Jornada dominical intensa este 13 de febrero, al abrirse las urnas a miles de ciudadanos. Entre ellos los principales responsables políticos que han ejercido su derecho al voto, llamando a la participación y confiando en obtener unos buenos resultados este domingo.

PP

Entre ellos candidato del Partido Popular a revalidar la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien apeló al “orgullo y la dignidad” de los castellanos y leoneses en su llamamiento reiterado a la participación de hoy tras ejercer él mismo su derecho al voto en la antigua sede autonómica, en la plaza de la Constitución de Salamanca. “Toda España está pendiente hoy de Castilla y León”, manifestó el mandatario ‘popular’.

Fernández Mañueco a su llegada al colegio electoral FOTO: David Arranz Agencia ICAL

Así, Fernández Mañueco recordó que “la participación democrática” representa uno de los derechos “más esenciales” que recoge la Constitución Española. “Hoy nos jugamos el futuro de Castilla y León para los próximos cuatro años y quiero invitar a todas las personas a que ejerzan con plenitud y con responsabilidad su derecho al voto en esta jornada de domingo”, reiteró, invitando a los castellanos y leoneses a “estar a la altura de la historia” de esta Comunidad.

Asimismo, Mañueco rehusó comentar la posibilidad de una repetición de las elecciones en caso de dificultad en la gobernabilidad de la Comunidad. “Yo creo que hablar de eso en estos momentos no viene al caso y también reconoció que no contará con la compañía de ningún líder nacional de la formación ‘popular’. “Génova seguirá en Génova y yo seguiré aquí. Ha sido así siempre. Fe así hace tres años y será así este año”, zanjó.

PSOE

Por su parte, el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, hizo un llamamiento a una “participación masiva” de los ciudadanos castellanos y leoneses, en un día de “celebración e ilusiones”, donde pueden “desear lo quieren para el futuro de su tierra”.

El candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León del PSOE, Luis Tudanca, vota en Burgos FOTO: Ricardo Ordóñez/Burgos Agencia ICAL

En declaraciones a los medios transmitió su deseó “con ilusión, optimismo y esperanza” que la jornada de hoy se celebre “con toda normalidad”, y que la gente acuda “masivamente para decidir su presente”. Quiso también lanzar un reconocimiento a todas las personas que hacen posible que estas elecciones se celebren “con toda la normalidad”, haciendo alusión a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, a los interventores y apoderados de todos los partidos políticos, así como a los miembros de las mesas electorales.

El más madrugador fue el líder de Ciudadanos, Francisco Igea, quien confiaba al depositar su voto en la urna que en este día “triunfe la moderación, y afirmaba que en el día de hoy los ciudadanos “harán lo correcto” para decirles a la política nacional que esta Comunidad no se puede utilizar para “que triunfe la mentira y la deshonestidad”.

El cabeza de lista de Cs a las Cortes por Valladolid, Francisco Igea, vota en las elecciones a las Cortes de Castilla y León FOTO: Rubén Cacho/Ical Agencia ICAL

Consideró así las elecciones como “una ocasión para que los ciudadanos le digan a la política nacional que no se puede utilizar esta Comunidad y sus intereses en beneficio de una causa que no tiene nada que ver con lo que hoy se decide”. Igea manifestó su confianza en obtener hoy “un buen resultado” en una noche que espera que sea “para celebrar” y a la que llegan “con el trabajo hecho” gracias al “enorme esfuerzo” de sus compañeros de partido durante la campaña. “Si falla algo, será el candidato, no puede ser otra cosa”, concluyó.

Podemos

“La preocupación y el miedo del Partido Popular se palpa y percibe, lo que significa que es posible un cambio de Gobierno para el que Unidas Podemos quiere ser el actor determinante y decisivo para propiciarlo, así como el anclaje progresista de las políticas que llevará a cabo el nuevo Ejecutivo”, aseguró hoy el candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Pablo Fernández, das depositar su voto en el colegio electoral situado en el Ayuntamiento de San Marcelo de la ciudad de León.

El candidato de Unidas Podemos a las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, ejerce su derecho a voto en León. FOTO: EUROPA PRESS EUROPA PRESS

Por Ávila

Por su parte, el cabeza de lista de Por Ávila a las Cortes Regionales, Pedro Pascual, destacó la importancia de las elecciones autonómicas “sobre todo para Ávila” porque es al Parlamento Regional donde dijo que “tenemos que llevar los problemas de Ávila para encontrar soluciones”.

Votación del cabeza de lista de Por Ávila, Pedro Pascual, en las elecciones a las Cortes de Castilla y León FOTO: Ricardo Munoz Martin Agencia ICAL

El cabeza de lista de la formación aseguró que, tras su votación, visitará otras colegios de la ciudad acompañando a sus apoderados y “si tengo un ratito”, afirmó, acudirá a ver al Real Ávila que juega esta tarde.

UPL

El candidato de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, depositó su esperanza en que los ciudadanos voten “de manera masiva” y así se “confirmen las sensaciones tenidas durante la campaña” para que “la gente llene las urnas de voto leonesista”.

El cabeza de lista de la UPL por León a las Cortes, Luis Mariano Santos, vota en Cistierna (León) FOTO: ICAL Agencia ICAL

Santos se mostró optimista declarando que “hoy se va a confirmar que va a haber un cambio de políticas que es lo que queremos”

Soria YA

El número uno de la candidatura de Soria ¡Ya!, Angel Ceña, espera una alta participación en las elecciones autonómicas de este domingo y se mostraba convencido de que la plataforma, que por primera concurre a unos comicios, logrará tener representación en las Cortes de Castilla y León. “Esperamos que, por fin, los sorianos tengamos voz en las instituciones y que se produzca un cambio para Soria”, afirmó.