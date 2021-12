El Camino de Santiago burgalés, en 66 imágenes

La Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 inauguró hoy en el Fórum Evolución la exposición ‘Objetivo Burgos Jacobeo’ con una selección de 66 imágenes escogidas por el jurado del certamen homónimo, cuyo fallo se conoció el pasado 30 de noviembre.

Entre las instantáneas destaca la ganadora del concurso, en la que Fernando del Valle retrató a un peregrino a su paso por el monasterio de San Antón, en Castrojeriz, con un “audaz uso de la luz artificial y natural, llegando a un resultado sorprendente con una austera puesta en escena”. Esta exhibición fotográfica se podrá ver hasta el 24 de abril.

También tienen lugar privilegiado las obras que se alzaron con los accésits: una novedosa panorámica de la ‘Puerta de la Coronería’, de Fernando José Castrillo, y ‘La cruz de Matagrande en la hora de la madrugada’, del ruso Max Maximov. Además de las 66 imágenes que colgarán de las paredes de la sala de exposiciones, el público podrá ver todas las fotografías que participaron en el concurso, ya que estas se proyectarán en una pantalla.

Entre los elementos más retratados están los protagonistas del Camino, los peregrinos, pero también lugares como el entorno de Castrojeriz, la Catedral de Burgos y San Juan de Ortega, si bien se pueden apreciar imágenes captadas en Atapuerca, Puente Fitero, Hornillos del Camino, Belorado, Tosantos, Redecilla del Camino, Bascuñana, Villambistia, Valdefuentes, Villalbilla, Villasandino y Mirabueno.

El Fórum Evolución acoge la exposición con las fotografías del concurso ‘Objetivo Burgos Jacobeo’ hasta el 24 de abril FOTO: Santiago Otero Ramiro Agencia ICAL

Se podrá ver desde hoy hasta el 24 de abril, de forma gratuita, en la sala de exposiciones del Fórum Evolución, en la primera planta, en horario de martes a viernes de 17 a 19,30 horas, los sábados de 11 a 14 horas y de 17 a 19,30 horas, y los domingos de 11 a 14 horas. Esta exposición es un ejemplo más del compromiso de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 con uno de los hitos de Castilla y León, incluido en sus objetivos iniciales: la promoción del Camino de Santiago, en sus etapas burgalesas.

En la inauguración participaron el vicepresidente de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, Antonio Méndez Pozo; la directora general de esta entidad, Piluca Gil; el vicepresidente de la Diputación provincial de Burgos, Lorenzo Rodríguez; y el presidente de la Asociación Amigos del Camino de Santiago de Burgos y miembro del jurado del concurso, Jesús Aguirre.

El certamen y la muestra se suman a otras iniciativas como la tradicional marcha que une los tres patrimonios de la Humanidad de la provincia (Atapuerca, la ruta jacobea y la Catedral de Burgos), el peregrinaje por el Camino de Santiago burgalés, para el que se creó una compostela específica, o el centro de recepción de peregrinos, que se inauguró hace medio año en las proximidades de la Seo.