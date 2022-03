Leopoldo López: “Los venezolanos no podemos hacer un intercambio de petróleo por libertad”

El líder opositor venezolano Leopoldo López se refirió en Salamanca al acercamiento producido en las últimas semanas entre Washington y Caracas con el comercio energético como telón de fondo. “Los venezolanos no podemos hacer un intercambio de petróleo por libertad”, afirmó hoy, advirtiendo que cualquier paso que dé Estados Unidos en ese sentido tiene que suponer un avance hace unas elecciones “libres” en Venezuela.

El activista exiliado en España participó hoy en la Semana de Formación del Colegio San Agustín de Salamanca para impartir una charla a jóvenes de entre 16 y 18 años y se dirigió antes del comienzo de la misma a los medios de comunicación. “Es poco ético para los venezolanos que se sacrifique la libertad por el petróleo, que hoy en día está controlado, abusado y robado, igual que minerales como el oro y la riqueza de los venezolanos, por parte de la dictadura de Nicolás Maduro”, manifestó.

Así, reiteró que el principal objetivo de estas conversaciones debe ser lograr unas elecciones libres en Venezuela. “Es un objetivo que hemos perseguido siempre. En lo personal, me tocó hacer una huelga de hambre por 28 días pidiendo esto. Muchos han ido a la cárcel, otros han tenido que salir al exilio y muchos otros han sido asesinados por la Dictadura por esto. Ese objetivo no lo podemos sacrificar por nada”, señaló.

López compartió con los estudiantes salmantinos una experiencia en la que, según matizó, conoció la libertad “por no tenerla”, estando encerrado en una celda de dos metros cuadrados, lo que le permitió comprender “el verdadero sentido” de la misma. “Y es la misma realidad a la que se ha enfrentado el pueblo de Venezuela, que sabe muy bien lo que son la libertad y la democracia porque no las tiene. No es algo abstracto. La realidad que sufrimos es la de un país que fue el más próspero en América Latina, una referencia de democracia para el mundo. Hoy en día, por un modelo político autoritario, los venezolanos secuestrados de la libertad han tenido que sufrir una tragedia humanitaria sin precedentes”, denunció.

Según sus cifras, siete millones de venezolanos han sido expulsados del país en lo que definió como “la crisis migratoria más grande que está viviendo el mundo”, incluso “más profunda que la de Ucrania”, desde el punto de vista de la cantidad de gente que ha salido. “Y eso no fue por el resultado de una guerra ni de un desastre natural, sino por una tragedia de las ideas. Por la imposición de un modelo autoritario corrupto que le ha negado los derechos a todos los venezolanos”, matizó. El político venezolano destacó en este sentido la importancia de compartir todo ello con jóvenes que hoy en día están enfocando sus estudios y entrando en las universidades. “La libertad en un país donde hay una democracia establecida, como es el caso de España, a veces es algo abstracto, no parece importante y no se sabe muchas veces lo frágil que es. De eso se trata hoy”, certificó.

Por su parte, Quico Tomás y Valiente, vicepresidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo e hijo de Francisco Tomás y Valiente, expresidente del Tribunal Constitucional asesinado por ETA, puso en valor hoy la victoria de la sociedad sobre el terrorismo “sin guerra sucia y sin ceder al chantaje”. Lo hizo antes de participar en una mesa redonda sobre ‘memoria, dignidad y justicia’ en el Colegio San Agustín de Salamanca, donde se dirigió a jóvenes estudiantes.

Diálogo 'Memoria, dignidad y justicia' con la presencia del vicepresidente de la Fundación Villacisneros, Carlos Urquijo Valdivielso y la adjunta primera al defensor del pueblo, María Teresa Jiménez - Becerril Barrio FOTO: Jesús Formigo/Ical Agencia ICAL

El objetivo, según especificó ante los medios es “mantener vivo el relato de lo sucedido en el País Vasco y el resto de España, lo que ha sido ETA”. En concreto, expresó el valor que él le otorga a la solución que la sociedad española fue capaz de desarrollar frente “una tragedia horrible de una banda de asesinos”, siempre “de acuerdo con el estado de derecho y con la democracia en sí”.

Según Tomás y Valiente, esa victoria se fraguó “imponiendo la lógica de la democracia frente a la lógica de la violencia y no reaccionando a la violencia con más violencia”. “Me parece que es importante transmitir esos valores y que los jóvenes entiendan que el precio que puede suponer aguantar una situación como la que ha aguantado la sociedad española durante décadas es alto, pero mantenerte en la Constitución y en coherencia política ha sido un éxito, que es de todos”, resumió.

Y la adjunta primera al Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril, también participó en esta jornada señalando que “esta sociedad tiene un problema grande si hay un chico en el País Vasco diciendo que votará al partido de la ETA”, manifestó la parlamentaria del Partido Popular cuyo hermano y su mujer fueron asesinados por la banda terrorista.

“Hoy más que nunca es necesario hablar, precisamente cuando ETA no mata. ETA no mata hoy, pero mató y creo que es muy importante mantener la memoria y que se sepa la verdad”, resumió Jiménez-Becerril ante los medios de comunicación salmantinos. La parlamentaria puso de manifiesto que hoy en día “hay muchísimos jóvenes que no tienen ni idea de quienes fueron Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez o Alberto Jiménez-Becerril, y tantísimas otras víctimas”.

Un circunstancia producida, desde su punto de vista, por lo que calificó como “una cuestión muy simple”: “Porque no se habla. No se explica en los libros de texto. Ni si quiera va a ir en los nuevos planes, aparte de una mención dentro de todos los tipos terrorismo. Nada sobre la historia de ETA”, lamentó.

Frente a esa postura, se ubicó a sí misma y a todos los que todavía hablan sobre el terrorismo. “Más de 900 víctimas y 4.000 heridos, además de extorsionados, secuestrados, y otros muchos que no tienen voz. Yo creo tener una misión, da igual dónde esté, ya sea en el Parlamento Europeo, en el Congreso o en el defensor del pueblo. Siempre voy a defender la memoria, la dignidad y la justicia”, reiteró.

Además, sostuvo que el terrorismo de ETA es un problema que atañe a toda la sociedad. “Nosotros, los que tenemos familiares asesinados, fuimos los que llevamos la peor parte, pero todos los que sufrían aunque no les mataran, tuvieron un dolor enorme”, añadió. “La sociedad pudo derrotar a ETA con sus manos blancas y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero para que esa derrota sirve para algo, tenemos que preguntarnos qué hace un partido, que será legal pero profundamente inmoral, sentado enfrente de mí que no condena el asesinato de mi hermano y su mujer”, denunció.