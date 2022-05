Se intensifica la lucha y prevención contra los incendios forestales

Castilla y León se prepara para combatir el fuego en los montes, cuando apenas queda un mes para que comience el verano y arranque la temporada alta de incendios forestales, y cuando se avecinan días calurosos, con aumento de las temperaturas por encima de los treinta grados nuevamente, como a mediados de este mes de mayo.

De hecho, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, no descarta adelantar la declaración de riesgo alto de incendios en Castilla y León en los próximos días si se mantiene el termómetro disparado. De momento, par este sábado y domingo y la próxima semana se ha declarado riesgo medio, lo que supone tener alerta un número significativo de medios para hacer frente a cualquier fuego que se produzca, pero el consejero insiste en que si sigue este calor podría elevar el riesgo a alto.

Suárez-Quiñones se expresaba de esta forma después de mantener un encuentro con el presidente de la Diputación de León, el socialista Eduardo Morán, con quien departió sobre varias cuestiones que afectan a la provincia leonesa.

En materia de incendios forestales, el consejero destacaba que la Junta va a apoyar a las diputaciones provinciales con 45 millones de euros para que puedan financiar los servicios de prevención y extinción de incendios. Diez de ellos proceden del decreto de prevención que se aprobó el pasado año y los 35 millones restantes procederán de Europa y que servirán también para financiar estas infraestructuras.

🤝Morán inicia con Medio Ambiente una ronda de contactos con el nuevo gobierno de la Junta.

El presidente de la #DiputacióndeLeón ha mantenido un encuentro con el consejero Suárez-Quiñones para tratar temas de interés para la provincia.

Noticia completa👇https://t.co/hdzWnTz80B pic.twitter.com/pqnxGKa0hw — Diputación De León (@diputacionleon) May 27, 2022

Depuración de aguas

Por otro lado, el consejero avanzaba que impulsará el convenio de depuración de aguas con la institución provincial leonesa para que los municipios de entre 500 y 2.000 habitantes puedan contar con estación de tratamiento. El acuerdo incluye 42 infraestructuras y 30 millones de euros.

“Se han sentado las bases de un nuevo convenio, para que los de menos de 500 estén cubiertos, lo que supondrá que todas las aguas residuales lo estén y convertirá a la comunidad autónoma en la primera en conseguirlo”, destacaba el consejero, que calcula que puede haber 150 infraestructuras en la provincia leonesa, que precisarán una inversión de unos 15 millones.

Y respecto al abastecimiento de agua de consumo señalaba que hay algunos municipios de la provincia que tienen problemas. “Vamos a entendernos para poder colaborar con ellos, porque es nuestra obligación”, remarcaba.

Lobo

Por otro lado, se refería al varapalo sufrido en el congreso a la proposición de Ley que defendía la popular Milagros Marcos el pasado jueves miércoles para intentar que el Gobierno de España diera marcha atrás en su apuesta por proteger al lobo y volver a permitir su caza al norte del Duero.

“Seguiremos luchando para que el lobo cuente con una gestión cinegética”, decía el consejero, que calificaba de “triste” el rechazo en el Congreso de la proposición no de ley del PP, con los votos de la izquierda y la abstención de Ciudadanos.

Suárez-Quiñones advertía de que los ganaderos están sufriendo graves daños y ataques que “ahora y con la actual normativa no se puede atajar, e insistía en que no entiende la postura del Gobierno en este tema cuando en países de la Unión Europea como Suecia su Parlamento ha decidido reducir su población de 400 lobos a la mitad, y cuando “solo en Castilla y León tenemos 2.000 ejemplares”. ”Aquí no somos capaces de mostrar nuestro compromiso con la ganadería a pesar de que el propio Ministerio de Agricultura también se ha mostrado en contra”,finalizaba el consejero, en declaraciones recogidas por Efe.