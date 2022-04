Laura Cordero, pregonera de la Semana Santa: “¡Dame la mano León, que está esperando el Señor a que tus verjas se abran!”

La papona Laura Cordero Carro, hermana en las cofradías de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad y María del Dulce Nombre de León fue la encargada de pronunciar hoy el pregón de la Semana Santa Leonesa. “¡Dame la mano León, que está esperando el Señor a que tus verjas se abran!”, reclamó en un solemne acto celebrado en el Auditorio municipal ante numeroso público.

A las intervenciones del presidente de la Junta Mayor de Semana Santa, Manuel Ángel Fernández, y del obispo de León, Luis Ángel de las Heras, se sumó la del alcalde, José Antonio Diez, quien aludió a la incertidumbre generada por la situación sanitaria. “Hemos esperado este momento con verdadera inquietud, temerosos de que este año, de nuevo, la pandemia nos impidiera salir a las calles, vivir la Semana Santa de León con toda su fuerza. Pesarosos por si tuviera que ser así, que nuestros pasos no pudieran salir a las calles, que nuestras cornetas no sonaran, que nuestras túnicas quedaran guardadas un año más. Pero seguros, eso sí, de que, aunque así fuera, nuestra Semana Santa no se resentiría, porque el sentimiento está por encima de todo ello”, dijo.

Pregón de la Semana Santa de León con la asistencia del alcalde, José Antonio Diez(C), el obispo de León Luis Ángel de las Heras y la pregonera, Laura Cordero Carro

Antes de dar paso a la lectura del pregón, tuvo palabras de reconocimiento para su protagonista, “profunda conocedora de la Semana Santa Leonesa, hermana, ante todo, para poner la primera palabra a esta celebración que une a todos los leoneses como una única persona y que liga con el pasado, el presente y el futuro”. “Escribe, y de su escritura han salido alguno de los mejores poemas dedicados a nuestra cofradías y hermandades y, sobre todo, a los actos que organizan” señaló.

Precisamente, fue la poesía el género elegido por Laura Cordero en buena parte de su intervención, que inició con versos convertidos en oración. “Arrópame mi Señor/ en esta noche de estrellas/ Sostenme tú el corazón/ Que salga el miedo ‘pa’ fuera/ y no me tiemble la voz/ para rogarle a mi tierra/ que me dé su bendición/ e ir de la mano con ella/ a soñar tu procesión”.

“¿Quién nos iba a decir hace dos cuaresmas que la vida nos iba cambiar tanto? Que el suelo sobre el que desgastábamos suela y derramábamos cera, desaparecería bajo nuestros pies y sobre los hombros pujaríamos ausencias tan inesperadas como dolorosas, por la premura con la que el Señor iba llamando a nuestros seres queridos a su vera”, planteó la pregonera.

La pregonera, Laura Cordero Carro

El mundo entero, dijo, “ha sufrido lo indecible pero aun así, ha seguido caminando a diferentes ritmos, poquito a poco, paso a paso, apretando los dientes y sacando fuerzas de donde a veces no las había”.

Laura Cordero tuvo palabras para amigos, familiares, cofrades y ofreció una emotiva intervención en la que dejó patente su amor a la Semana Santa de León y compartió con los presentes vivencias y emociones cargadas de fervor y devoción.

“Hemos sufrido mucho, pero nunca hemos dejado de seguir de frente, porque la esperanza no nos ha soltado de la mano. A partir de ahora, si el cielo quiere, toca sentir bajo el capillo y la sarga, pero también nos toca arrimar el hombro infinitamente más. Es la hora de todos. Y todos tenemos que estar, por nosotros y por los que nos legaron su herencia antes de irse al balcón eterno”, dijo antes de referirse de a León.

Pregón de la Semana Santa de Leó

“Tenemos una ciudad maravillosa que nos va a echar una mano, que va a preparar sus calles para que el hijo de Dios vuelva a caminar con orgullo por ellas, Una ciudad que estoy convencida que no ha dejado de esperarnos nunca, que ha llorado nuestra ausencia y que dentro de tan solo cinco días volverá a abrirnos sus brazos a las ocho de la tarde”, añadió.

También optó por la poesía para cerrar un pregón cuajado de recuerdos y descripciones. “Yo sé que tú ya estás lista/ y no has dejado de esperarnos/ Y que nunca has olvidado/ que la única razón, para ser o nacer papón/ tiene solo siete letras/ y se llama corazón. Te lo digo de verdad/ ¡tan solo queremos ciudad/ volver a ser tu cuadrilla/ y tú, nuestra capataz!”.

“¡Vámonos de frente ya!/ Golpea fuerte el llamador/ Y llámanos a tus andas/ Que el cielo ha dicho, León/ que la espera se acabó/ y ¡al hombro la Semana Santa!”, concluyó.

Pregón de la Semana Santa de León

El acto literario, que la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa organiza desde 1970 y que fue conducido por Beatríz Jarrín, contó con la presencia de autoridades civiles, religiosas y militares, entre ellas, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, el coronel director de la Academia Básica del Aire de La Virgen del Camino, Juan Antonio Ballesta y el subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez.