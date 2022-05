Más de 2.700 estudiantes conocen los valores y entresijos de la Empresa Familiar

El Programa ‘Empresa Familiar en las aulas’, que desarrolla Empresa Familiar de Castilla y León en colaboración con la Consejería de Educación para fomentar el emprendimiento entre los estudiantes de la Comunidad, regresó esta semana a Valladolid de la mano de Bodegas Grupo Yllera.

El presidente de la compañía, Marcos Yllera, acudía esta semana a la localidad vallisoletana de Tordesillas para ofrecer una charla a cerca de 40 estudiantes de 4º de ESO del IES Juana I de Castilla de esta localidad, en la que trasladó a los alumnos la historia de emprendimiento de esta bodega fundada en 1970 por su padre y su tío, Jesús y Pepe Yllera.

En la charla, Marcos Yllera relató cómo gracias a mucho trabajo, tesón y esfuerzo y a una apuesta decidida por la calidad y la innovación, la bodega fue evolucionando y creciendo a través de continuas inversiones y ampliaciones en sus bodegas y viñedos, siendo hoy un referente en su sector con vinos de la D.O. Rueda, Vinos de la Tierra de Castilla y León, D.O. Ribera del Duero y más recientemente, también de la D.O. Rioja.

El presidente de Bodegas Grupo Yllera también hizo hincapié en la ética, el compromiso, la sostenibilidad y la responsabilidad como otros de los valores que forman parte de la esencia de este grupo familiar. Además, animó a los estudiantes a emprender sus propios proyectos y destacó la importancia de adquirir una buena formación y conocimientos para poder alcanzar los objetivos.

Como complemento a la charla, los estudiantes hicieron una visita a la sede de Bodegas Grupo Yllera en Rueda, donde cuenta con unas modernas instalaciones dotadas de avanzada tecnología que le permiten tener una capacidad de elaboración en acero inoxidable con control automático de temperaturas de más de 6 millones de litros, y un parque de más de 5.000 barricas de roble francés y americano, sumando su bodega de Ribera de Duero.

En su visita, los estudiantes conocieron también algunos de los procesos del cultivo de la vid, así como el proyecto de enoturismo El Hilo de Ariadna, que recorre un laberinto de antiguas bodegas mudéjares, situadas a 12 metros de profundidad, y recuperadas por la familia Yllera.

Junto a Bodegas Grupo Yllera, el programa ‘Empresa Familiar en las aulas’ también ha contado en Valladolid con la participación de las empresas Almacenes Javier, ESI Escuela Superior de Diseño, Castilla Termal Hoteles y Madison MK, que han abierto sus puertas a cerca de 200 estudiantes de cuatro centros educativos de la provincia.

El programa finalizará en junio con nuevas actividades con Bodega Dehesa de los Canónigos, que permitirán a los estudiantes del IES Tudela de Duero adentrarse en la historia de la esta empresa familiar.

En total, son 25 las empresas pertenecientes a EFCL que colaboran en el programa, que busca contribuir a reforzar de un modo práctico los contenidos de las asignaturas relacionadas con la empresa y el emprendimiento de los cerca de 1.200 alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato de 27 centros educativos de toda la Comunidad que participan en esta edición.

Esta iniciativa está sirviendo también para orientar a los jóvenes sobre su futuro laboral y demandas del mercado, dando a conocer las oportunidades que ofrece la Formación Profesional y el emprendimiento como opciones de futuro.

Diseñado por EFCL, el programa ‘Empresa Familiar en las aulas’ fue implantado por primera vez en Castilla y León durante curso 2018-2019 y desde entonces más de 2.700 estudiantes de toda la Comunidad han podido conocer los valores de la empresa familiar, así como su papel y relevancia en la economía y sociedad.

En años posteriores, se extendió a otras comunidades autónomas como Navarra, Castilla-La Mancha y Galicia y este curso también se está desarrollando en Asturias, Andalucía, Madrid, Euskadi y Extremadura de la mano de las respectivas asociaciones territoriales de empresa familiar.