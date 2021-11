Tudanca apuesta por los jóvenes para construir un proyecto de “esperanza” para Castilla y León

El reelegido secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ofreció a la sociedad castellano y leonesa un proyecto de “esperanza”, en el que los jóvenes sean la prioridad, porque recalcó que “no hay otro objetivo”, ni mejor para la nueva Comisión Ejecutiva que evitar su marcha de esta tierra. “Necesitamos más y por ello hay que pensar ellos, en sus oportunidades”, destacó.

En su discurso de clausura del 14 Congreso Autonómico del PSCyL, celebrado en Burgos, planteó un programa “sólido de cambio y regeneración” para la Comunidad, de la mano de un partido “unido” y “fuerte”, que será “imparable” por su “pasión” por Castilla y León, y que promete “el mejor de los futuros”, algo que recalcó solo llegará de la mano de los socialistas, “gente normal” que quiere hacer “cosas extraordinarias” por sus paisanos, informa Ical.

En ese sentido, Tudanca, que desgranó su propuesta, tras renovar en el cargo por una amplia mayoría, defendió como ejes la cohesión, la reducción de desequilibrios y la reindustrialización para que “por fin” los jóvenes tenga un proyecto de vida en la Comunidad y que ésta sea una tierra en la que triunfe la igualdad, el desarrollo y un proyecto “sostenible, equilibrado y cohesionado” para sus pueblos, comarcas y provincias.

Discurso del reelegido secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca FOTO: ©Tomas Alonso ©Tomás Alonso

Asimismo, explicó que su propuesta para los cuatro próximos años se dirige también a que Castilla y León deje de ser “por fin” una tierra que se resigna con la despoblación, que replicó “no es inevitable”. “No lo es”, insistió Tudanca, quien advirtió de que en 2030, si las cosas siguen igual, uno de cada tres castellanos y leoneses será mayor de 65 años. Precisó que el problema no es que haya “muchos mayores”, algo que atribuyó al Estado de Bienestar, sino que la Comunidad no tenga “suficientes jóvenes”, informa Ical.

También el líder del PSCyL incluyó en su estrategia la defensa de la sanidad, la educación, la dependencia y la igualdad de oportunidades, para que todo el “mundo llegue tan lejos” como le permita su talento, no el dinero de su familia, lo que vinculó con la necesidad de garantizar que Castilla y León sea una tierra en la que no se tenga que marchar ningún joven.

Además, Tudanca asumió el “legado” de “honradez” y “decencia” de socialistas como Demetrio Madrid, frente a los que en su opinión manchan las instituciones con su corrupción, porque defendió que los socialistas ponen por encima de todo a su tierra y a las instituciones, “a costa de los peores sacrificios”, en referencia a la renuncia del primer presidente de la Junta, presente en el ‘cónclave’ socialista, junto al exsecretario autonómico Julio Villarrubia.

Votación del Congreso Autonómico del PSOE FOTO: ©Tomas Alonso ©Tomás Alonso

Precisamente, el líder socialista destacó que Castilla y León merece otro futuro mejor e ironizó con que llegará, porque “año de nieves, año de bienes”. “Esto también es un buen augurio”, dijo sobre el manto blanco que lucía este domingo la capital burgalesa y gran parte de la Comunidad, una tierra de raíces profundas, que albergó las primeras cortes democráticas en León, dio origen al municipalismo en Brañosera (Palencia) o fue el germen del primer europeo en Atapuerca (Burgos).

“Imprescindibles” Juventudes Socialistas

En clave interna, el secretario general de los socialistas se dirigió en otro momento de su discurso a los integrantes de Juventudes Socialistas, a los que les dijo que son “imprescindibles” para el “presente y futuro” de la Comunidad, pero también del PSOE de Castilla y León. Precisamente, Tudanca mostró una credencial de un congreso de esta organización de hace 15 años, cuando se conmemoró su centenario.

También, se acordó de los militantes de base que le han acompañado y respaldado en los peores momentos, así como a históricos socialistas, como el expresidente del Senado, Juan José Laborda, a quien calificó de su “padre político”. Además, bromeó con que su provincia, Burgos, comete el “pequeño abuso” de tener dos presidentes de la Cámara Alta, Laborda y en la actualidad Ander Gil.

Además, valoró el respaldo de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y que en el pasado pensara en él como posible alternativa a Pedro Sánchez, y consideró que los socialistas asturianos eran un “espejo” en el que mirarse. Dirigiéndose al presidente asturiano, Adrián Barbón, señaló que en los tiempos duros de la pandemia de la Covid-19 fueron un “ejemplo”.

Finalmente, Tudanca defendió una organización socialista en la que no todos piensan lo mismo, ni tampoco le dan la razón, porque de lo contrario aseguró que habría optado por el PP. De esta forma, planteó un PSOE “vivo”, “diverso” y con capacidad “crítica” para construir el mejor país.

Solventar “la situación de agravio”

Antes de que el secretario general cerrara el Congreso, el recientemente elegido presidente del PSOE de Castilla y León, Eduardo Morán, garantizó el “compromiso” de los socialistas para “intentar solventar” la “situación de agravio que ha sufrido León durante tantos años”, y afirmó que el Gobierno de España ya lo está haciendo y también será una tarea del próximo Gobierno de Castilla y León “cuando Luis Tudanca sea presidente”.

También recordó que han hecho una enmienda de adición a la Ponencia Marco, “clara”, reiterando el compromiso del PSCyL para poner a la provincia de León “donde se merece”. “Quizá el reclamo mayoritario de la provincia de León, con ese sentimiento ‘leonesista’ que tenemos todos los leoneses, es por el agravio que hemos sufrido en la provincia durante tantos años”, añadió.

