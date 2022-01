El secretario general del Patido Popular (PP), Teodoro García Egea, aseguró, durante una visita a la provincia de Segovia, que “el PP dará certidumbre a esta tierra, dará estabilidad”. Por este motivo, indicó que “es el momento de que el Partido Popular pueda tener la mano libre para hacer de Castilla y León una tierra de oportunidades”.

“Castilla y León necesita un gobierno estable que le de certidumbre a los ciudadanos, ese gobierno solo puede venir de manos de Alfonso Fernández Mañueco”, añadió.

Por este motivo, García Egea señaló que “estaría bien” que todos los partidos, desde el Partido Socialista a Vox, se manifestaran sobre qué puede pasar el día de la investidura con sus votos. “Si al final alguien va a torpedear la investidura o el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco los ciudadanos tienen derecho a saberlo”, declaró.

Para el dirigente popular, el PPCyL va a tener un apoyo suficiente para tener “un gobierno estable y solitario” porque “ya hemos tenido suficientes experimentos de gobiernos en coalición”.

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, visita a la empresa Eurotack Adhesives, en Segovia FOTO: Nacho Valverde Agencia ICAL

Asimismo, afirmó que, los gobiernos de coalición, “y al final no han servido para dar estabilidad sino todo lo contrario”, ya que “el Gobierno de España es el ejemplo de como un gobierno de coalición puede generar más problemas que soluciones”.

Teodoro García Egea reclamó a todos los partidos que le digan a los ciudadanos de esta Comunidad, porque tienen “derecho a saberlo”, que va a pasar con sus votos el día de la investidura. Como ejemplo, afirmó que “muchos andaluces hubiesen replanteado su voto de saber que Vox y el PSOE iban a hacer una pinza para evitar que los presupuestos de Andalucía salieran adelante”.

Para el secretario general del PP, “si los andaluces les hubieran sabido que en el tercer año de legislatura, Vox iba a votar con el PSOE, estoy seguro de que mucha gente se habría replanteado su voto a Vox y al PSOE”.

Discriminación de Sánchez con Segovia

Por otra parte, García Egea lamentó “el poco peso específico y la poca atención” que el Gobierno de España da a Segovia, lo que es “evidente” porque, a pesar de que los Fondos Europeos que se están ejecutando, en su mayoría, a ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista, “a Segovia no le está tocando nada”.

Asimismo, reiteró que Castilla y León y el Ayuntamiento de Segovia cuentan muy poco “dentro de los planes de Sánchez”, ya que “ni siquiera son capaces de adjudicarles proyectos a esta tierra que tantas oportunidades necesita y merece”.

García Egea hizo suya la reflexión que le trasladó la presidenta del PP de Segovia, Paloma Sanz, sobre las muchas visitas de ministros del Gobierno socialista para “pasearse y prometer cosas” pero luego, “ni un solo proyecto hecho realidad”. Además, vaticinó que el Ayuntamiento de Segovia estará gobernada por poco tiempo por el PSOE, “hasta las próximas municipales”.

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, apoya la candidatura del Partido Popular de Segovia en una visita a la empresa Eurotack Adhesives, en la que le compaña la presidenta provincial del partido, Paloma Sanz FOTO: Nacho Valverde Agencia ICAL

Sobre los Fondos Europeos, García Egea remarcó que Vox “está de nuevo al rescate de Pedro Sánchez” y se preguntó qué le debe Vox al Partido Socialista. “Le votó a favor de los Fondos Europeos, gracias a su voto, hoy Pedro Sánchez, puede repartir discrecionalmente como le la gana los Fondos Europeos. Eso lo tendrá que explicar Vox también aquí, ahora que vienen de visita y a pasearse un poco por Castilla y León”, subrayó.

Uniendo ambos argumentos, el dirigente popular recordó el informe que dice que “si uno vive en un ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista, tiene cuatro veces más oportunidades de recibir Fondos Europeos por parte de Pedro Sánchez, que si vive en un ayuntamiento gobernado por otra fuerza política”. Para el número dos del PP, “la discrecionalidad de Sánchez preocupa en Europa y preocupa en España”, pero, “sin embargo Vox está preocupado por la imagen que se pueda dar criticando al Gobierno”, informa Ical.

García Egea no escatimó críticas a la formación de Abascal. “Yo creía que Vox venía a evitar que la izquierda gobernase o a facilitar que repartiera los fondos a su antojo, lo tendrán que explicar a sus votantes”, sentenció, para añadir que los habitantes de Castilla y León y de España, tienen que saber que el PP va “va a exigir que los fondos se repartan de una forma objetiva y no vamos a dejar que Sánchez utilice los fondos somo si fueran fondos del Partido Socialista. Si Vox quiere apoyarles de nuevo con esto, será su decisión”.

Una vez más, el secretario general del PP reclamó al Gobierno de España que cree una Agencia Independiente que evalúe los proyectos, y no sea “el dedo mágico” del presidente del Gobierno. “Si Pedro Sánchez bendice un proyecto, tiene fondos europeos, si no lo bendice no tienen fondos europeos”, declaró. Una circunstancia que debería de estar generando “ilusión” en muchas empresas, autónomos, emprendedores y territorios está generando “frustración y enfrentamiento”, por un Gobierno que otorga los Fondos Europeos “de forma digital, a dedo”.