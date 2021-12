Premios al talento y a la creatividad joven de Castilla y León

La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha inauguradoen el Teatro Principal de Palencia la gala del IV Encuentro Cultural y Artístico de Jóvenes, donde se ha hecho entrega de los premios correspondientes a la trigésimo tercera edición del Certamen de Arte Joven de Castilla y León, organizado por el Instituto de la Juventud de la Comunidad.

La consejera ha destacado la alta participación registrada en este concurso –al que han concurrido 428 creadores con 734 obras en diferentes disciplinas–, con el que la Junta pretende reconocer y promocionar el trabajo y el talento de la juventud castellano y leonesa, contribuyendo a generar un futuro de oportunidades para este colectivo y, por lo tanto, a retener y atraer nuevo talento.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, inaugura la gala de entrega de premios de la XXXIII edición del Certamen de Arte Joven de Castilla y León FOTO: Bragimo Agencia ICAL

En el acto celebrado hoy se han entregado 12 primeros premios y diez accésit, con una dotación global de 34.000 euros –además de 15 menciones especiales–. El jurado ha valorado la creatividad y calidad de estos trabajos, en las siete categorías establecidas para el certamen: escénicas y cinematográficas, música (clásica y moderna), letras (narrativa y poesía), plásticas (pintura, fotografía y otras modalidades), gastronomía y, como novedades de esta edición, diseño de moda y diseño gráfico.

La relación de galardonados con el primer premio es la siguiente:

Artes Escénicas: Adriana Herrador Tamariz, del grupo Tripabajo de Valladolid, por la obra ‘amor desnudo’. Dotación: 2.500 euros.

Cinematografía: Álvaro Martín Sanz, de Valladolid, por la obra ‘Acueductos’. Dotación: 2.500 euros.

Pintura: David Hernández Hernández, de Ávila, por la obra ‘Acqua VII’. Dotación: 2.000 euros.

Fotografía y otras modalidades: Laura Sánchez García, de Alba de Tormes (Salamanca), por la obra ‘De camino a casa’. Dotación: 2.000 euros.

Narrativa / Teatro: Elvira Rivas Moríñigo, de Salamanca, por la obra ‘Viola Odorata’. Dotación: 2.000 euros.

Poesía: Hugo Martín Isabel, de Segovia, por la obra ‘Monstruo Maúlla’. Dotación: 2.000 euros.

Música clásica: Iván Bragado Poveda, arpista salmantino, por su interpretación de ‘Fantasía sobre tema de J.Haydn.OP.31′, de Marcel Grandjany. Dotación: 2.000 euros.

Otras modalidades de música: David Cid Ibáñez, en representación de David Cid Trío, de Palencia, por la composición musical ‘This could be the start of something big’. Dotación: 2.000 euros.

Gastronomía: Carlos Adeva Molleda, de Valladolid, por su plato ‘Progresión’. Dotación: 2.000 euros.

Diseño de moda: Úrsula Suárez Bazo, de Valladolid, por su diseño ‘R4V3LUT10N 2K24′. Dotación: 2.000 euros.

Complementos de moda: Cecilia Basail Peña, de Burgos, por su diseño ‘Cápsula’. Dotación: 1.000 euros.

Diseño gráfico: Teresa Prieto Pérez, de Briviesca (Burgos), por su diseño de los carteles de las campañas de Instituto de la Juventud de Castilla y León. Dotación: 1.000 euros.

La gala de entrega de premios, conducida por la actriz y presentadora Eva Marciel, ha contado con dos ponencias a cargo de la bailarina y actriz Sara Vega y del guitarrista del grupo ‘Los Secretos’, Ramón Arroyo.

Las obras de los ganadores en las modalidades plásticas serán expuestas en los Museos Provinciales de Ávila, Burgos, Salamanca y Soria, completando así el recorrido por las nueve provincias iniciado en la pasada edición a través de la exposición itinerante ‘Art on the road’.