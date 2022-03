La mujer hallada muerta en Tordesillas (Valladolid) no presenta violencia externa

La delegada del Gobierno de España en Castilla y León, Virginia Barcones, explicó que se mantienen abiertas “todas las líneas de investigación” sobre la muerte el pasado lunes de una mujer en la localidad vallisoletana de Tordesillas, cuyo cuerpo fue hallado “sin indicios de violencia externa” en el patio de luces de la vivienda que compartía con su pareja, quien horas antes se había presentado en el centro de salud de la localidad diciendo que ella lo había apuñalado.

Barcones se mostró cauta con este caso y apeló a la investigación que desarrollan los Cuerpos y Fuerzas del Estado hasta el esclarecimiento total del suceso.

Esther López

Igualmente, se refirió a la investigación que ha mantenido en vilo a España tras la desaparición de Esther López y su posterior hallazgo en una cuneta junto a la carretera de Traspinedo, su localidad natal. “El secreto de sumario nos impide poder dar cuenta de los avances en las investigación, que se están produciendo”, comentó Barcones, quien reafirmó su “confianza absoluta” en las investigaciones que dirige la Guardia Civil y en “todo el trabajo efectuado”.

“Los agentes no han descansado ni un día. Seguimos poniendo todos los medios necesarios para esclarecer este caso, no se ha escatimado ni un solo esfuerzo ni recurso, ni se hará hasta finalizar la investigación”, comprometió la delegada, quien se mostró “convencida” de que “se esclarecerán los hechos y se conocerá a los responsables”. No obstante, recordó que una “buena parte de este caso está en manos de la ciencia, que lleva su tiempo”. “Pero no tengan duda de que se esclarecerá”, advirtió.