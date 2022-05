Tudanca hace un llamamiento a la Junta para que supervise el cumplimiento del servicio de la ITV en Castilla y León

El secretario general del PSOE Castilla y León (PSCyL) y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes regionales, Luis Tudanca, exigió a la Junta que intervenga y medie para solucionar el conflicto laboral existente en la red de estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) del grupo Itevelesa en Castilla y León. Además, le recordó que debe supervisar que el servicio se preste de forma “adecuada” y “digna” y las condiciones de trabajo de la plantilla, a la expresó su “solidaridad”.

Tudanca, acompañado por miembros del Grupo Socialista, mantuvo este lunes una reunión con miembros del Comité Intercentros de las ITV del Grupo Itevelesa en Castilla y León y su presidente, Raúl Lucas, coordinador de Industria CCOO en Salamanca, en el día en el que inician una ronda de movilizaciones, que se mantendrá hasta el 29 de mayo y que comprende paros parciales de tres horas en cada turno los lunes, viernes y sábado y de una jornada en las estaciones móviles y de apertura discontinua.

Tudanca confió que este encuentro sirva como “llamada de atención” a la Junta para contribuir a solucionar esta situación y confirmó que el PSOE se dirigirá a la Junta para que actúen “lo más rápido posible”. En caso contrario, valorarán la presentación de iniciativas parlamentarias.

Por su parte, el presidente del Comité Intercentros denunció el “hostigamiento” de la empresa a los más de 500 trabajadores de Itevelesa en la Comunidad ya que denunció no se cubren las bajas, los permisos y las vacaciones. Esto, señaló, supone hace que se presione a los empleados para que incrementen el ritmo de las inspecciones de los vehículos y afecta, añadió, al servicio que reciben los usuarios, con colas y tiempos de espera.

Raúl Lucas explicó que la empresa debería abrir nuevas líneas de inspección en algunos centros para mejorar el servicio prestado a los ciudadanos, así como mejorar los parámetros con los que otorga las citas a los usuarios, que remarcó no tienen en cuenta las bajas, permisos o vacaciones de la plantilla. La falta de personal, añadió, se ha agravado con la llegada de la pandemia del COVID-19, pero indicó que se arrastra desde “bastantes años atrás”.

Además, indicó que las “presiones” que reciben los trabajadores para que aceleren los ritmos de las inspecciones, que señaló ponen en riesgo las revisiones y suponen un “perjuicio” para los usuarios, se producen desde “hace bastante tiempo” y añadió que han dado lugar a “sanciones” y despidos” en algún centro de trabajo. Por ello, si no se resuelve la situación, anunció que continuarán con las movilizaciones.

Tudanca insistió en que este conflicto laboral se ha “cronificado”, tras lo sucedido en 2008, 2011 y 2015 y añadió que afecta a un servicio público, que se ha concedido por un periodo de 40 años a una empresa, lo que a su juicio ha generado “innumerables problemas” y consecuencias sobre las condiciones de trabajo más de 500 empleados, en más de 40 centros. Además, advirtió de que de su funcionamiento depende la seguridad del parque de vehículos de Castilla y León, informa Ical.

Los socialistas, añadió Tudanca, están “preocupados” con este servicio público que gestiona el grupo Itevelesa, porque señaló que las ITV no son “solo un negocio” y relató que en algunos centros los ciudadanos tienen que esperar tres y cuatro semanas para obtener una cita previa y hacer colas de hasta tres y cuatro horas para pasar la inspección a sus vehículos.

Por ello, el líder del PSCyL insistió en que la red de estaciones “no puede seguir instalada en un conflicto laboral de forma indefinida”, porque recordó hace ocho años ya se reunió con los representantes de la plantilla que protagonizaban un encierro en un edificio de la Junta y que ahora arrastran -dijo- un “déficit” de personal, porque -añadió- no se cubren las bajas de forma “adecuada” y esto provoca un “deterioro” del servicio.

De esta forma, Tudanca hizo un llamamiento a la Junta, que reconoció no tiene la “culpa”, pero que recordó no ejerce su “responsabilidad” de “supervisar y vigilar” el “adecuado” cumplimiento de las condiciones de prestación del servicio y, también, de los trabajadores, en cuanto a la seguridad, los horarios, las ratios o las bajas. En su opinión, estos ven “desde hace ya demasiados años cómo la Junta mira hacia otro lado”. “Esto no puede ser en ninguna crisis industrial”, dijo, pero “menos aún en un servicio público que debe garantizar la seguridad del parque móvil”.

Instituciones propias

Por otra parte, el líder socialista aseguró que la decisión del PP de dejarles fuera de la renovación de las instituciones propias de la Comunidad no es “nada más que una rabieta y pataleta”, para intentar “chantajearles” tras no ser “cómplices” -dijo- en la designación del exalcade de Vitoria, empadronado en Sotosalbos (Segovia) Javier Maroto, como senador autonómico.

