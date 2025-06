El día en el que Belén Esteban se pronunció sobre la independencia de Cataluña: "Los españoles no roban"

Belén Esteban es una de las figuras españolas que más expectación genera en la sociedad, ya que también se la relaciona como la fiel representante de la gente de la calle en la televisión. En la actualidad, colabora en 'La familia de la tele', programa que el lunes se canceló por completo como así oficializó RTVE. Todo esto se ha debido a los tristes datos en cuanto a audiencias se refiere pese a esos intentos por salvar este magazín. Además, Kiko Hernández ha querido dedicarle las siguientes palabras: "Sin ti la tele no late igual; porque tu vida es el alma de este proyecto y porque tu autenticidad nos ha enseñado más de lo que imaginas".

Durante los primeros meses del año, experimentó un notable cambio físico, pasando de una talla XL a una M. Esto no solo se debió a una buena dieta y a unas periódicas sesiones de ejercicio, sino que tuvo que ver con un problema de salud que le afectó a toda la zona del estómago. Se le diagnosticó del Helicobacter, una bacteria que causa úlceras pépticas y que se trata con antibióticos, aunque Belén prefirió tomarse probióticos.

Belén Esteban niega que hayan puesto fin a 'La familia de la tele' Europa Press

"Pero yo tengo que decir una cosa: Visca Cataluña"

Casi todas las declaraciones que haga Belén Estebanserán susceptibles de analizar por parte del público, lo cual generará dos bandos enfrentados. De hecho, así se lo dice su jefe: "La mitad de de España te odia, la mitad te quiere", afirmó la colaboradora ante RAC1. Todo esto lo dijo mientras estaba celebrando su cumpleaños en Barcelona, mientras afirmaba que cuando llegó y se bajó del AVE, el público la arropó de la mejor manera posible.

"Yo me siento muy querida en Cataluña, de verdad. Estoy tan feliz, tan ilusionada, tan contenta... Solamente me se siento muy querida. Pero yo tengo que decir una cosa, que visca Cataluña", declaró. Todo esto ocurrió durante su visita a la Ciudad Condal en noviembre del año pasado. No obstante, mucho tiempo atrás, también viajó a la capital catalana para asistir como invitada especial al programa televisivo 'Trencadís', donde opinó sin tapujos sobre la independencia de Cataluña.

"Me sabría mal que España pierda Cataluña"

Habló de diversos temas durante la emisión, pero el objetivo era conocer su opinión acerca de los resultados electorales de las elecciones parlamentarias en Cataluña de 2015. Belén Esteban dictó sentencia sobre este tema y declaró lo siguiente: "Si España perdiese a Cataluña me sabría muy mal, para mí sería como si a una persona le quitarán un brazo''. Todo esto, sumado de otro "Visca Cataluña", hizo que el público se pusiera a favor y que la comenzara a brindar los mejores aplausos posibles.

Otra pregunta que el público lanzó tuvo que ver con la problemática fiscal de la propia comunidad con respecto al gobierno central de España. Su visión con respecto a ello es evidente, y afirma que "los que roban son los ladrones, los políticos corruptos, no los españoles". Además, quiso demostrar que su conocimiento sobre la historia de Cataluña no es la mejor y centró el foco en que "haya comida en los comedores sociales y que nuestro país salga adelante unido".

"Mi bandera no es la Estelada, es la española"

Otra de las cuestiones a las que le quiso dar voz Belén fue el día en el que se la criticó por donar el premio de 'GH VIP' a Sor Lucía, una monja con ideas independentistas. Aseguró que eso le daba igual y que la obsequió de esa manera porque le gustaron las labores que hacía. Pero es no fue el momento más destacado, sino que también se centró en el tema de las banderas.

Es cierto que ella no se fija en las banderas, pero lo que sí que tiene claro es que mantiene un pensamiento de unida en todo el territorio español; básicamente, que luchando juntos, todo el país será mejor. "No me fijo en las banderas, pero la mía no es la estelada, es la española'', reveló. Cuando terminó de responder todas las preguntas, los asistentes del programa le comenzaron a hacer muchos regalos, a lo que ella añadió que "para que luego digan que los catalanes no dan nada''.