La Diputación de Segovia amplía en 1,6 millones el presupuesto para mejorar la calidad de vida en los pueblos

El Pleno del mes de mayo de la Diputación de Segovia ha aprobado una modificación presupuestaria de 1.726.000 euros que posibilitará una inversión directa en los pueblos de la provincia de más de 1,6 millones de euros gracias a las subvenciones nominativas destinadas a obras singulares que cuentan con una aportación municipal del 30 por ciento del montante total.

Precisamente, éste ha sido uno de los puntos en los que ha habido un mayor debate, ya que mientras el diputado de Hacienda Óscar Moral ha defendido que “esta modificación presupuestaria surge de la buena gestión del equipo de Gobierno, que posibilita que los remanentes de Tesorería vayan donde más se necesita, que es a los pueblos de la provincia, gracias al conocimiento del territorio, fruto de las visitas que ha realizado el presidente a todos y cada uno de los municipios”, el portavoz socialista Máximo San Macario ha hablado de “subvención digital” y ha acusado al Partido Popular en la Diputación de “vender favores”, asegurando que su grupo “hubiera preferido un nuevo PAIMP en lo que sería un reparto más ecuánime”. Ante estas acusaciones, Moral ha insistido en que “el 70 por ciento de los alcaldes socialistas han pedido estas nominativas y desde luego no están muy de acuerdo con las opiniones que vierte en este pleno el señor San Macario, porque tendrá que explicarles a los diez alcaldes socialistas que tanto necesitan esta inversión en sus pueblos, por qué usted no considera extraordinarias estas obras”. El responsable de Hacienda ha concluido que “vamos a seguir manteniendo nuestro modelo de gestión que no es otro que el de escuchar las necesidades de los alcaldes para sus pueblos y tratar de darles respuesta”.

En la sesión también se ha aprobado la contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio por una cantidad total de 4.278.560 euros, así como dejar sin efecto los premios de jubilación anticipada a todos los empleados de la institución provincia para el año 2022. Esta decisión, que anula los artículos 61 del Pacto de Personal Funcionario y 60 del Convenio Colectivo, ha venido motivada por un escrito procedente de la Subdelegación del Gobierno de Segovia y la Delegación del Gobierno de Castilla y León, indicando que la normativa obliga a la Diputación a anular esos premios consignados en Presupuesto y ratificados en Pleno desde hace veinticuatro años.

Mociones socialistas

En el turno de mociones, el grupo socialista ha presentado dos propuestas, una relativa a la financiación de sistemas de aguas residuales y otra a la construcción de un parque de bomberos en Tierra de Pinares, que han sido rechazadas por PP y Cs. En la defensa de la primera de ellas, el portavoz socialista, Máximo San Macario ha expuesto la necesidad de “apostar por sistema de depuración sostenibles que funcionan técnicamente bien y son más baratos” y para ello ha pedido “que se convoque de forma urgente una línea de financiación de 500.000 euros para los municipios de menos de 500 habitantes y otra de 400.000 euros para aquellos pueblos de 500 a 2.000 que no quieran entrar en el Protocolo firmado con la Junta de Castilla y León”. Ante estas peticiones, el portavoz del grupo mixto-Cs ha explicado con cifras por qué su grupo no apoyaría esta moción, destacando “los 400.000 euros puestos en el

Presupuesto para esos municipios de menos de 500 habitantes y los 13,1 millones de euros que recoge el Protocolo con la Junta para nuestra provincia”. Además, se ha preguntado “por qué el diputado socialista y alcalde de Navalmanzano, Pablo Torrego ha salido del Salón de Plenos para no tener que votar esta moción, tal vez porque él como la mayoría de los alcaldes de la provincia están de acuerdo con la política de este equipo de Gobierno en materia de depuración de aguas residuales porque su pueblo es el primero en el que se está cumpliendo este protocolo”.

Por su parte, el diputado de Acción Territorial, Basilio del Olmo ha apuntado que “todas las intervenciones que se están llevando a cabo respetan las medidas medioambientales, que este equipo de Gobierno respeta la autonomía de los municipios y que se están estudiando las líneas de ayuda a través de los fondos europeos, pero mientras tanto ya hemos consignado 400.000 euros en el Presupuesto que irán incrementándose según las necesidades que nos trasladen los alcaldes”.

Respecto a la moción en la que, una vez más, el grupo socialista ha demandado un parque de bomberos en Tierra de Pinares afeando nuevamente la decisión de instalar el primero de ellos en Palazuelos de Eresma, Ángel Jiménez ha demandado a Máximo San Macario que “podían habernos echado una mano con el Ayuntamiento de Segovia y así no hubiéramos tenido que pagar la barbaridad que nos piden, hipotecando a la provincia con el importe que se le antoje a la capital”. Por su parte, Óscar Moral ha pedido a San Macario “que deje de usar el término Tierra de Pinares y mójese indicando el municipio en el que realmente quiere instalarlo”, apuntando que “no lo hace, no vaya a ser que otro de sus diputados se levante porque no quiera tampoco votar a favor de su moción”. En este sentido, Moral ha anunciado que “vamos a seguir desarrollando nuestra idea de diciembre de 2020, conforme a criterios técnicos y no a las ideas que a usted se le ocurran en cada momento”. Para concluir, el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente ha anunciado que “esta Diputación está en condiciones de cumplir lo que recoge el Plan Sectorial de la Junta de Castilla y León, e incluso mejorarlo, tal y como detallaremos en los próximos días”.