En una comparecencia en el Parlamento autonómico, Tudanca respondió al anuncio que hizo el portavoz popular Raúl de la Hoz, quien aseguró que no negociarían con los socialistas la renovación de la instituciones propias de la Comunidad y avanzó una reforma de la ley autonómica de senadores, mediante un acuerdo de PP y Vox, tras el no del PSOE y casi toda la oposición a Maroto.

En su opinión, los populares y Vox “no pueden hacer nada”. “¿Qué puede hacer?”, dijo para añadir que “afortunadamente” no pueden “subvertir” las normas democráticas de las mayorías y las minorías. “Quizás les gustaría”, sentenció. No obstante, aseguró que el PP va “por muy mal camino” al poner “en tela de juicio” los consensos en las instituciones propias, fruto de la “deriva absolutamente radical” que aseguró ha emprendido tras pactar con Vox y hacer que la “extrema derecha” forme parte del Gobierno autonómico.

A juicio de Tudanca, están “subiendo y subiendo cada vez más al monte”. “Ellos sabrán”, apostilló, si bien remarcó que la decisión del Partido Popular es “tremendamente peligrosa” y consideró que deberían hacer una reflexión, porque manifestó que si creen que van a ser “capaces” de “presionarles” con esto es que “no han entendido nada”.

De esta forma, el líder del PSCyL explicó que los socialistas no hicieron “nada más que ser coherentes” en el pleno de senadores, en los que se designó como senadores a los ‘populares’ Javier Maroto y Vidal Galicia y al socialista Fran Díaz, secretario autonómico de Juventudes Socialistas. Además, recordó que hace tres años su partido ya votó en contra de la elección de Maroto, poniendo en riesgo la designación de dos representantes en la Cámara Alta por “mantener la dignidad de Castilla y León”.

Tudanca insistió en que votando en contra de la terna, incluido su candidato, trataron de mantener la “llama de la dignidad” y reiteró que “difícilmente” se puede explicar que “alguien que no es de aquí, pueda defender los intereses de aquí”. “No hemos hada más que ser coherentes”, dijo. Por el contrario, señaló que el PP y Vox, que a su juicio se les llena “tanto la boca” con la defensa de las banderas y las fronteras, lo única inmigración que ordenan es la de Maroto y Macarena Olona, empadronada en Granada para ser candidata a la Junta de Andalucía.

Por otra parte, el secretario general del PSCyL también rechazó la iniciativa de Vox de revisar el presupuesto de las instituciones propias, ya que señaló que para “gasto superfluo” el de la Vicepresidencia “sin competencias” de Juan García-Gallardo, del “mayor número de altos cargos” o de introducir a la “extrema derecha” en la Junta para “atacar” los derechos de las mujeres, los sindicatos, el colectivo LGTBI.

De esta forma, censuró que los socios de gobiernan quieran reducir el gasto innecesario de las instituciones que “vigilan la rendición de cuentas” de la administración, ya que en su opinión “les gustaría que nadie les controlara”, que “no hubiera parlamento” o Consejo de Cuentas.

Por ello, Luis Tudanca insistió en que ya conocen a los que plantean estas medidas, como Ciudadanos, que señaló fue “superfluo” y ahora “irrelevante”. Además, recordó que mientras Vox quiere suprimir las viceconsejerías en la Comunidad de Madrid, las nombra “a media docena a la semana” e Castilla y León. Finalmente, criticó que solo se quiera reducir el gasto a la oposición, mientras los socios de gobierno “nombran y nombran cada vez más” cargos, entre ellos a Javier Maroto.

Pacto con la UPL

Por último, el líder socialista calificó de “mala noticia” para León que la UPL decida este lunes en su asamblea romper el pacto de gobierno con el PSOE en la Diputación Provincial. “Demostraría que están a otra cosa”, dijo el socialista en una comparecencia en las Cortes, en la que expresó su “respeto” a la decisión que adopten en las próximas horas los leonesistas.

En ese sentido, Luis Tudanca defendió que el pacto de PSOE y UPL es “bueno” para León y, además, destacó que muestra que se podía gobernar “de otra manera”. Esto, añadió, lo está haciendo el presidente de la Diputación y del PSOE de Castilla y León, el berciano Eduardo Morán, que remarcó está haciendo un trabajo “magnífico” por el desarrollo de su tierra, pero desde la “limpieza democrática y político”.

Al respecto, el secretario general del PSCyL recordó lo que ha pasado en las últimas décadas en la Diputación de León, donde se detuvo a un presidente y que señaló ha sido un “nido de corrupción”. Después de esto, cuando se ha producido un pacto entre el PSOE y la UPL, sería un “error” romperlo por “interés partidista”.

Finalmente, Tudanca se remitió a la decisión que adopte esta tarde la UPL, señaló que romper el acuerdo de gobierno sería una “mala noticia para León”.