, que él se paga sus vacaciones y que espera que “sirva de lección al PP” el auto que archiva la causa abierta en su contra por la supuesta autoría de un delito de cohecho en unas vacaciones en Ibiza en un yate que alquiló un empresario a título “particular”.

“Cuando a alguien le invitan a casa de un amigo no significa que le paguen unas vacaciones; mis vacaciones las pago yo”, insistió el regidor, y matizó que esos días que permaneció en Ibiza no fueron unas vacaciones, fueron un lunes y un martes.

Asimismo, aseguró que ha aportado “cuantiosa” documentación, como reconoce la resolución judicial, que acredita que pagó su viaje, uno de los dos días de navegación, sus comidas y cenas, a la vez que indicó que se subió a bordo de un barco que no era suyo.

”El auto pone a cada uno en su sitio”, indicó Puente, por lo que recriminónal PP que haya aportado documentación a la asociación que presentó la querella, tras la que se “parapetan”, una estrategia que ha resultado “un absoluto fracaso”.

En este sentido, el alcalde citó algunos párrafos de la resolución judicial que establece como acreditado que existe una relación de amistad “incontestable” con un empresario, que “se remonta a épocas anteriores al contrato administrativo citado” y que este contexto permitió al regidor dirigirse a su amigo para que le echara una mano en el aprovisionamiento de EPIs para el personal de distintos servicios públicos expuestos a la covid-19 al comienzo de la pandemia.

▶️ El alcalde, @oscar_puente_ valora el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid. Óscar Puente espera que todos los grupos municipales trabajen por mejorar la ciudad de Valladolid como hace el Equipo de Gobierno. pic.twitter.com/8o0ky1jIsn — Ayto. de Valladolid (@AyuntamientoVLL) October 29, 2021

Además, criticó que hace unos quince días el PP aportó documentación sobre que había otras ofertas para comprar Epis más ventajosas, en concreto una empresa que según según manifestó Óscar Puente se dedicaba a parques infantiles, que planteó su oferta a través del servicio 010 y que pidió el cincuenta por ciento del dinero por adelantado. ”Una mentira tras otra, el Juzgado lo que ha hecho es sancionar la mentira y hacer brillar la verdad”, subrayó.

Sobre la petición de su dimisión que ha reclamado la presidenta del Grupo Popular en el consistorio, Pilar del Olmo, el alcalde afirmó que él no va a pedir la dimisión de ella, a la que “seguramente” se lo pedirán “no tardando” sus compañeros, que ya le están enseñando la puerta de salida de manera indirecta.

También consideró que la continuidad de Pilar del Olmo supone una garantía de que su partido “se estrelle” en las próximas elecciones y él alcance la mayoría absoluta que, según ha asegurado, es su objetivo.

Puente añadió que sí pediría a la dirigente del PP que aparque las cuestiones de carácter personal y haga política “si sabe”, tras lo que ha añadido que de alguien que ha estado tanto tiempo en el gobierno de la Junta cabe esperar otro tipo de comportamiento.

Preguntado acerca de si se arrepiente, Puente se preguntó de qué, “¿de ir con mis amigos donde me da la gana, de eso me tengo que arrepentir?”.”Yo voy a hacer mi vida siempre, sea alcalde, presidente del Gobierno o el cónsul de Panamá, siempre dentro de la ley y de estricto respeto por la gente a la que sirvo, que es la ciudad de Valladolid”, concluyó.

Antes de la comparecencia de Óscar Puente, la presidenta del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valladolid acusó al alcalde de “mentir al pleno y a los medios de comunicación” e insistió en que debería de dimitir a pesar de que el juez haya sobreseído el caso tras la denuncia por presunto delito de cohecho.

Del Olmo se mostró tajante a la hora de analizar el sobreseimiento del caso , al asegurar que “lo que queda muy claro después de leer el auto de ese procedimiento es que Óscar Puente ha mentido. Les ha mentido a los medios de comunicación y ha mentido en el pleno porque él dijo que se pagaba sus vacaciones y en el auto queda muy clarito que las vacaciones las pagó Sergio Zaitegui”, declaró.

También señaló que su comportamiento, aunque no sea delito, no es “políticamente correcto” y, desde el punto de vista “ético”, “reprochable”. “A mí me parece que aceptar ese tipo de regalos está muy mal visto y más para un político. Y más cuando en el código ético del Partido Socialista Obrero Español dice de manera clara que sus sus cargos, los que estén en el partido, no deben afectar ese tipo de regalos”, subrayó Pilar del Olmo.