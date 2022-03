Seis detenidos, 20 investigados y 2.250 camiones escoltados en Castilla y León

La delegada del Gobierno de España en Castilla y León, Virginia Barcones, informó de que la huelga del transporte se salda hasta el momento en Castilla y León con seis detenidos y 20 investigados por “hechos violentos” y la escolta de más de 2.250 camiones en más de 200 convoyes realizados. “Hemos garantizado la libertad de aquellos que quieren ejercer su derecho al trabajo y ofrecer seguridad”, comentó Barcones, quien incidió en que los hechos considerados “violentos” se siguen investigando por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional y ello “podría incrementar las detenciones”.

Barcones se refirió a “sucesos que ponían en peligro a los transportistas que querían trabajar, pero también a otros conductores en las vías públicas”. Por ello, insistió en que más de 1.500 agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado “garantizan” a transportistas y empresas “su libertad” cuando tienen “entrada o llegada a Castilla y León”.

En todo caso, sostuvo que el Ejecutivo sigue en contacto con todos los sectores implicados en la mesa nacional, no solo el transporte, sino también, dijo, agricultores, agroalimentación, la distribución, las grandes empresas, las cooperativas y las organizaciones agrarias, para garantizar que no haya animales a los que no llegue su comida ni haya desabastecimiento, y que los sectores estratégicos tengan garantizado su funcionamiento”.