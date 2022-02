PSOE y Ciudadanos, los grandes perdedores

El PSOE de Castilla y León liderado por Luis Tudanca es el gran perdedor de estas elecciones en la Comunidad después de haber ganado las de 2019. Sus 28 escaños, siete menos que hace dos años y medio, suponen un fracaso para los del puño y la rosa y un nuevo batacazo para Tudanca en su tercer asalto, a pesar de haber quedado solo a 16.000 votos del PP, con 361.459 papeletas obtenidas.

Tal es así, que en sus palabras ante los suyos al conocer los resultados ha deslizado su posible marcha de la secretaria general del partido en la Comunidad. “Otros vendrán que harán más y lograrán que el cambio llegue a esta tierra, porque esta tierra lo merece”, decía, muy emocionado y al borde del llanto, arropado de la vicesecretaria general y delegada del Gobierno, Virginia Barcones, y de la secretaria de Organización y directora de campaña, Ana Sánchez, ya recuperada de la covid.

La dirección de su partido se reunirá este lunes para analizar los resultados y tomar una decisión al respecto

Los socialistas se las prometían muy felices en estos últimos días de campaña, convencidos de que tocaban la Junta con los dedos, algo que no solo no ha ocurrido, sino que la derrota es aún más dura puesto que el PP podrá gobernar con el apoyo de Vox, su línea roja.

“Sé que no es la noche que esperábamos y que no es el momento por el que tanto hemos trabajado”, decía durante su intervención en la que no había preguntas, mientras daba las gracias a los suyos por el trabajo y el esfuerzo realizado y lamentaba que pese a haberlo dado todo por esta tierra no ha sido posible llevar el cambio y la esperanza, como rezaba el lema de campaña. “No ha sido suficiente; los castellanos y leoneses han hablado y la gente, que siempre es soberana, ha decidido”.

El candidato socialista también se preguntaba, como antes lo había hecho el líder de Podemos, Pablo Fernández, si ha merecido la pena estas elecciones “Parece que no”, respondía, en referencia a que el PP cambiará Ciudadanos por Vox.

Lo que se descarta, porque él lo ha repetido hasta la saciedad en campaña, es que no dará sus votos al PP para evitar la entrada de Vox en la Junta.

Igea, momentos antes de comparecer ante la prensa tras los resultados FOTO: Eduardo Margareto Agencia ICAL

Ciudadanos es, sin duda, el otro nombre propio de la jornada dentro del saco de los perdedores. Aunque el resultado obtenido era el esperado y el que han dado todas las encuestas previas -un procurador como máximo-, la formación “naranja” ha dejado de ser decisiva y pierde once procuradores respecto a las elecciones de 2019. Los liberales logran 54.160 votos, lo que suponen alrededor de 150.000 votos menos que en mayo de 2019. Un descalabro sin paliativos.

Las primeras palabras del candidato de Cs a la presidencia de Castilla y León, Francisco Igea, eran para dar las gracias a los suyos por el esfuerzo y la implicación, e invitaba al PP y a su líder autonómico Alfonso Fernández Mañueco, “a que cumpla su promesa de que nunca gobernaría con Vox”

Igea será el único representante de su partido en el nuevo parlamento autonómico, y su peso en el hemiciclo será escaso, si bien, se pone a disposición para alcanzar grandes acuerdos y confía en que PP y PSOE se sienten a dialogar para llegar a acuerdos en materias como la lucha contra la despoblación o la reforma sanitaria.

También pierden protagonismo Unidas Podemos, coalición formada por IU, Podemos y Alianza Verde, que concurrían juntos por vez primera, ya que solo obtienen un representante en las Cortes, el de su candidato por Valladolid, el leonés Pablo Fernández, que seguirá en el hemiciclo en la que será su tercera legislatura.

VALLADOLID, 13/02/2022. El candidato de Unidas Podemos a las elecciones de Castilla y León, Pablo Fernández, comparece ante los medios de comunicación en la sede de Valladolid para valorar los resultados en las elecciones al gobierno de Castilla y León que se han celebrado hoy Domingo. EFE / R. García. FOTO: R. García EFE

La coalición logra 61.262 votos y un escaño por la provincia de Valladolid.

“Los resultados han sido malos, pero lo más grave y preocupante es que Casado y Mañueco han apuntalado a la ultraderecha”, eran sus primeras palabras ante los suyos, aunque aseguraba que ahora su reto será que las políticas de Vox no puedan llevarse a cabo.

Finalmente, dejaba entrever que es necesario un cambio de la ley electoral ya que Unidas Podemos, siendo la cuarta fuerza política en votos es la sexta en escaños.