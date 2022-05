Los planes provinciales de la Diputación de Salamanca invertirán 22,6 millones en la provincia

La Diputación de Salamanca aprobó este jueves un total de 22,6 millones de euros en los planes provinciales de cooperación económica para obras y servicios en los municipios de cara a los años 2022 y 2023. La sesión extraordinaria del pleno provincial sirvió para dar luz verde a la propuesta del equipo de Gobierno de la Salina con los votos a favor del Partido Popular ante la negativa en bloque de la oposición que centró el debate en la supuesta insuficiencia del montante total, similar al del plan bienal anterior.

De los 22,6 millones del plan, 16,8 van dirigidos a los municipios de menos de 1.000 habitantes y más de 5,7 millones a los 28 municipios que superan dicha población pero no rebasan los 20.000 habitantes. El dictamen llegó a pleno con la abstención de Ciudadanos, que cambió su voto tras el debate, y contó con el voto particular formulado por el PSOE, pidiendo que se incrementaran las cantidades en un 40 por ciento debido al aumento en los costes de producción, así como que se mantuviera la bonificación del 50 por ciento en las inversiones básicas, relativas al abastecimiento de agua y la red viaria. Fue rechazado con el voto en contra del PP y del diputado no adscrito, José Francisco Bautista, y el apoyo de Ciudadanos, que volvió a alinearse con los socialistas.

El Diputado Delegado del Área de Economía y Hacienda y Planes Provinciales, Antonio Luis Sánchez, fue el encargado de defender la propuesta del equipo de Gobierno recordando, en primer término, que mantiene la “cifra récord” alcanzada en el anterior bienio. Destacó además que la Salina lo ha logrado con fondos propios, sin la habitual cooperación del Estado y la Comunidad Autónoma. Asimismo, reaccionó a las críticas por quedarse cortos en fondos, recordando que, aparte, se deben tener en cuenta los 42 millones de euros de plan de apoyo municipal, además de los fondos de apoyo a la depuración en los municipios, los planes de sequía, optimización energética o limpieza de cauces. En total, más de 120 millones de euros, según informa Ical.

En respuesta al argumento socialista para emitir un voto particular que tuviera en cuenta los sobrecostes de producción, Sánchez recordó que, por ejemplo, “la mano de obra subido por la decisión del Gobierno de aumentar las cotizaciones sociales”. Tampoco se apartó de tener en cuenta estos incrementos. Es más, mencionó que si el Gobierno central modifica el real decreto para la revisión de precios en las obras menores, la Diputación podría tener un sobrecoste de entre seis y siete millones de euros que no repercutiría a los ayuntamientos. “Lo que queremos es que las obras se ejecuten y que los empresarios no pierdan dinero, porque sino el empleo se va a al garete”, valoró.

Ante la insistencia por parte de la oposición en reclamar que se incluya parte del remanente de tesorería en los planes provinciales, el portavoz ‘popular’ advirtió que, aunque a las bancadas opuestas les parezca “infinito”, quedan 17,5 millones de euros. “Es el mismo cuento de siempre, que no ejecutamos, pero ahí están las cifras de la última liquidación. El remanente no se genera por mala gestión porque ahí está la ejecución, con un 75 por ciento del presupuesto comprometido. Todo son obras que aún no se han ejecutado o están en ello”, señaló. Además, recordó las modificaciones de crédito con cargo al remanente. “Las cuentas son claras. Son 121 millones de euros entre todas las partidas. Decir que el dinero no llega a los pueblos es engañar, porque no se han hecho las cuentas. Además hay nóminas, acción social y carreteras”, concluyó.

Montante insuficiente

La oposición basó sus críticas en el debate en que el montante total destinado a los planes provinciales es insuficiente, “absolutamente limitado y muy pobre”, en palabras del portavoz socialista, Fernando Rubio, quien también criticó que sea “exactamente igual que el anterior”. Durante su intervención, el diputado del PSOE aludió al voto particular reclamando el 50 por ciento de bonificación en actuaciones esenciales, por ejemplo, para redes y caminos agrícolas. “De repente desaparece. ¿Ya no hace falta?”, se preguntó, considerando que “estos planes van a quedar en prácticamente nada” cuando “deben de ser las inversiones más importantes, equitativas y universales”.

Por otro lado, el portavoz socialista recordó que los ayuntamientos han tenido “muchos sobrecostes a causa de la pandemia”, que aún siguen coleando. “Nosotros no tenemos competencias impropias porque siempre estamos ahí para los vecinos. ¿Y nos llegan con esto?”, reiteró, citando a la Cámara de Contratistas de Castilla y León y a la CEOE para cifrar entre el 40 y el 50 por ciento el aumento de los costes de producción. “Nos tememos que vaya a haber anuncios de carácter electoral próximamente. Espero que no, porque los municipios tienen muchas necesidades”, insinuó Rubio sobre el destino de los fondos de la Diputación, al margen de los planes provinciales. Además, propuso que hubiera voto particular, convencido de que entre el equipo de Gobierno “no hay consenso”.

El portavoz de Ciudadanos, Manuel Hernández, se sumó a las críticas por las “ínfimas” cantidades que, desde su punto de vista, llegan a los pueblos. “Son unos planes provinciales injustos porque los municipios más pequeños, que son los que más necesidad tienen, reciben muy poco” valoró. Además, insistió en que la propuesta no recoge el incremento en los costes de producción y en la necesidad de incluir el remanente de tesorería. “No esperen a que llegue el Gordo de Navidad para luego mantener concejales y candidaturas del PP. Es el momento de meter toda esta pasta para que los municipios se vean beneficiados”, manifestó, aludiendo al posible interés electoralista de los ‘populares’.

Por su parte, el diputado no adscrito, José Francisco Bautista, volvió a mostrar un duro tono contra el equipo de Gobierno para explicar su negativa a apoyar los planes provinciales. “Lo único que generan es despoblación, que nuestros jóvenes se marchen y nuestros pueblos, en definitiva, pasen a mejor vida. Bienio tras bienio repetimos el error de hacer lo mismo. Estamos hablando de unas cantidades ridículas y las necesidades de los pueblos son infinitamente superiores. No se aborda la generación de industria, ni el mantenimiento de población, ni las nuevas tecnología, ni el impulso a la mujer rural. La pregunta es a dónde va el resto del presupuesto de esta casa”, finalizó.