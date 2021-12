Puente saca adelante sus Cuentas con el rechazo de toda la oposición

El equipo de Gobierno que dirige el socialista Óscar Puente con el apoyo de Toma la Palabra ha sacado adelante sus presupuestos para 2022, dotado con más de 382 millones de euros -el más alto de la historia-, de los cuales 77,3 millones son para inversiones, pero lo ha hecho con el rechazo de todos los grupos de la oposición. PP, Ciudadanos y Vox han votado en contra a unas Cuentas que consideran, entre otras cosas, imposibles de ejecutar, según el PP; una sarta de falacias, para Ciudadanos; y puro humo, márketing y propaganda, para Vox.

El pleno de votación, áspero y bronco en ocasiones, no ha contado con la presencia de cinco concejales, que han intervenido de manera telemática, cuatro de ellos confinados por estar contagiados de covid, según ha confirmado parte de ellos en redes sociales. Los concejales ausentes son José Antonio De Santiago-Juárez, en este caso por cuestiones personales, no por covid, y Francisco Blanco, del PP, Charo Chávez, del PSOE, Martín Fernández, de Cs, y Alberto Bustos de VTLP.

El proyecto de presupuestos presentado por los grupos que conforman el gobierno ha contado en el pleno extraordinario para su debate con los 14 votos a favor de las bancadas de PSOE y VTLP y los 13 votos en contra de PP, Cs y el concejal de Vox.

Desde el partido del puño y la rosa, el concejal de Planificación y Recursos, Pedro Herrero, defendía en su intervención las Cuentas que, en su opinión, están llamadas a “fortalecer” la recuperación económica de la ciudad y los servicios públicos municipales, que son “los únicos que pueden garantizar el mejor nivel de vida a toda la población”. Además, apuntaba que con la cantidad que se va a destinar se pone de manifiesto que el equipo de Gobierno de PSOE y Toma la Palabra es “estable y fiable”, mientras echaba en cara a PP, Cs y Vox que su única intención es que haya enfrentamiento en lugar de aportar soluciones.

Desde el PP, su portavoz Pilar del Olmo dudaba de que el presupuesto se vaya a ejecutar, y recordaba que en 2019 y 2020 no se utilizaron 128,7 millones de euros, cantidad que cree que podría haberse destinado a soterrar un tramo de las vías del tren a su paso por Valladolid. ”Difícilmente les cuesta llegar a la mitad de lo presupuestado, no ejecutan las inversiones, no gestionan bien. Los proyectos que acometen se eternizan y no son los que más necesitan los vecinos”, decía Del Olmo, en declaraciones recogidas por Efe.

Desde Cs, Martín Fernández, que intervenía de forma telemática por estar contagiado de covid, aseguraba que este presupuesto no sigue la senda de la recuperación como el año pasado, cuando su grupo si apoyó las cuentas y afeaba a Puente y su equipo que estas Cuentas son “una sarta de falacias”. “El PSOE Pone por delante los colores políticos a los vecinos”, denunciaba.

Por su parte, el concejal de Vox, Javier García, calificaba estas Cuentas de “puro humo, márketing y propaganda. “Son los presupuestos de la mentira”, decía, mientras defendía también soterramiento y reclamaba una rebaja de impuestos y que se ponga fin el “nefasto” Plan de Movilidad.

Finalmente, la concejal de VTLP María Sánchez, destacaba que las cuentas son la herramienta para impulsar la recuperación económica tras la pandemia y diferenciaba la labor del Gobierno municipal del de la Junta de Castilla y León a la hora de “exhibir sus intrigas palaciegas”.