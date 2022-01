Largas colas en el estreno de las unidades móviles para los cribados

Largas colas en el estreno de las doce unidades móviles para la realización de test de antígenos que se van a colocar durante este mes de enero en aquellos lugares de Castilla y León donde hay una mayor incidencia del virus para que aquellas personas con síntomas puedan hacerse una prueba sin cargar de trabajo a los centros de salud.

Los ciudadanos han acogido bien esta medida que pretende aliviar a la Atención Primaria, que es la que más está soportando el peso de esta sexta ola, y la gran mayoría de los que acudían a estos puntos móviles lo hacían a primera hora, sobre las nueve de la mañana, para, en el caso de ser negativo, intentar llegar después a su puesto de trabajo con tiempo.

Este era el principal motivo de que en algunos lugares, como en la Ciudad Deportiva de Zamora, se produjeran durante minutos largas colas de gente esperando en la calle para poder realizar la prueba diagnóstica, precisamente en una jornada en la que el viento arreciaba con fuerza y se notaba el descenso de las temperaturas que los meteorólogos han vaticinado para esta semana de Reyes.

Otros, sin embargo, acudían pronto sin saber que les tocaba más tarde debido a su fecha de nacimiento, como es el caso de Carlos que, explicaba a Efe que se había acercado junto a su mujer el punto móvil ubicado en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro porque no podían hacerlo después y porque habían dejado a su hijo pequeño con un familiar. Si bien, tuvieron suerte y no hicieron cola porque no había mucha gente en ese instante y les pudieron realizar la prueba sin problemas.

Cribado masivo en la Ciudad Deportiva de Zamora FOTO: María Lorenzo Agencia ICAL

En otras localidades como la abulense de Arenas de San Pedro se llegaban a realizar hasta 150 test de antígenos en apenas dos horas, de los que una treintena resultaron ser positivos, al igual que en Ponferrada, donde dieron positivo 152 personas de las 342 primeras pruebas realizadas, el 44 por ciento, una cifra muy similar a la de Burgos, que alcanzó el 44,1 por ciento al arrojar 105 positivos de los 238 test realizados. Además, en los test realizados en el exterior del Palacio de Exposiciones de León también se alcanzaba un 33 por ciento de positividad. Aunque la mayor positividad, de un 59,4 por ciento, se alcanzó en Segovia, con 92 positivos de 155 realizadas.

Si bien , la media de positividad de los test de antígenos realizados en este primer día, según los datos facilitado por la Junta en las doce unidades móviles arrojan una positividad del 27,23 por ciento en las primeras horas. De hecho, hasta las dos de la tarde se realizaron un total de 3.114 pruebas, de las que 848 personas resultaron ser positivas.

Cifras a tener en cuenta y que ponen de manifiesto la transmisión comunitaria que existe en Castilla y León y el por qué de la elevada incidencia acumulada que hay en estos momentos en la Comunidad, cercana a las 4.000 casos por cada cien mil habitantes y más de dos mil a una semana.

Una jornada en la que no faltaron las críticas a esta medida de la consejería de Sanidad, con la que pretende llegar a las 200.000 pruebas a lo largo de este mes de enero.

Sobre todo de tipo político y por parte del PSOE, que acusa a la Junta de querer hacer negocio con esta iniciativa al haber contratado a tres empresas (Ambuibérica, CSM y Biorama) para realizar los test. Al respecto, los técnicos superiores sanitarios se quejan de que la Junta no haya contado con ellos para hacer estos test. Y la Unión del Pueblo Leonés (UPL) que critica que las colas se produjeron por falta de previsión.

Próximas fechas

En la provincia de Ávila este miércoles seguirá realizando pruebas la unidad móvil en Arenas de San Pedro mientras que el 7 y 10 lo hará en Arévalo.

En Burgos, una unidad seguirá el miércoles presente en el exterior del estadio de fútbol El Plantío así como en Miranda de Ebro, mientras que en Aranda de Duero y Villarcayo la unidad móvil estará los días 7 y 10 de enero.

En León, la primera unidad seguirá mañana en el exterior del Palacio de Exposiciones y estará también los días 7 y 10 de enero mientras que en Ponferrada también estará este miércoles y el viernes junto al centro de salud Pico Tuerto. En Villablino habrá una unidad móvil el lunes próximo.

En Palencia, este punto prosigue el 5 de enero en la capital, además del viernes, mientras que otra llegará a Aguilar de Campoó el viernes.

En la provincia de Salamanca, seguirá haciendo pruebas este miércoles en Ciudad Rodrigo y en Béjar lo hará el viernes y el lunes.

Y en Segovia capital otro punto móvil sigue mañana y el viernes, mientras que se desplazará al municipio de Cuéllar, el 10.

En Soria capital se mantiene este 5 de enero y continúa el viernes, mientras que llegará a El Burgo de Osma, el 10.

Colas junto al polideportivo de Laguna de Duero (Valladolid) para el test de antígenos en la unidad móvil FOTO: mir_ical Agencia ICAL

En Laguna de Duero (Valladolid) el punto móvil continúa mañana, mientras que a Arroyo de la Encomienda lo hará el viernes y el lunes. En Cigales también habrá otra unidad mañana, mientras que a Medina del Campo llegará el viernes y el lunes..

En Zamora capital prosigue en la Ciudad Deportiva la unidad móvil este miércoles y el viernes mientras que al municipio de Benavente llegará el lunes 10 de enero.