Por otro lado, Morán afirmó sentirse “emocionado y orgulloso” de asumir el cargo de presidente del partido, agradeciendo a sus compañeros y al secretario general Luis Tudanca la “confianza” depositada en él.

“Esto es un proyecto de continuidad, un proyecto renovado con compañeros que se incorporal al equipo pero con un líder que trabaja con pasión por Castilla y León y por encima de todo, pone los intereses de los castellanos y leoneses a la hora de ejecutar la política”, subrayó. Por ello, aseguró estar “comprometido” con el proyecto y emocionado por lo que supone presidir este partido en la Comunidad.

“Más apoyo que nadie”

Por otra parte, el histórico socialista y expresidente del Senado, Juan José Laborda, aseguró que Luis Tudanca cuenta con un “poder y un apoyo como nadie ha tenido en el PSOE”. Así lo aseguró durante su discurso en el 14º Congreso Autonómico del PSOE de Castilla y León, donde fue homenajeado por su partido, denominándolo “uno de los políticos que mayor liderazgo demostró a la hora de fraguar el proyecto de los socialistas en Castilla y León”.

El actual presidente del Senado, Ander Gil, y el secretario general del PSCyL entregaron al ex político de una placa conmemorativa durante la jornada de clausura. “Como decía Almudena Grandes, no hay amor sin admiración y admiración es lo que sentimos por un referente para este partido como es Juan José Laborda”, dijo Gil invitando a subir a Laborda, que quiso dirigir unas palabras tanto a Luis Tudanca como al resto de los socialistas de la Comunidad.

Juan José Laborda felicita a Luis Tudanca FOTO: Ricardo Ordóñez/Ical Agencia ICAL

Hizo un llamamiento a los socialistas de Castilla y León a apoyar a Tudanca cuando lleguen momentos difíciles, “que llegarán”, garantizó. “Luis Tudanca no quiere el apoyo elemental del rebaño o la secta, sino un apoyo democrático”, buscando así el de aquellos “que piensan de forma diferente, pero pueden estar de acuerdo con un programa, un partido y una persona”.

“Esa es la magia de la confianza del gobernando, sobre todo tratándose de una sociedad con una astucia histórica como la de Castilla y León, que puede elegir con contundencia a su gobernante si este se atreve a decir únicamente la verdad”, añadió dirigiéndose expresamente al representante de los socialistas de Castilla y León.

“El cambio” es solo el PSOE

Además en la última jornada intervino la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, quien advirtió a los castellanos y leoneses que el único cambio político en la Comunidad llegará por los socialistas y su líder Luis Tudanca y pidió “huir” de Alfonso Fernández Mañueco, al que situó en “la estructura organizada del PP de corrupción”.

En este sentido, acusó al Partido Popular de estar contando votos pero añadió que “convoquen las elecciones cuando quieran”, porque su partido en esta Comunidad está preparado y Tudanca es el único que puede garantizar el cambio.

La dirigente socialista alertó de los discursos de Ciudadanos, como el de Francisco Igea, que apostó por el cambio en Castilla y León, pero “perpetúan la corrupción” con su apoyo a Alfonso Fernández Mañueco y el PP. “Mañueco, si no sabe gobernar, que nos deje a los demás”, subrayó.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra FOTO: ©Tomas Alonso ©Tomás Alonso

Lastra, en caso de que se adelanten las elecciones en Castilla y León, tras recalcar que están preparados, solo pidió al Partido Popular “que compitan limpiamente, deje la corrupción a un lado y respete la democracia”, mientras que consideró que Ciudadanos es “más de derechas” que los populares.

“No se rinde jamás”

Por último, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, trasladó la “confianza” que tiene en Luis Tudanca para liderar el proyecto del PSOE de Castilla y León, ya que ha demostrado no rendirse “jamás” y sentir “verdadera pasión” por su Comunidad.

“Este Congreso ha salido especialmente bien”, reconoció al iniciar su discurso. Estos encuentros del PSOE suponen “algo especial”, dado que en ellos “renuevan” la misión del partido. Recordando las palabras del socialista Juan José Laborda que pedía a los miembros del PSOE que apoyaran el proyecto de Tudanca, el presidente del Principado de Asturias quiso explicar los motivos por los cuales él confía en representante de los socialistas castellanos y leoneses.

En este sentido puso en valor el papel que ha jugado Tudanca tras ganar las elecciones autonómicas de 2019 y no haber podido gobernar finalmente en la Comunidad. “Aunque no pudieron gobernar, no se frustró este proyecto, demostrando que es útil para esta tierra”, dijo, señalando que, pese a todo, se comprometió a sacar adelante aquellos proyectos que tienen que ser útiles para la región.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón FOTO: ©Tomas Alonso ©Tomás Alonso

“Luis Tudanca no se rinde jamás”, subrayó, y los socialistas son conscientes de estar “ante una batalla cultural” y representan la “simbiosis” entre libertad e igualdad, recordando que “no hay igualdad sin libertad ni libertad sin igualdad”. Principios que Adrián Barbón asegura que Tudanca “proyecta”, porque siente “verdadera pasión” por Castilla y León.

“Estoy harto de la política que, apelando a la moción, olvida la razón”, y destacó que las personas tienen que “sentir pasión” por su tierra, recordando el eslogan de este Congreso Autonómico. “Hay que hablar bien de esta tierra, de futuro y esperanza, y por eso confío en Luis Tudanca”, concluyó.