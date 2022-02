El socialista Óscar Puente defiende la abstención del PSOE para evitar que Vox entre en el Gobierno

El batacazo que se ha dado el PSOE en estas elecciones autonómicas de Castilla y León, no solo ha provocado que el candidato socialista Luis Tudanca no vaya a convertirse en presidente de la Comunidad o su posible marcha del liderazgo del partido a nivel regional en busca de otros retos, sino que, además, puede abrir un debate interno de muy complicada digestión, que no es otro que facilitar el Gobierno al PP absteniéndose para impedir que Vox pueda entrar en la Junta.

Esta posibilidad se ha descartado por activa y por pasiva durante la campaña electoral en boca de Tudanca cada vez que se le preguntaba por este asunto, y esta misma mañana el portavoz del PSOE a nivel nacional Felipe Sicilia, también lo ha descartado, y se ha limitado a decir que los socialistas harán una oposición responsable en la que intentarán que las políticas de “extrema derecha” de Vox no puedan llevarse a cabo en la Comunidad.

Si bien, no han pasado ni doce horas desde los que se conociera el desenlace de estas elecciones y el melón de este debate ya se ha abierto. Y lo ha lanzado el alcalde de Valladolid y secretario provincial de los socialistas vallisoletanos, Óscar Puente, ex portavoz también de la Ejecutiva Federal con Sánchez, quien ha defendido este lunes una abstención de los 28 representantes del PSOE en las Cortes para facilitar que Fernández Mañueco pueda ser investido presidente y gobernar en solitario sin tener que depender de Vox y, por lo tanto, “impedir” la entrada de la formación que lidera Juan García-Gallardo en la Junta de Castilla y León, y desde ahí comenzar una oposición responsable al hilo de lo comentado por Sicilia.

Puente, que es consciente de que se trata de un asunto espinoso, llama al partido a llevar a cabo una reflexión profunda sobre este tema a nivel de partido.

No en vano, a nivel nacional ya pasó hace años algo parecido cuando el PSOE se abstuvo para permitir que Rajoy fuera investido presidente, lo que provocó un cataclismo en el partido,, que se partió en dos.