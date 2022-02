El candidato de Cs a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha sentenciado este martes que si depende de él no va a permitir la entrada de Vox al Gobierno autonómico por ser “xenófobos”, mientras que en el PP no se pronuncian pero aseguran que no habrá “ni un solo paso atrás” en políticas de inmigración.

Igea ha participado de manera telemática en la jornada diálogo abierto sobre migraciones en Castilla y León, organizado por Red Incola, donde ha apuntado que son las elecciones “más cruciales” respecto a inmigración e integración dado que existe la posibilidad de que entren al Gobierno autonómico quienes “creen en las políticas de odio y xenofobia”.

“Nosotros no apoyaremos un gobierno que tenga, uno, dos o medio consejero de Vox”, ha aseverado el candidato por Cs, quien asegura que de ello depende que haya políticas de igualdad y que se persiga la discriminación y la xenofobia, y ha pedido al resto de formaciones que hagan el mismo compromiso.

La número 3 en la lista del PP por Valladolid, Paloma Vallejo, no ha hecho referencia a Vox tras la propuesta de Igea, aunque ha asegurado que no habrá “ni un solo paso atrás” en las políticas de migración que proponen los populares.

Vallejo ha indicado que pretenden obtener la mayoría suficiente para gobernar en solitario y ha insistido en que para su partido son prioridad los programas de inmigración, vulnerabilidad y exclusión social “y lo van a seguir siendo”.

El número 3 de Unidas Podemos por Valladolid, Roberto Velasco, ha coincidido en el “miedo a la entrada de un partido abiertamente fascista” al gobierno de la Junta, y para evitarlo le ha advertido a Igea que los inmigrantes no entenderían que hubiera otro tipo de vetos (el candidato de Cs ha anunciado anteriormente que no pactarían ni con Vox ni con UP).

Velasco ha admitido que en este tema no existe discrepancia entre UP, PSOE y Cs y ha lamentado que Igea no le haya contestado sobre el posible veto tanto a Vox como a UP.

En materia de inmigración, Igea ha defendido que quienes lleguen a Castilla y León tienen que ser bienvenidos pues “lejos de ser un problema, son una bendición” para hacer frente a la lucha contra la despoblación y que además aporta “riqueza, emprendimiento y el valor de la diversidad”.

Por parte del PSOE, la candidata 5 por Valladolid, Isabel Gonzalo, ha asegurado que en su programa está incluido hacer frente a la nueva realidad social, ante problemas como “el lenguaje, los laborales, las situaciones precarias” y una Castilla y León que “tiene muchas oportunidades” en el medio rural y en las ciudades.