El obispo de Segovia defiende la postura del Papa Francisco de poner “al hombre en el centro de la economía”

El obispo de Segovia, César Franco, defendió hoy las declaraciones en las que el Papa Francisco siempre pone “al hombre en el centro de la economía” porque siempre hace reflexiones siguiendo “la doctrina social de la Iglesia”, lo que le suele acarrear críticas, que “le vengan de un lado o de otro, de dónde menos te lo esperes”. El obispo de Segovia acudirá a Roma, la semana del 24 al 29 de enero para participar en la visita ad Limina Apostolorum, que por la pandemia se produce con dos años de retraso, informa Ical.

César Franco remarcó que las declaraciones y reflexiones públicas que hace el Papa Francisco no se puede llamar “posicionamiento político”, cuando opina sobre un tema que está en el debate político o de la opinión pública. El obispo de Segovia señaló que se basa siempre en “doctrina social de la Iglesia”, que es “el corpus teológico que se le ha llamado una Tercera Vía, entre el capitalismo y el socialismo marxismo”.

Franco sostuvo que la Iglesia Católica, desde las Cartas de San Pablo, desde siempre, ha reflexionado sobre problemas sociales y políticos. “El Papa habla con toda libertada” para expresar “el pensamiento de la Iglesia que no es inamovible y puede ser criticado”, subrayó, para añadir que recibe criticas por mantener posiciones que se consideran más cercanas a posiciones de derechas, sobre “un capitalismo salvaje o liberal” o todo lo contrario, críticas de las posiciones más conservadoras.

El obispo de Segovia insistió en que el Papa Francisco, como se puede observar en sus últimas Encíclicas, aplica esa doctrina social, que parece que es “novedad” pero “no es absoluta”, porque están ya en textos clásicos cuando habla de temas como el trabajo, los horarios, la conciliación de la vida familiar y laboral, las rentas y lo salarios. “El Papa dice como la economía y de todos los aspectos sobre los que opinan es que la Humanidad está al servicio del hombre”, dijo.

Para César Franco, la situación actual requiere una revisión cuando hay detrás la explotación de la persona o la privación de sus derechos, así como cuando “se margina al hombre en favor de intereses económicos”.

Además recomendó leer “las notas” que acompañan las declaraciones “sintéticas” del Papa Francisco, “donde se ve que se apoya en los textos del Magisterio o de la reflexiones económicas de grandes revistas científicas, en resultados de estudios económicos en estos temas y en otros parecidos”. Por esta razón, “no es extraño”, matizó, que las críticas “le vengan de un lado o de otro, de donde menos te lo esperes”.

Ser obispo es “complicado”

El obispo de Segovia viajará a Roma, a la Ciudad del Vaticano, en el marco de la visita ad Limina Apostolorum, que ya ha comenzado este mes de diciembre por parte de la Conferencia Episcopal Española. La semana del 24 al 29 de enero, le corresponde el turno, con 20 obispos, de las provincias eclesiásticas de Toledo, Madrid, Valladolid y el Ordinario Castrense. Una visita que se hace cada cinco años pero esta vez, por la pandemia, será cada siete años.

Los obispos visitan las tumbas de San Pedro y San Pablo, las principales basílicas romanas y mantienen encuentros con los Ministerios del Papa, con los dirigentes en otros apartados. Los obispos, según explicó César Franco, elaboran un informe, y lo que hacen es ir explicando cada apartado, a cada uno su parte, en Educación, Monasterios, Religiosos o Cultura.

Al actual Santo Padre no le gusta en esta visitas de los obispos dar un discurso sino que prefiere que cada uno le pregunte o hable con él. En la última ocasión, les dijo: “el balón está allí, él que quiera que dispare,” para romper el hielo. “Aunque es un hombre cercano, me corta”, expresó César Franco pero “si me pregunta qué tal Segovia, le diré es que gente buena, que necesitamos curas y que el patrimonio es una carga tremenda. Ser obispo es complicado, como él que tiene una casa y que no puede administrarse y por las noches le das muchas vueltas”.