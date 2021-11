Los Presupuestos siguen adelante en las Cortes gracias a Por Ávila

No por esperado deja de ser noticia, pero lo cierto es que un panorama político tan convulso y cambiante, y con un hemiciclo tan ajustado, cualquier cosa es posible. Si bien, PP y Ciudadanos, los socios de Gobierno, pueden respirar de momento tranquilos después de que Por Ávila se abstuviera este jueves en la votación tras el debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos de la Junta que habían presentado PSOE, Vox y la Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Los 29 votos del PP más los once de Ciudadanos empataban a 40 con los 35 del PSOE y los cinco de Podemos (2), Vox, UPL y la procuradora no adscrita María Montero, por lo que la abstención del procurador abulense Pedro Pascual resultó predominante para que las Cortes no devolvieran a la Junta sus Cuentas, que siguen su curso a la espera del acuerdo definitivo entre PP, Cs y Por Ávila que se espera, con una mejora de los Presupuestos se augura en la fase de enmiendas parciales para la provincia de Ávila.

Ya de hecho, durante el Consejo de Gobierno de hoy se aprobaba una subvención por valor de 1,5 millones de euros para financiar la última fase del proyecto de inversión “construcción de edificio municipal de piscina cubierta” en Ávila, además de otro millón de euros más para la rehabilitación del Mercado Municipal de Abastos de la ciudad, a lo que hay que sumar el helipuerto que se pondrá en marcha en el Hospital de la capital amurallada.

Inversiones que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea desvinculaba de la negociación presupuestaria entre PP, Ciudadanos y Por Ávila, aunque desde esta última formación, su presidente, José Ramón Budiño, se felicitaba del peso «notorio» que, por primera, vez tiene la provincia abulense en Castilla y León.

Fernández Mañueco y Raúl de la Hoz conversan en los pasillos de las Cortes tras la votación FOTO: mir_ical Agencia ICAL

En cuanto al debate parlamentario, este dejaba la defensa a ultranza de las Cuentas del próximo año por parte del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que además pedía a la Cámara que las apoyaran por su compromiso con el medio rural, así como las quejas del PSOE, por parte de la socialista Rosa Rubio, para quien la Comunidad “ha perdido el tren de los fondos europeos”, o la denuncia del líder de Podemos, Pablo Fernández, que aseguraba, visiblemente cabreado e indignado, que estos presupuestos «relegan al ostracismo a los ciudadanos».

Desde el PP, Raúl de la Hoz, echaba en cara a los socialistas que les «molesten» las Cuentas más altas de la historia de la Comunidad, que ascienden en el proyecto de la Junta que aún puede mejorarse hasta los 12.385 millones de euros, un 4,42 por ciento más que este año, y avanzaba que con ellas el 2022 será un “buen año” para Castilla y León y un “mal año” para los socialistas.

El portavoz de Por Ávila Pedro Pascual; la viceportavoz de Podemos Laura Domínguez; de VOX Fátima Pinacho y la procuradora no adscrita Maria Montero en el Pleno de totalidad de los Presupuestos Generales de la Comunidad FOTO: mir_ical Agencia ICAL

El leonesista Luis Mariano Santos, confiaba en «tener más suerte» con las enmiendas parciales después que no saliera adelante su enmienda a la totalidad, mientras que la procuradora de VOX, Fátima Pinacho, exigía la devolución de las cuentas de la Comunidad elaboradas por la Junta por basarse en la Agenda 2030. “Sucumben al multicolor socialista y comunista porque están alineados con sus políticas”, denunciaba, a la vez que echaba en cara a populares y “naranjas” que estén de acuerdo con los comunistas y los socialistas en esta materia, mientras defendía la Agenda España de su formación.

Finalmente, el protagonista de la jornada, el procurador abuñense Pedro Pascual, pese a la abstención, advertía que todavía no está todo decidido «porque faltan compromisos para Ávila, pero también para Castilla y León, que tienen que figurar sí o sí en los Presupuestos”.