Suárez-Quiñones defiende la “normalización” de la caza en niños y jóvenes para que haya relevo

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha dado luz verde este lunes a la Estrategia Nacional de la Caza, que ha contado con el apoyo de Castilla y León, a través del consejero de Fomento y Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien considera que supone un avance y un reconocimiento a la actividad cinegética aunque también deja claro que esta estrategia es “insuficiente”, que se podía haber hecho más y que tiene la sensación de haber perdido una gran oportunidad.

Al respecto, Suárez-Quiñones señala que se podía haber incidido más en destacar el valor cultural, además del económico, social y ambiental de la caza en el desarrollo rural, y defiende que la caza debe ser considerada como una actividad tradicional del medio rural como lo es la agricultura, la ganadería o la gestión forestal para conseguir mejorar la “mala” imagen que se tiene en la sociedad de esta actividad, sobre todo entre los que viven e n las ciudades, influenciados, en su opinión, por los colectivos contrarios a la caza.

Para el consejero, esta Estrategia Nacional de Caza ha supuesto una “oportunidad desaprovechada” para una apuesta valiente y decidida por la defensa de la continuidad de la caza en España”. En este sentido, reprochaba al ministro Planas que para asegurar esta actividad es imprescindible asegurar el relevo generacional de cazadores.

“Este reto es inalcanzable siempre que desde las Administraciones Públicas no se garantice que la actividad de la caza entre nuestros niños y jóvenes es una opción normalizada, y no lo será mientras no se adopten medidas para que los jóvenes no tengan que sentir temor al rechazo y a veces vergüenza por ser hijos de cazadores o por participar de esta disciplina”.

A su vez, advertía de lo que ocurre en las redes sociales que, bajo el anonimato y las expresiones de odio, se han convertido en otro “reducto de criminalización de la caza”, que va en contra de este necesario relevo generacional en la actividad de la caza. Por todo ello, la oportunidad perdida de esta Estrategia Nacional de la Caza ha sido no incorporar al currículum del sistema educativo español la promoción de la actividad cinegética, reforzando el conocimiento de la cultura cinegética y sus beneficios sociales, económicos y ambientales”.

Suárez-Quiñones, además, denunciaba otra vez el “tremendo ataque” a la ganadería y al medio rural la protección del lobo ibérico, también al norte del Duero, al incluirse como especie protegida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especia (Lespre) y porque se impide que las comunidades puedan autorizar cualquier tipo de captura o de control poblacional de ejemplares de lobos que causan habitualmente daños a la ganadería.

Videoconferencia de la Sectorial de Agricultura y Ganadería FOTO: Jcyl La Razón

El consejero criticaba también la “descoordinación” del Gobierno de España en la fijación de criterios orientadores para el diseño de políticas públicas de desarrollo rural y medio ambiente. “Frente a iniciativas como la Estrategia promovida por el Ministerio de Agricultura, que van en esa línea, otras acciones y actuaciones de otros Ministerios y Vicepresidencias van en sentido contrario”, lamentaba.

Finalmente, durante su intervención en la Sectorial celebrada por videoconferencia, Suárez-Quiñones se refería también al anteproyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, en la que. a su juicio, “se imponen unas condiciones muy duras para los cazadores y a los ganaderos que quieran tener o criar sus perros como hasta ahora”. Y sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de maltrato animal, ya aprobado, advierte de que aplica un régimen penal “desproporcionado”.