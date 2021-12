La Policía Nacional detiene a un hombre por intento de agresión a varios agentes, con arma blanca y un estilete en Palencia

Agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, comisionados por la Sala CIMACC (Centro Inteligente de Mando y Control de Comunicaciones) se personan en la calle Pintor Oliva de Palencia a las 19,40 horas de este miércoles 22 de diciembre, donde según había informado un requirente, un individuo en evidente estado de embriaguez y armado con un cuchillo de grandes dimensiones, estaba amenazando a los viandantes y causando daños.

A la llegada de la dotación policial, los vecinos les informan del lugar donde reside el autor de los hechos, por lo que se dirigen a su domicilio y tras reiteradas llamadas a su puerta, el sujeto abrió la misma y se abalanzó sobre los policías esgrimiendo un cuchillo de grandes dimensiones en la mano derecha y un hierro tipo estilete en la mano izquierda a la vez que profería amenazas de muerte " os voy a matar, voy a contratar un sicario para cuando os vea con vuestras familias” " yo estoy loco y no me pasará nada” etc., por lo que uno de los actuantes, para garantizar su seguridad, desenfundó su arma reglamentaria para que su compañero pudiese reducir al agresor con las debidas garantías, por lo que el ahora detenido, y al verse encañonado arrojo el cuchillo y el hierro contra los actuantes.

Una vez detenido, y en vista del estado de agresividad y exaltación del individuo, se solicitó asistencia sanitaria, personándose una ambulancia del Servicio de Emergencias 112 para prestarle la debida asistencia, quedando posteriormente detenido en la Comisaría y a la espera de su inmediata puesta a disposición judicial. Al mismo le constan numerosos antecedentes policiales.

En otro orden de cosas, y sobre la misma hora, otra dotación de Policía Nacional se personó en el edificio Vigar Centro, donde un niño de seis años se había precipitado al vacío, desde la primera planta del mismo.. Asistido en un primer momento por los policías, fue posteriormente trasladado en ambulancia al Centro Hospitalario Río Carrión, donde fue atendido y explorado, constatando que, pese a la caída desde unos seis metros de altura, no presentaba lesión alguna al ser amortiguada por las plantas de la zona ajardinada.

Se da cuenta también de un suceso más luctuoso, cual es el descubrimiento del cadáver de un varón de 85 años, quien ha sido hallado en su domicilio. Se estima que el mismo, ya meramente un esqueleto, habría fallecido hace año y medio aproximadamente.

La Policías Nacional, y más en estas fechas Navideñas; quiere hacer un llamamiento hacia una mayor sensibilidad y concienciación, para que estemos un poco más pendiente de nuestros vecinos y en concreto de las personas mayores y ante cualquier sospecha, tras días sin observar su presencia, viendo los buzones llenos de correspondencia, se de aviso, mediante llamada al teléfono 091. La Policía Nacional está al servicio de los ciudadanos los 365 días del año, las 24 horas.

Nuevos vehículos para la Policía Local

Por otra parte, la Policía Local de Palencia mejorará su operatividad con la entrega de dos nuevos vehículos bajo la fórmula de renting por 1.790 euros mensuales, método que se emplea por primera vez a la hora de renovar la flota policial del Ayuntamiento tras que la Junta de Gobierno Local haya dado luz verde a la adjudicación del contrato a la empresa Andacar 2000.

Ante algunas críticas ciudadanas por la decisión de no seguir la línea actual y no dotar al cuerpo de vehículos de la marca Renault, haciendo un guiño y apoyando la factoría del Grupo del Rombo de Villamuriel de Cerrato, fuentes municipales aseguraron a la Agencia Ical que se trata de “un concurso abierto a cualquier empresa y gana la mejor oferta presentada según el pliego en cuestión”.

Señalaron que en la oferta se especifican “las condiciones técnicas de los vehículos y no pone la marca”, aunque todos los indicios apuntan a que los dos nuevos coches serán de la marca Toyota y no del Grupo del Rombo.

Además, dejaron claro a Ical que toda la contratación pasa por una mesa de técnicos y los políticos no votan, solo están presentes para presidir la mesa. Por ello, las decisiones se basan en informes realizados por los técnicos del Servicio de Contratación.