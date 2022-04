Pérez Alencart: “Es una dicha presentar en Leiria mis dos libros lusitanos”

La poesía del peruano-español Alfredo Pérez Alencart ha obtenido varios premios y reconocimientos en Europa y América, además de haber sido traducida parcialmente a cincuenta idiomas. El próximo 23 de abril y en la Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, se presentarán dos libros suyos que le han traducido al portugués: ‘Margens de Um Mundo ou Mosaico Lusitano’ (Palimage/Terra Ocre, Coimbra, 2011) y ‘Em Frente do Mar, Emudeci’ (Labirinto, Fafe, 2017).

¿Cómo se siente ante la presentación de sus poemarios en un festival de renombre?

Es una dicha presentar en Leiria mis dos libros lusitanos. Digo lusitanos, porque ambos tienen temática portuguesa y ambos se publicaron en Portugal. Se da la circunstancia de que los mismos, cuando salieron de imprenta, nunca fueron presentados donde realmente tendría que haberlo hecho. El día 23 se subsanará tal omisión, y tendrá un ‘bautizo’ de nivel, gracias a la generosidad del poeta Paulo Costa, organizador de este importante festival. Los libros son “Margens de Um Mundo ou Mosaico Lusitano”, que fue traducido por el notable poeta António Salvado y que lleva un prólogo de la profesora Milola Gouveia Barata. La presentación estará a cargo de Luís Filipe Castro Mendes, poeta, exministro de cultura de Portugal y curador del festival. El otro libro es ‘Em Frente do Mar, Emudeci’, traducido por el poeta y músico Eduardo Aroso. En este caso la presentación corresponderá al poeta Paulo José Costa, director de la Ronda y de la revista Acanto.

Sin duda estará muy arropado por los propios organizadores del festival. ¿Podría decirnos algo sobre el contenido de los mismos?

En Portugal, tierra de notables poetas esenciales, siempre me he sentido muy arropado. Conmigo han tenido una proverbial generosidad, posiblemente porque saben que tengo predilección por la poesía del mundo lusófono, Brasil en primer término, pues era la tierra de mi abuelo, el nordestino Pedro de Alencar Alencar. El primer libro es más telúrico, una especie de guía o apuntes de viajes; y alberga poemas que escribí durante mis visitas y estancias entre 1996 y 2010. Lo publicó el poeta y editor Jorge Fragoso. El segundo es más espiritual, sin desligarse del entorno. Lo escribí en tres noches y madrugadas, durante una estancia en Figueira da Foz. Lo publicó el editor Joao Artur Pinto. Mi gratitud para todos, y también a la Câmara de Leiria y a Leiria Cidade Criativa da Música, por su generoso apoyo.

Joao Artur Pinto, Leocádia Regalo y Alencart FOTO: José Amador Martín

La programación de este festival tiene diversas vertientes, partiendo de la poesía, según observo en el programa.

Tiene una programación variada, incluidas lecturas, mesas redondas, charlas, conciertos musicales en locales cerrados y en las calles, además un homenaje al cantautor Zeca Alfonso, por ejemplo. También habrá lecturas en escuelas, restaurantes, la cárcel y el hospital de Leiria. Entre los destacados poetas invitados están Manuel Alegre, Nuno Júdice, Maria do Rosário Pedreira, Aldina Duarte, Tozé Brito, Fernando Pinto do Amaral, Rita Taborda Duarte, António Carlos Cortez, Rosa Oliveira, João Melo, João Paulo Esteves da Silva, Victor Oliveira Mateus, Leocádia Regalo, Gabriela do Amaral, Ozias Filho o Lauren Mendinueta, por citar algunos.

El festival culmina el día 25. ¿Tiene algo que ver con la ‘Revolución de los claveles’?

Precisamente el lema de este encuentro es “Poesía es libertad”, recordando un verso del notable poeta Miguel Torga, de quien también toman, como consigna, este otro verso: “Que nem a terra nem o céu te domem”.

Entiendo que no sólo se presentarán sus dos libros ‘lusitanos’, pues también se hablará de su último poemario, ‘El sol de los ciegos’. ¿Es así?

Efectivamente. En una de las mesas programadas, dedicadas a las revistas literarias, se presentará el número 5 de la preciosa revista Acanto, una publicación de alcance internacional que se gesta y edita desde Leiria. En dicho número hay una amplia reseña sobre mi último poemario, escrito por la destacada poeta y ensayista Locádia Regalo, quien vive en Coimbra.

Finalmente, ¿supongo que la dicha que manifiesta, también tiene que ver que estará acompañado por su hijo poeta, José Alfredo Pérez Alencar?

Cierto. Me regocija que el director del Festival, el poeta Paulo Costa, haya estimado que antes de la presentación del segundo libro mío, se haga la lectura de un poema de José Alfredo, el cual forma parte de “Tambores no abismo”, libro suyo que será publicado el mes de junio por la editora Labirinto, en edición bilingüe La destacada poeta y ensayista Leocádia Regalo, quien lo está traduciendo, se encargará de leerlo en portugués. Mientras que José Alfredo lo hará en castellano.