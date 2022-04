“Atento León y escucha, en este día de Jueves Santo que reluce más que el sol, los papones a caballo y con tambores y trompetas de esta sesentañera cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz que saldrán por tus calles y plazas para anunciar “el drama del Gólgota”. Así comenzó su intervención Gonzalo González Cayón, encargado de pronunciar el pregón a caballo que anticipa en la capital los actos que organiza la entidad en la jornada del Viernes Santo.

El pregonero reclamó “que sepan desde Compostela a Roma y desde Roma a Jerusalén que este bimilenario campamento legionense ya oyó estos siete hermosos versos de Cristo en la distancia, desde el Calvario a León, cuando proclamó las siete palabras finales en el monte más tétrico de la historia”.

Pregón a caballo organizado por la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz de León FOTO: Peío García/Ical Agencia ICAL

“Leoneses, hermanos y papones, cristianos, judíos y conversos. Después de oír estas siete palabras de nuestro Jesús, desnudo, clavado y muerto, y a modo de testamento, tened todos el auténtico convencimiento de que el señor de los Valderas nos espera eternamente en el firmamento. He dicho”, concluyó frente a la sede consistorial de San Marcelo, punto de partida del recorrido que lleva a una docena de jinetes a caballo, acompañados de una Ronda con timbal, trompeta, fiscorno y carraca, a visitar las plazas más emblemáticas de la ciudad para llevar su mensaje, recibido en primer lugar por las autoridades municipales.

La Plaza Mayor acoge la proclama ante los representantes del resto de cofradías y hermandades y de la Junta Mayor de Semana Santa, para seguir su camino hasta la Plaza de la Regla, donde se repite delante del Cabildo Catedralicio para hacer lo propio, después, en la Plaza de San Isidoro ante el Cabildo Isidoriano y concluir el trayecto en el Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación Provincial.

El alcalde de León, José Antonio Diez, durante el pregón FOTO: Peío García/Ical Agencia ICAL

En el inicio del acto fue el alcalde, José Antonio Diez, el que dio la bienvenida a los presentes desde el balcón del Ayuntamiento. “Gentes de León, visitantes que acudís al amparo de su hospitalidad, atraídos por sus tradiciones y leyendas y por ese saber recrear lo antiguo haciendo de ello forja donde se templa una modernidad viva, respetuosa, ilusionante”, dijo a los asistentes, precedido por el saludo del abad, Óscar Ampudia.

La Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz, es mixta, cumple este año los 60 y cuenta con una banda de música fundada en 1988 y una sección de caballería creada en 1994. Se fundó en septiembre de 1962 por el entonces obispo de León, Luis Almarcha, con Eduardo de Paz Díez como principal impulsor. Sus miembros visten túnica de terciopelo color rojo sangre, con cíngulo negro, capa negra de raso con vistas blancas, capillo y guantes blancos y zapato negro.

Cuentan con cinco pasos que procesionan el Viernes Santo, conmemorando las siete palabras de Cristo -las frases que pronunció en el transcurso de la Crucifixión-: “Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen”, “En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso”, “Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre”, “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”, “Tengo sed”, “Todo está consumado” y “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”.