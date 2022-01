El sector de las peluquerías y la imagen personal, que representa a los salones de estética también, entra en campaña y se moviliza en contra del PSOE, partido que quieren que pague en las urnas su negativa a reducir el IVA del 21 al 10 por ciento de los productos que necesitan en este sector del 21 al 10 por ciento, por ser el único partido de los 25 existentes con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados que se ha negado a dar una respuesta a una vieja demanda del colectivo.

Miembros de varias asociaciones de este sector, como la Alianza Empresarial por la Bajada del IVA, la Federación de Empresas de Peluquería de Castilla y León o la Plataforma de imagen personal Creer en nosotros, entre otras entidades, se han concentrado este lunes frente a las puertas de la sede del PSOE en Valladolid, ubicada en la calle Santa Lucía, para denunciar la “intransigencia permanente” de los socialistas hacia esta reducción del IVA, que no es un capricho, como denuncian estos colectivos, sino una necesidad de vida ante la delicada situación de este sector, muy machacado en pandemia por los confinamientos y las limitaciones en la hostelería, con especial hincapié en la reducción de bodas, bautizos o comuniones.

De hecho, en comunicado al que ha tenido acceso este periódico, apuntan de que la caída de la facturación de este sector el pasado año en Castilla y León “ha sido mucho peor” que a nivel nacional, ya que este descenso ha sido del 37,4 por ciento cuando en el resto de España la media ha sido del 31,8. En este sentido, solo en Valladolid han bajado las persianas un 15 por ciento de las peluquerías en los dos últimos años y se han perdido más de 500 puestos de trabajo.

Además, advierten de que este 2022 va a ser aún peor, y auguran una nueva caída en torno al 27 por ciento.

Tal es el momento crítico que vive este sector que estas asociaciones han decidido involucrarse en esta campaña electoral de Castilla y León, primero, y en las que se avecinan después en Andalucía o la Comunidad Valenciana, en contra del PSOE para hacerle pagar en las urnas este “desprecio” hacia el sector de las peluquerías y la imagen personal.

La Asociación de Empresas de Imagen Personal de Valladolid se concentra para reivindicar la reducción del IVA al 10 por ciento FOTO: J.C.CASTILLO Agencia ICAL

“PSOE, tú nos vetas, ahora votamos nosotros” es el lema escogido por estas entidades para una campaña que se avecina movida por parte de este colectivo, harto de buenas palabras y de promesas incumplidas. Y es que aunque hace unos años el PSOE sí que les mostró su apoyo con una proposición no de ley para restaurar el IVA anterior, en este 2021 recién terminado los socialistas les han dicho no hasta en cinco ocasiones en el Congreso y el Senado de España, por lo que no prevén que haya una bajada del impuesto a corto plazo por parte del Gobierno de España.

Los peluqueros reclaman que se ajusten sus impuestos a la consideración de trabajo “esencial”, como se le dio durante la etapa del confinamiento. “Queremos salvar nuestros negocios y ya no ssabemos a quién recurrir, ni qué hacer, ni qué medidas tomar más allá de hacernos presentes en una campaña electoral importante como pueda ser la de Castilla y León”, apuntan desde Alianza Empresarial por la Bajada del IVA.

Tras el acto de este lunes en Valladolid se van a llevar a cabo muchos más por toda la Comunidad en esta campaña electoral que arranca el jueves por la noche, ya viernes, con la pegada de carteles, según avanzan las entidades.

De hecho, la primera de las concentraciones previstas será el lunes 31 de enero en Salamanca, y una semana más tarde, el 7 de febrero, se llevará a cabo otra en Segovia. Entre medias y después están prvistos también otros actos simbólicos de protesta como una campaña de pegada de carteles, asistencia a mítines y otros actos electorales, o la jornada de vigilia que tendrá lugar durante la jornada de reflexión.