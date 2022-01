Ribera del Duero arranca su 40 aniversario con récord de 100 millones de contraetiquetas en 2021

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero arranca su 40 aniversario con un récord, tras entregar el año pasado 100,421 millones de contraetiquetas a las bodegas para la comercialización de sus vinos dentro y fuera de España, lo que supone un dato sin precedentes en la historia de la DO. A pesar situación que la hostelería española sufrió durante el pasado año, el volumen de las contraetiquetas proporcionadas, no solo no se ha visto perjudicado, sino que incluso ha mejorado el hasta ahora récord de 97.815.692 unidades conseguidas en el año 2017.

Así lo asegura el Consejo Regulador en un comunicado, en el que explica que en 2021 entregó un 28,1 por ciento más respecto a las 78.396.944 contraetiquetas de 2020, y un 12,8 por ciento más que las 89.003.182 del 2019, año de la prepandemia, cuando tanto la hostelería como la distribución no esperaban el contexto de la COVID-19 que se avecinaba a los pocos meses.

Las categorías de Reserva y Gran Reserva siguen en auge

Por tipo de contraetiqueta, la entrega de contras de Reserva y Gran Reserva, que hacen referencia a vinos caracterizados por su calidad y longevidad, ha aumentado un 24,7 por ciento y 22,2 por ciento, respectivamente, con respecto a 2020.De hecho, las categorías que mejor se han vuelto a comportar en 2021 han sido las de mayor valor añadido: Crianza, Reserva y Gran Reserva que han representado más del 37 por ciento del total de contraetiquetas entregadas el año pasado, considerando en este porcentaje los vinos de guarda que se comercializan con la contraetiqueta de Cosecha.

En este punto recuerdan que no todo los vinos visten las etiquetas tradicionales, pues las bodegas recurren en ocasiones a la contraetiqueta genérica de Cosecha para vestir sus vinos, no se ajustan a los tiempos marcados o simplemente buscando una diferenciación. Así, muchos de los grandes vinos de guarda de las bodegas de la DO se acompañan de esta precinta, aunque por sus características no pueden ser considerados jóvenes.

Destacan además que las más de 100 millones de contraetiquetas entregadas el pasado año refleja la “fuerte confianza” de los consumidores en los vinos de la Denominación de Origen Ribera del Duero. “Tras la pandemia, el consumidor se ha vuelto más exigente que nunca, por lo que esta cifra viene a consolidar que el público ve en los vinos de Ribera del Duero una referencia en valor añadido, así como la firme apuesta de sus viticultores y bodegueros por la calidad por vinos que expresen el excepcional terruño de la zona”, afirman.

Ribera del Duero: cuarenta años de vinos icónicos

Ribera del Duero inaugura 2022 con la vista puesta en el 21 de julio, día en el que se conmemorarán los primeros cuarenta años de la constitución de la Denominación de Origen. La firma del documento oficial en la estación de metro del Retiro de Madrid dio el pistoletazo de salida oficial a una marca de calidad que, en solo cuatro décadas, ha conseguido situar sus vinos entre los más reconocidos del mundo.

Las primeras bodegas y viticultores fundadores han visto crecer y consolidarse un proyecto con la filosofía de “elaborar grandes vinos que sean el reflejo de una forma de vida, de una manera de entender la tierra, de unos usos y tradiciones ancestrales, de una comarca única”. “Sin perder nunca ese objetivo, Ribera del Duero ha ido dando pasos firmes para consolidarse como una DO versátil, creativa, vanguardista, innovadora y con espíritu propio”, añaden.

Asimismo explican que la creación de los tan aclamados robles, vinos jóvenes con un breve paso en barrica, supuso un antes y después en el panorama vinícola español, “ofreciendo al consumidor una alternativa de calidad y mostrando una búsqueda continua de nuevos conceptos por parte de los profesionales ribereños”.

Las nuevas formas de interpretación de los rosados o claretes, vinos tradicionalmente jóvenes que en los últimos años las bodegas han pasado por barrica dando lugar a rosados de guarda, junto con la histórica creación de los vinos blancos de la DO, elaborados con la variedad autóctona Albillo Mayor, han supuesto una nueva revolución en Ribera del Duero.