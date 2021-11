Maroto recomienda a Tudanca que “levante la voz por Castilla y León”

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha mandado “un recado” en forma de pregunta al secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, al que “hoy le tocar” estar en Segovia, para saber por qué Tudanca es “tan distinto a otros barones del PSOE”, al no defender de su tierra y “levantar la voz” por Castilla y León.

Maroto, que acudió al comité ejecutivo del PP de Segovia, sostuvo que desde la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Aragón y Extremadura, cuando a sus secretarios autonómicos del PSOE algo no es le parece bien piden que “se cambie” y “piden siempre que pueden para su tierra”, mientras que “la excepción a esta regla es Tudanca”.

En su crítica al secretario autonómico del PSOE, Javier Maroto afirmó que tendría que estar “colorado pero no de rojo socialista, sino colorado de la vergüenza” de no defender a esta tierra y de estar “siempre calladito y mudito para no molestar a su jefe Sánchez”.

Según Javier Maroto, siempre pasa lo mismo, si hay que elegir entre “defender Castilla y León o no molestar a Pedro Sánchez”, Tudanca “siempre elige lo segundo”, por lo que le reclamó que se deje de “paseítos, actitos y visitas” y se ocupe de defender las inversiones reales para Segovia y para Castilla y León. “Ya vale de ser el monaguillo que acompaña siempre a Pedro Sánchez y no levantar nunca la voz aunque sea ocasiones obvias como este PGE que maltrata a Castilla y León”.

Maroto reiteró la petición a Tudanca para que sea más como sus homólogos de Valencia, Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha para que “darnos al menos un día esa ilusión de tener un lider de la oposición” que defienda su tierra. Además le pidió que por una vez traiga algo para Segovia porque siempre que viene lo hace “con las manos vacías”.

A este encuentro en tierras segovianas también acudía la secretaria nacional de Organización del PP, Ana Beltrán, quien afirmó que la encuesta difundida por La Razón refleja que cada vez está más cerca lograr que el presidente Alfonso Fernández Mañueco logre “la mayoría absoluta” en Castilla y León. Además, destacó que los ciudadanos de esta Comunidad ven en Mañueco como “un líder” y “como un referente de buena gestión, comprometido con las preocupaciones de los castellanos y leoneses”.

Ana Beltrán destacó que la gente lo que busca en un presidente autonómico es que “les solucione los problemas ante los problemas de tanta dificultad como ha sido esta crisis y la pandemia”. Sobre los resultados de esta encuesta, la secretaria nacional de Organización del PP señaló que su partido es la fuerza ganadora, la más votada y que todo apunta hacia “una nueva etapa y un nuevo cambio de ciclo”.

Según Beltrán, si lo españoles así lo deciden se consolidará “el fin del socialismo más radical en democracia”, de un Gobierno que dirigido por “comunistas, por los herederos de ETA y por independentistas”. La encuestas, subrayó, ratifican “el proyecto de Pablo Casado y del PP que es él que mayoritariamente quieren los españoles y les superamos ya en 30 escaños”.

En sus críticas al Gobierno de España, Beltrán indicó que se están viviendo momentos de “especial dificultad” y “vemos cómo la calle arde contra Sánchez”, en referencia a las protestas de numerosos colectivos como transportistas, agricultores y ganaderos. Ana Beltrán avanzó el respaldo del PP a las próximas movilizaciones de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Ana Beltrán destacó que el PP va a seguir centrado en los problemas de los españoles, que es lo que “nos roba el sueño” para “contarles un proyecto serio, ganador y que estamos preparados para gobernar nuestro país”.

Por su parte, la presidenta del PP de Segovia, Paloma Sanz, señaló que van a seguir intentando mejorar el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para Segovia, ante el rechazo por todos los grupos, incluido el diputado de Vox Segovia, de las 14 enmiendas presentadas en la Cámara Baja. Sanz anunció que lo seguirán intentado en el Senado.