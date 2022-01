Buscan a un joven tras aparecer su coche accidentado en la carretera de Paradinas de San Juan (Salamanca)

Los vecinos de Paradinas de San Juan buscan a un joven de 19 años después de haber encontrado su coche accidentado en la carretera que une este municipio con Peñaranda de Bracamonte, sin rastro del conductor. Según confirma la alcaldesa, Florencia Castillo, a la Agencia Ical, encontraron el vehículo en muy mal estado en torno a las 6.00 horas de la mañana de este domingo 9 de enero de 2022.

El propietario del vehículo, que es vecino del pueblo, fue visto este sábado 8 de enero de 2022 por última vez, y no ha aparecido en los hospitales ni en ningún pueblo, detalló la alcaldesa, que admitió que, por el momento, no manejan ninguna hipótesis sobre lo ocurrido: “Estamos todo el pueblo buscando, no sabemos qué puede haber pasado”.

La Guardia Civil también se unió a las labores de búsqueda con los vecinos, aunque hasta que no pasen 18 horas no pueden darle por desaparecido. Según pudo saber Ical, también se sumó una unidad de respuesta rápida de la Cruz Roja a las movilizaciones.