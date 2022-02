La Seminci, antesala de los Premios Óscars

De la Seminci a los Óscars. Varias de las producciones que se pudieron ver en la última edición de Semana Internacional de Cine de Valladolid optan a una de las candidaturas de los Óscars, los galardones más codiciados de la industria cinematográfica norteamericana.

Entre ellos se encuentra el cortometraje “The Windshield Wiper”, de Alberto Mielgo, ha logrado meterse entre los candidatos a recoger la estatuilla en este apartado y que fue estrenada en la sección oficial de la 66 Seminci. A través de 15 minutos se narra la historia de un hombre de mediana edad que, en el interior de un café, después del almuerzo y mientras fuma un paquete entero de cigarrillos, se hace a sí mismo y al público una pregunta ambiciosa: “Qué es el amor?”.

Se da la circunstancia de que en el apartado en la categoría al mejor cortometraje, estará también “Affais of the Art”, de Joanna Quinn, título que logró la Espiga de Oro al mejor corto de la Seminci, además del premio EFA al mejor cortometraje europeo.

Imagen de "Affairs of the Art" FOTO: La Razón

Otro título de la Sección Oficial, The Worst Person in the World, ha sido nominado al Óscar en la categoría de Mejor película internacional representando a Noruega, país de adopción de su realizador, el danés Joaquim Trier, quien también ha sido nominado junto con Eskil Vogt en la categoría de Mejor guion original. La película logró el Premio Fipresci de la 66 Seminci, así como el premio Blogos de Oro de la crítica.

"The Worst Person inte World", nominada a los Óscar FOTO: Seminci

Y también en el resto de categorías aparecen otros títulos como el del Mejor documental, donde competirá por la estatuilla la producción india “Writing with Fire”, dirigida por Sushmit Ghost y Rintu Thomas, que participó e la sección Tiempo de Historia y logró el Premio Fundos.

Secuencia de "Writing with fire" FOTO: Seminci

Y en la categoría de Mejor cortometraje documental, ha sido nominado When Were Bullies, de Jay Rosenblatt, ganador del premio al mejor cortometraje de la sección Tiempos de Historia.

Y el Espiga de Honor de la 57 Seminci, Alberto Iglesias competirá el el apartado de mejor banda sonoro por la película Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar.

Seminci, “Insignia Cultural” de Castilla y León

Por otra parte, Valladolid se consolida como una de las ciudades del país con más actividades culturales y con mayor innovación, a la vez que mejora posiciones al situarse en el puesto número nueve de la clasificación del Observatorio de la Cultura. Y entre ellas la Seminci se aúpa como la “Insignia Cultural” de Castilla y León. De los doce eventos e instituciones más relevantes de la Comunidad, la mitad se concentra en la capital vallisoletana.

La concejala de Cultura y Turismo de la ciudad, Ana Redondo, manifestaba su satisfacción por estos resultados, señalando que “Valladolid respira cultura”, y reafirmaba el compromiso del Ayuntamiento en todos los acontecimientos y espacios culturales como el Festival Internacional de Cine, el Teatro y Arte de Cales, el Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano o el Teatro Calderón.