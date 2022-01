El tercer día de campaña en Castilla y León ha vuelto evidenciar la apuesta de Vox por esta Comunidad, y por segundo día consecutivo todos los pesos pesados de la formación conservadora, como es el caso de Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega-Smith y Macarena Olona, han estado en varios puntos de la Comunidad, como Soria, Palencia, Salamanca y Valladolid, respectivamente, para arropar al candidato a la Junta, Juan García-Gallardo, y al resto de listas de cada una de las provincias.

Todo ello con el reto que se han marcado de llegar a lo máximo para cambiar las cosas. De hecho, García-Gallardo, durante el acto publico en la capital soriana junto al líder del partido, acusaba a PP y PSOE de expulsar y discriminar a los castellanos y leoneses, a los que ha convertido, decía, en ciudadanos “de segunda” de la mano de un sistema autonómico que, en su opinión, “divide” a los españoles al otorgar “privilegios” a unos territorios frente a otros, en referencia a Cataluña, País Vasco o Navarra principalmente, estas dos últimas por su modelo fiscal al ser comunidades forales.

“Castilla y León es también un territorio histórico”, apuntaba el joven abogado burgalés, quien frente a la cultura de la muerte, el globalismo y la sumisión, “Vox promete traer vida, patria y libertad”.

“Los socialistas y los populares han expulsado a los sorianos de su tierra con unas políticas suicidas que han ahogado la industria, la ganadería y la agricultura”, decía el candidato, mientras insistía en que las autonomías están convirtiendo en los enemigos de los ciudadanos más leales.

Por ello se dirigía al os votantes de ambos partidos para recordarles que, por un lado, el PSOE ha abandonado a los trabajadores y se ha abrazado con Bildu para que sea ETA quien decida la reforma laboral”, y que, por el otro, el PP no se cansa de repetir siempre las mismas promesas que no cumple y se ha abrazado al machismo cultural “para fomentar el enfrentamiento entre hombres y mujeres de cualquier condición. “Prometieron que acabarían con las políticas de la izquierda y, sin embargo, ha continuado con todas ellas”, denunciaba

El candidato de la formación a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, a su llegada a un acto electoral en la Plaza Mayor de Soria, a 30 de enero de 2022, en Soria, Castilla y León, (España). El mitin se enmarca en la campaña electoral de Vox de cara a las elecciones autonómicas para la Junta de Castilla y León el próximo 13 de febrero. La campaña electoral comenzó el 28 de enero y durará hasta el 11 de febrero. 30 ENERO 2022;MITIN Concha Ortega Oroz / Europa Press 30/01/2022 FOTO: Concha Ortega Oroz Europa Press

Si bien, pese a ello, aseguraba, contundente, que Vox “no se callará” y que lucharan “como buenos numantinos” por esta tierra castellano y leonesa y también soriana, en favor de una fiscalidad que no sea discriminatoria como la que tienen el País Vasco, Madrid y Navarra.

“También hay que sembrar campo, protegiendo a nuestro producto local e imponiendo una normativa que no discrimine nuestros productos frente a esa competencia desleal de países extracomunitario”, insistía el candidat, quien reivindicaba las tradiciones y aconsejaba al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que se coma unos buenos torreznos de Soria. “No hay mejor comida”, señalaba.

Finalmente, lamentaba que el PSOE se gaste 500 millones en un ministerio de “desigualdad” y el PP de Castilla y León se gaste otros cuatro en el Consejo Consultivo, mientras los impuestos van destinados al gasto político en lugar de dotar a Soria de los servicios esenciales.

(I-D) El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene en un acto electoral en la Plaza Mayor de Soria, a 30 de enero de 2022, en Soria, Castilla y León, (España). El mitin se enmarca en la campaña electoral de Vox de cara a las elecciones autonómicas para la Junta de Castilla y León el próximo 13 de febrero. La campaña electoral comenzó el 28 de enero y durará hasta el 11 de febrero. 30 ENERO 2022 Concha Ortega Oroz / Europa Press 30/01/2022 FOTO: Concha Ortega Oroz Europa Press

Cien medidas

Abascal, por su parte, aseguraba que su programa para Castilla y León tienen diez medidas, frente a las 1.000 de Alfonso Fernández Mañueco que se encarga de afirmar que “queda mucho por hacer”, cuando su partido lleva en el Gobierno más de 30 años. “Dice que queda mucho por hacer, ¿pero qué ha estado haciendo hasta ahora?”, se preguntaba el dirigente de Vox, para quien es mejor decir poco y claro y que marque un rumbo.

También ahondaba en la idea de que ellos salen a ganar y gobernar pero que si no fuera así que no piensan regalar sus votos al PP para que no hagan nada, y apuntaba que Vox no tiene pretensiones de entrar en el Gobierno autonómico u ostentar una consejería sino es para llevar a cabo un cambio total que apueste por: la natalidad, la reindustralización, la repoblación y la eliminación de las trabas al sector primario para que sus productos tengan prioridad en el mercado español.

Lo importante no es tener consejeros, lo importante es que donde había 500 cargos del PP, ahora haya 250 del PP y 250 de Vox; Queremos la repoblación, natalidad, reindustrialización, acabar con las trabas a los ganaderos para que puedan competir y sus productos tengan prioridad”, explicaba.

Por ello, afirmaba que los escaños de Vox servirán para eso o para hacer oposición”. Y recordaba a sus votantes que si piensan que se van a regalar los votos a Mañueco que no les voten, “porque quien nos vota lo hace por ideas y valores y no por intereses de políticos y de ningún partido”.